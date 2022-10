La population sauvage de la Colombie-Britannique de chouettes tachetées en danger critique d’extinction passe de 1 à 4 – Kelowna Capital News

La population sauvage de chouettes tachetées de la Colombie-Britannique est passée cet été d’un à quatre.

L’« explosion » de la population est due à un lâcher qui a eu lieu à Spuzzum en août, au fin fond du canyon du Fraser. Considéré comme une étape historique pour la conservation, il est le résultat d’un partenariat entre le Programme provincial d’élevage et de remise en liberté de Chouettes tachetées et la Première Nation Spuzzum.

« En 1971, une matriarche Spô’zêm a été appelée par nos Ancêtres pour raconter l’histoire de nos parents bien-aimés, les skelúleɁ, autrement connus sous le nom de Chouette tachetée du Nord (ainsi nommé par les colons du Canada) », a déclaré le chef James. Hobart de la nation Spuzzum dans un communiqué de presse. « Nos messagers sont des êtres extrêmement puissants : ce sont les messagers de notre monde spirituel et de notre monde physique. Ce sont des espèces qui sont révélatrices de la santé d’un environnement. La documentation artistique de notre matriarche Hrome’Tik’Inquakosen sur skelúleɁ a joué un rôle déterminant dans la préservation de nos anciennes pousses et le travail que nous poursuivons aujourd’hui pour le retour de SkelúleɁ dans la nature.

La libération, qui est une étape importante vers une éventuelle population autosuffisante en Colombie-Britannique, était un processus de gouvernement à gouvernement soigneusement planifié qui incorporait les connaissances autochtones et les conseils de Hobart. Une évaluation détaillée de l’état de préparation des oiseaux était également nécessaire pour leur important déménagement, qui verrait leur retour à Spuzzum.

Les hiboux ont été introduits pour la première fois dans les forêts protégées de la zone d’habitat faunique d’Anderson et de la zone d’habitat faunique de Spuzzum dans le canyon du Fraser au début d’août. Plus tard, ils ont été déplacés dans des volières en forêt et nourris pendant plusieurs jours pour leur permettre de s’habituer à chasser dans leur environnement traditionnel. Finalement, les volières ont été ouvertes pour que les hiboux puissent partir et chasser seuls.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les chouettes tachetées à se rétablir en Colombie-Britannique, notamment en gérant le seul programme au monde d’élevage et de libération de chouettes tachetées pour cette espèce en danger critique d’extinction », a déclaré Josie Osborne, ministre de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources dans le communiqué de presse. “Lors de ma visite à l’établissement d’élevage de Langley en juillet, j’ai été incroyablement impressionné par le profond engagement de toutes les personnes impliquées pour aider ces oiseaux rares et magnifiques à atteindre une population autosuffisante.”

Une condition préalable à la libération était le développement des compétences alimentaires – les hiboux devaient démontrer leur capacité à capturer des proies vivantes et à maintenir un poids corporel stable. Jusqu’à présent, les hiboux ont réussi à chasser et à attraper leurs propres proies vivantes. Le personnel du ministère a également évalué la santé des oiseaux, confirmé qu’il n’y avait pas d’incendies de forêt actifs dans la région et collaboré avec Hobart pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’espèces de hiboux concurrentes avant la libération.

La province a travaillé avec les Premières nations de la Colombie-Britannique pour protéger plus de 280 000 hectares d’habitat de la chouette tachetée dans la région de Cascade dans le cadre du plan de gestion de la chouette tachetée – un territoire pouvant accueillir 250 hiboux. Le personnel du ministère est prêt à aider les chouettes, par exemple en leur fournissant une alimentation supplémentaire. Les gardiens et les membres de la terre de la nation Spuzzum apportent également leur soutien grâce à leurs connaissances sur la santé et le bien-être de la terre.

« Ce dont j’étais le plus fier, c’est que nous ne sommes pas assis ici à ne rien faire, nous faisons quelque chose. Si nous commettons une erreur, nous commettons une erreur en tombant vers l’avant », a déclaré Hobart. «Je suis très heureux d’entendre dans un an, voire dans deux mois, les sons que nos SkelúleɁ appellent dans leurs propres bois et se rendent compte qu’ils ont retrouvé le chemin du retour, se sont retrouvés… Lorsque cette prochaine étape se produira, ce sera sois vraiment belle.

Le programme a l’intention de relâcher jusqu’à 20 chouettes tachetées par an. Ce nombre dépend du succès continu du programme d’élevage et de la transition des hiboux retournés vers la nature.

En raison de la nécessité de protéger ces hiboux de toute perturbation extérieure, les médias et le grand public ne sont pas autorisés à accéder au site de lâcher jusqu’à nouvel ordre.

