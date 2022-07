La population proteste contre l’insécurité croissante dans l’est du Congo

“Les incidents à Goma sont non seulement inacceptables mais totalement contre-productifs”, a déclaré la mission de l’ONU au Congo dans un communiqué. « La MONUSCO (la mission onusienne) est mandatée par le Conseil de sécurité pour accompagner les autorités dans la protection des civils. Elle se tient aux côtés du peuple et soutient les forces de défense et de sécurité nationales dans leur lutte contre les groupes armés. Cela appelait au calme et à la retenue.