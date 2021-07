La pornographie culinaire est partout sur TikTok, Instagram. Pourquoi n’en avons-nous pas assez ?

Lorsque Winny Hayes a rejoint TikTok, elle pensait que l’application de vidéo sociale était principalement destinée aux tendances de la synchronisation labiale et de la danse. Elle n’était pas encore au courant de son monde de contenu alimentaire: pâtes crémeuses à la vodka, quesatacos birria alléchants et tout et tout tombait dans une friteuse à air.

« Je me suis dit : ‘C’est incroyable' », se souvient Hayes. « Et maintenant, la majorité des gens que je suis sont des créateurs de contenu culinaire : barbecue, pizza, je suis en fait quelqu’un qui ne fait que des bagels. C’est incroyable. J’en suis accro. »

Le contenu alimentaire et Internet vont de pair, et les utilisateurs en ligne ne peuvent pas en avoir assez. Nous vivons à l’ère du « téléphone mange d’abord » – c’est-à-dire capturer des images de votre nourriture avant de prendre une bouchée, et le hashtag #foodporn compte près de 267 millions de publications sur Instagram. Pourquoi sommes-nous si accros aux vidéos de nourriture ?

Votre obsession du food porn expliquée

Hayes, une résidente d’Atlanta avec 1,1 million d’adeptes de TikTok, est connue pour préparer des repas dynamiques et créatifs pour sa famille, composés de courtes vidéos pratiques qui aident les téléspectateurs à réfléchir à leurs propres idées de repas.

Les commentaires « Adoptez-moi, s’il vous plaît » inondent la page, et c’est l’autre côté du contenu alimentaire en ligne : bien qu’une grande partie de celui-ci serve d’inspiration pour les repas cuisinés à la maison, il y a aussi un élément ambitieux. « La pornographie alimentaire », comme on l’appelle communément, peut également devenir viral non pas parce que nous voulons savoir comment le faire, mais parce que nous voulons juste le manger.

« C’est agréable. Cela fait du bien de regarder des photos de nourriture », déclare Rachel Herz, membre du corps professoral de l’Université Brown et du Boston College, titulaire d’un doctorat en neurosciences. Elle est l’auteur de « Pourquoi vous mangez ce que vous mangez », qui explore la myriade de facteurs sensoriels, psychologiques et sociaux qui entrent dans nos expériences avec la nourriture.

« Cela nous rend instantanément – ​​heureux est un mot un peu chargé – mais cela nous rend très vaguement heureux, car cela produit littéralement un effet neurologique pour déclencher des sentiments de récompense et de plaisir », dit-elle.

Le simple fait de regarder des photos ou de regarder des vidéos de nourriture déclenche la même activation de la dopamine et d’autres produits chimiques dans notre cerveau que le fait de voir de la nourriture en personne, note Herz. Et ce n’est pas par hasard que le phénomène a été surnommé « food porn ». Être attiré par des aliments d’apparence délicieuse est motivé par notre biologie, en particulier une région du cerveau appelée le noyau accumbens impliquée dans le plaisir et la récompense.

« La nourriture est l’un des deux plus grands plaisirs d’être en vie – l’autre étant le sexe – et nous devons en fait manger plusieurs fois par jour pour rester en vie », explique Herz.

L’essentiel : notre cerveau nous dit que regarder de la nourriture fait du bien, nous continuons donc à rechercher davantage d’images dont nous savons qu’elles peuvent faire l’affaire.

Vous vous en souvenez ? Café fouetté, crêpes aux céréales et tendances culinaires plus virales de la quarantaine

Ce que nous pouvons apprendre d’un contenu alimentaire plus réfléchi

À un certain moment, la pornographie culinaire peut devenir « périmée », dit Hayes. Elle préfère la nature dynamique des vidéos YouTube aux images fixes sur Instagram, mais elle n’a pas toujours le temps de regarder une vidéo de cuisine de 15 minutes. Entrez TikTok – un contenu alimentaire qui permettait des vidéos accrocheuses et informatives qui étaient plus faciles à digérer, mais toujours satisfaisantes.

Au cours des dernières années, la pornographie alimentaire virale a fait plus que déclencher une réponse psychologique ou simplement nous faire souhaiter vraiment avoir un cheeseburger ou un grand bol de pho en ce moment.

À travers la quarantaine des coronavirus et au-delà, il est devenu une passerelle pour les chefs à domicile réticents à essayer la cuisine et une invitation à en apprendre davantage sur les cultures du monde entier auxquelles on ne pourrait autrement pas être présenté, qu’ils envisagent de cuisiner le plat en question ou de le commander. au restaurant.

Au milieu des manifestations contre le racisme de l’année dernière, le partage de photos et de vidéos de restaurants locaux est devenu un moyen de montrer son soutien aux entreprises appartenant à des Noirs et des Asiatiques.

Les vidéos culinaires ont un objectif plus important.

« En fin de compte, ce qui nous rassemble, c’est la nourriture », dit Hayes. « Ce qu’Internet a fait, c’est nous ouvrir les yeux sur différents types d’aliments que nous ne mangeons pas normalement, ou que nous ne savons normalement pas préparer. Ces créateurs de contenu le rendent si accessible. »

