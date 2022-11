La population mondiale atteindra huit milliards – alors que les projections révèlent où croît le plus rapidement | Nouvelles du monde

Le huitième milliardième habitant du monde naîtra aujourd’hui, selon les projections de la Division de la population des Nations Unies.

La population mondiale atteindra huit milliards – trois fois la taille qu’elle était en 1950 – et bien qu’il y ait plus de personnes sur Terre que jamais auparavant parce que nous vivons plus longtemps, la croissance démographique est à son rythme le plus lent depuis plus de 70 ans.

En 2020, le taux de croissance de la population mondiale est tombé en dessous de 1 %. Cela est largement dû à un taux de natalité réduit, les femmes ayant moins d’enfants en raison de la contraception généralisée et d’une meilleure éducation et mobilité pour les femmes et les filles.

La population mondiale vieillit également – 10 % ont plus de 65 ans, et ce chiffre passera à 16 % d’ici 2050.

D’ici 2050, le nombre de plus de 65 ans sera le double de celui des moins de cinq ans.

Où croît-il le plus rapidement ?

Les deux régions du monde qui connaissent la croissance la plus rapide sont l’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui abrite 2,3 milliards d’habitants ; et l’Asie centrale et du Sud, qui compte 2,1 milliards d’habitants.

Actuellement, la Chine et l’Inde sont les pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d’habitants chacun.

Mais selon les projections de l’ONU, l’Inde dépassera la Chine pour la première fois en 2023.

Cérémonie religieuse à Mumbai, Inde le 31 octobre



Plus de la moitié de l’augmentation prévue de la population mondiale jusqu’en 2050 sera concentrée dans huit pays : la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la République-Unie de Tanzanie.

Les pays d’Afrique subsaharienne devraient contribuer à plus de la moitié de l’augmentation prévue jusqu’en 2050.

Les plus fortes augmentations de croissance proviendront spécifiquement de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie, qui verront toutes deux leur population doubler au cours des 30 prochaines années.

Ailleurs en Afrique, les plus fortes poussées de croissance se produiront au Nigeria, en Éthiopie et en Égypte.

En Asie en dehors de l’Inde et de la Chine, la plus forte croissance se produira au Pakistan et aux Philippines.

Plus généralement, 46 des pays les moins avancés du monde connaîtront la croissance démographique la plus rapide d’ici 2050.

La majeure partie de cette croissance (les deux tiers) sera tirée par ce qui s’est déjà produit – et la structure jeune de la population actuelle.

Les gens font la queue pour les tests COVID à Pékin, en Chine, le 9 novembre



Où la population diminue-t-elle ?

La population mondiale croît plus lentement qu’elle ne l’a fait depuis des décennies en raison de longues périodes de faible fécondité.

Plus des deux tiers des personnes vivent dans des pays où les femmes ont 2,1 enfants ou moins.

C’est à peu près le niveau qui produirait une croissance nulle dans le monde.

Quelque 61 pays verront leur population diminuer de 1 % ou plus d’ici 2050, soit en raison de la baisse des taux de natalité, soit de l’augmentation des niveaux de migration.

Dévastation à Arkhanhelske, Kherson, Ukraine



Le COVID réduit l’espérance de vie

L’espérance de vie globale est passée de 72,8 ans avant la pandémie en 2019 à 71 ans en 2021.

Cependant, l’impact de la COVID n’était pas le même pour toutes les régions.

L’Asie centrale et méridionale, l’Amérique latine et les Caraïbes ont été les plus touchées – l’espérance de vie ayant diminué d’environ trois ans.

Mais en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont toutes deux fermé leurs frontières et poursuivi une politique « zéro COVID » pendant la majeure partie de la pandémie, l’espérance de vie a augmenté de 1,2 an en raison d’une diminution du risque de mourir d’autres causes lors des fermetures successives.

Le coronavirus a peut-être entraîné une réduction à court terme du nombre de grossesses, mais il n’y a aucune preuve d’un déclin global, ont déclaré des experts de l’ONU.

Et après?

La population mondiale continuera de croître – pour atteindre environ 8,5 milliards de personnes d’ici 2030 et 9,7 milliards d’ici 2050.

Il commencera à culminer à environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080 et restera à ce niveau jusqu’en 2100.

Après cela, les tendances sont incertaines.

L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le reste de l’Océanie, l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale continueront à voir leur population croître d’ici la fin de ce siècle.

Mais le reste du monde, y compris l’Europe et l’Amérique du Nord, aura atteint son apogée et commencé à décliner avant l’an 2100.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré à propos du cap des huit milliards : “C’est l’occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile”.

Mais il a ajouté: “En même temps, c’est un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres.”