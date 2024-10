La Porsche 911 Carrera T 2025 fait savoir à tout le monde que vous #SavingTheManuals – Avis

Contenu de l’article Porsche fait une grande partie de l’héritage de la nouvelle 911 T, mais c’est à peu près normal. Porsche toujours fait une grande partie de l’héritage de tout nouveau modèle. Le fait que l’entreprise vante les 911 comme outil de marketing n’est guère surprenant puisque peu de voitures, à l’exception peut-être de Ferrari et de Rolls-Royce, partagent un passé aussi enviable. Mais surtout, ces références historiques ne sont qu’une autre pièce du puzzle qui permet à ses mandarins du marketing de facturer plus d’argent pour ce qui n’est, après tout, que des versions légèrement modifiées de la formule de base du 911.

Contenu de l’article Porsche 911 S/T 2024 | Premier trajet | Conduite.Ca Dans ce cas, l’entreprise déclare qu’il s’agit de la version moderne de la 911 T de 1968, qui, selon Stuttcars.com, était 54 kilogrammes (118 livres) plus léger qu’une 911 S contemporaine. Selon Hagerty, elle nécessaire cet allègement, puisqu’il ne possédait que 110 chevaux. En fait, parce qu’elle était considérée comme la voiture de base des courses de club, elle est restée résolument carburée – pour un entretien plus facile sur la piste – et n’a reçu l’injection mécanique de Bosch que lors de son avant-dernière année de production, 1972. En d’autres termes, l’original » T »était une 911 dépouillé jusqu’aux branchies pour les propriétaires de Porsche ordinaires. La version 2025 maintient un accent similaire sur la réduction de poids, la version 992.2 du T abandonnant un poids substantiel – 42 kilogrammes (92 livres) selon le communiqué de presse de Porsche, ou 38 kilos (84 livres) selon ma calculatrice – sous forme de plus mince , des vitres d’habitacle plus légères, une isolation phonique en moins et quelle que soit la réduction de poids qu’une boîte manuelle à six vitesses engendre par rapport à une PDK à huit vitesses.

Contenu de l’article Photo de Porsche Oui, la T est résolument manuelle, puisque dans le stick c’est la seule transmission disponible. Quelques points à noter concernant le stickshift. Premièrement, bien sûr, cette décision ravira les puristes qui considèrent la disparition de la sélection manuelle des vitesses comme un crime contre leur désir de changer de vitesse sans interférence électronique (même s’il faut dire que la boîte à six vitesses de Porsche, comme tant de boîtes manuelles modernes, « coupe » automatiquement l’accélérateur, évitant ainsi au conducteur d’avoir à apprendre à rétrograder en douceur). L’autre est que sélectionner vous-même le matériel sera plus lent que de laisser un ordinateur le faire à votre place. Porsche évalue officiellement la nouvelle 911 T pour un sprint de 4,5 secondes à 100 kilomètres par heure depuis zéro, soit près d’une demi-seconde de moins que la version automatisée. La vitesse maximale, si vous envisagez de courir à Daytona, est de 295 kilomètres à l’heure (183 mph), soit un clic de plus que la Carrera standard, probablement à cause de ces quelque 40 kilos abandonnés.

Contenu de l’article Basculer en mode plein écran Image de la galerie précédente Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Photo de Porsche Image de la galerie suivante Basculer les légendes de la galerie Toutes les 11 photos pour la galerie Fonction non disponible Le plein écran n’est pas pris en charge sur cette version du navigateur. Vous pouvez utiliser un autre navigateur ou appareil pour afficher cela en plein écran. D’ACCORD Et, si que ne suffit pas, il y a une lumière « flaque d’eau » en option – le petit morceau d’éclairage à motifs rayonné vers le sol lorsque vous ouvrez la porte – qui, vous l’aurez deviné, projette le motif en H du levier de vitesse sur le tarmac à vos pieds. Surcompensation, dites-vous ? Pas du tout lorsque vous essayez d’éclairer les non-lavés sur les avantages des transmissions manuelles. Le reste de la voiture, en revanche, est à peu près le même que la Carrera standard. Le boxer six cylindres biturbo de 3,0 litres développe 388 chevaux et 331 livres-pied de couple. Le pack Sport Chrono, qui comprend l’application Track Precision, est également un équipement standard sur le T. Photo de Porsche La suspension adaptative PASM de Porsche fait également son apparition, quoique abaissée de 10 millimètres, et bénéficie d’un amortissement plus ferme ; il fonctionne sur des jantes en alliage léger Carrera S de 20 et 21 pouces, avec des 245/35 ZR20 à l’avant et des 305/30 ZR21 à l’arrière. Cette dernière 911 conserve également la direction du train arrière, mais avec un calibrage spécifique au T. Lorsqu’elle arrivera l’été prochain, la 911 Carrera T 2025 coûtera 149 200 $. Dans une première, la T sera également disponible en version Cabriolet, ce qui vous coûtera 165 300 $. Lui aussi sera disponible à l’été 2025 et, bien entendu, uniquement avec une boîte de vitesses manuelle. Inscrivez-vous à notre newsletter Moniteur d’angle mort et suivez nos réseaux sociaux sur X, Tiktok et LinkedIn pour rester au courant des dernières actualités automobiles, des critiques, de la culture automobile et des conseils d’achat de véhicules.

Partagez cet article sur votre réseau social





Source link