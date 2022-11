La Porsche 911 Dakar 2023 est une voiture de rallye pour la route

La Porsche 911 adaptée au tout-terrain ne se limite plus aux voitures de course historiques ou aux modifications du marché secondaire. La Porsche 911 Dakar 2023 est un high-riding Neunelfer directement de l’usine, même si vous devrez probablement appeler votre concessionnaire pendant que vous lisez ceci si vous voulez en acheter un.

Porsche a dévoilé jeudi la 911 Dakar 2023. Limitée à seulement 2 500 exemplaires, la 911 Dakar rend hommage à la première place de Porsche au Rallye Paris-Dakar 1984. Comme le note Porsche dans le communiqué de presse, cette course était également la première fois qu’une 911 était équipée d’un système de traction intégrale, une décision qui a fait son chemin vers les voitures de route peu de temps après.

À la base, la 911 Dakar est une 911 plus grande et plus volumineuse. Elle roule environ 2 pouces plus haut qu’une 911 standard, avec une garde au sol d’environ 6,3 pouces. Mais le Dakar peut soulever encore 1,1 pouces au besoin, grâce à un système de relevage hydraulique similaire au relevage avant des autres 911. Selon le réglage actuel de la suspension, l’angle d’approche est de 14,2 ou 16,1 degrés, avec un angle de basculement d’environ 19 degrés dans son mode le plus élevé.

Bien que les pneus d’été Pirelli P Zero soient disponibles, ils ne sont pas exactement le caoutchouc idéal pour le tout-terrain. Pour ce genre de bouffonneries, la 911 Dakar est équipée de série de pneus tout-terrain Pirelli Scorpion. Des pneus neige sont également disponibles, ce qui a encore une fois un peu plus de sens que les P Zeros.

La 911 Dakar tire sa force motrice d’un moteur 6 cylindres à plat bi-turbo de 3,0 litres produisant 473 chevaux et 420 livres-pied de couple – le même six cylindres que l’on trouve dans la Carrera GTS. C’est assez de mouvement vers l’avant pour atteindre 60 mph en seulement 3,2 secondes, bien que la vitesse de pointe soit limitée à 150 mph, car les pneus ne sont pas évalués pour plus que cela. Une transmission automatique à double embrayage à huit rapports est de série, tout comme la direction aux roues arrière.

Andrew Krok/Crumpe



Porsche a également renforcé la voiture d’autres manières pour la préparer aux rigueurs d’une conduite tout-terrain appropriée. Un boîtier d’admission révisé comprend un nouveau filtre à air. Les refroidisseurs intermédiaires ont également été changés; le refroidisseur intermédiaire central a été supprimé, tandis que les moteurs extérieurs ont été remplacés par des unités améliorées des 911 Turbo et Turbo S. Les ressorts ont été ajustés et les amortisseurs sont plus hauts et plus robustes.

Stylistiquement, certains éléments sont propres à ce modèle. Il y a un aileron arrière fixe, des crochets de remorquage en aluminium forgé, des ailes plus grosses et un nouveau carénage avant. Pour éviter que les rochers ne gâchent votre journée, les prises d’air latérales sont dotées de grilles en acier inoxydable. Un panier de toit est facultatif et peut contenir jusqu’à 92 livres de choses. Ce panier offre un éclairage avant supplémentaire et se connecte via une prise 12 volts dans le toit de la voiture. Les sièges arrière ont également été supprimés.

Étant donné que la Porsche 911 Dakar 2023 est limitée à seulement 2 500 unités, vous feriez mieux de vous dépêcher si vous voulez en attraper une. Vous aurez également besoin de votre grosse valise d’argent liquide, car le Dakar vous coûtera 222 000 $, dont 1 450 $ de frais de destination. Ils commenceront à atteindre les concessionnaires au printemps.