La population mondiale atteint 8 milliards d’habitants et l’Inde devrait dépasser la Chine

Des passagers indiens se tiennent debout et s’accrochent à un train qui part d’une gare à la périphérie de New Delhi.

L’espérance de vie a diminué d’un an pour atteindre 71 ans en 2021, en grande partie à cause des effets de la pandémie de Covid-19. Pourtant, les personnes nées en 2050 devraient vivre jusqu’à 77 ans en moyenne.

Entre 1990 et 2019, l’espérance de vie humaine à la naissance a augmenté de près de neuf ans pour atteindre l’âge de 72 ans, selon l’ONU. Les habitants des pays les plus pauvres sont cependant décédés environ sept ans plus tôt que la moyenne mondiale en raison des niveaux élevés de mortalité infantile et maternelle, la guerre et l’épidémie de VIH.

La population mondiale a plus que triplé depuis 1950 avec la baisse de la mortalité et l’augmentation de l’espérance de vie, en grande partie grâce à un meilleur assainissement, à l’accès à l’eau potable et au développement de vaccins et d’antibiotiques, ainsi qu’à une meilleure nutrition.

La population mondiale a atteint 8 milliards de personnes mardi, et l’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé l’année prochaine, selon les projections des Nations Unies.

Bien que l’humanité soit plus grande qu’elle ne l’a jamais été, la population mondiale croît maintenant à son rythme le plus lent depuis 1950, car les familles ont moins d’enfants. La population devrait culminer à 10,4 milliards dans les années 2080 et rester au même niveau dans les années 2100, selon les projections de l’ONU.

Les deux tiers de la population vivent désormais dans des pays où les femmes ont en moyenne environ deux enfants, contre cinq en moyenne en 1950. La population des personnes âgées de 65 ans et plus devrait augmenter de 6 % dans le monde d’ici 2050, selon l’ONU.

Huit pays seulement représenteront la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici 2050 et ils sont principalement concentrés en Afrique et en Asie du Sud : la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.

Les deux régions les plus peuplées du monde en 2022 étaient l’Asie du Sud et de l’Est, et la Chine et l’Inde représentaient la majorité des habitants de ces régions avec 1,4 milliard chacune. Bien que la Chine compte plus d’habitants que n’importe quel pays du monde, sa population commencera à décliner dès 2023 et l’Inde la dépassera.