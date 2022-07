La population mondiale atteindra 8 milliards le 15 novembre, projets de l’ONU

LES NATIONS UNIES –

Les Nations Unies ont estimé lundi que la population mondiale atteindra 8 milliards le 15 novembre et que l’Inde remplacera la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde l’année prochaine.

Dans un rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale de la population, l’ONU a également déclaré que la croissance démographique mondiale était tombée en dessous de 1 % en 2020 pour la première fois depuis 1950.

Selon les dernières projections de l’ONU, la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et un pic d’environ 10,4 milliards dans les années 2080. Il devrait rester à ce niveau jusqu’en 2100.

Le rapport indique que plus de la moitié de l’augmentation prévue de la population jusqu’en 2050 sera concentrée dans seulement huit pays : le Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.

Le rapport, “World Population Prospects 2022”, évalue la population mondiale à 7,942 milliards actuellement et prévoit qu’elle atteindra 8 milliards à la mi-novembre.

John Wilmoth, directeur de la Division de la population des Nations Unies, a déclaré lors d’une conférence de presse pour publier le rapport que la date à laquelle la ligne de projection de l’ONU franchit les 8 milliards est le 15 novembre.

Mais, a-t-il noté, “nous ne prétendons pas que c’est la date réelle… et nous pensons que l’incertitude est d’au moins plus ou moins un an”.

Néanmoins, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié 2022 d'”année charnière”, avec “la naissance du huit milliardième habitant de la Terre”.

“C’est l’occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile”, a déclaré António Guterres dans un communiqué. “En même temps, c’est un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres.”

Le rapport prévoit que l’année prochaine, l’Inde, avec une population actuelle de 1,412 milliard, dépassera la Chine, avec une population actuelle de 1,426 milliard, mais Wilmoth a déclaré qu’il y avait plus d’incertitude à propos de cette date que la Terre atteignant 8 milliards d’habitants le 15 novembre.

Wilmoth a déclaré que l’ONU avait avancé la date de 2027, en particulier à la suite du recensement chinois de 2020. L’Inde avait prévu son recensement en 2021, mais il a déclaré qu’il avait été retardé en raison de la pandémie. L’ONU réévaluera sa projection après qu’elle ait eu lieu.

L’ONU prévoit qu’en 2050, les États-Unis resteront le troisième pays le plus peuplé du monde, derrière l’Inde et la Chine. Le Nigéria devrait être n ° 4, suivi du Pakistan, de l’Indonésie, du Brésil, du Congo, de l’Éthiopie et du Bangladesh. La Russie et le Mexique, qui figurent dans le top 10 des pays les plus peuplés en 2022, devraient perdre leurs neuvième et dixième places en 2050.

« La population de 61 pays ou régions devrait diminuer de 1 % ou plus entre 2022 et 2050 », indique le rapport.

“Dans les pays comptant au moins un demi-million d’habitants, les réductions relatives les plus importantes de la taille de la population au cours de cette période, avec des pertes de 20 % ou plus, devraient avoir lieu en Bulgarie, en Lettonie, en Lituanie, en Serbie et en Ukraine.”

Dans d’autres faits saillants, le rapport indique que l’espérance de vie mondiale s’est améliorée de près de 9 ans depuis 1990 – à 72,8 ans pour les bébés nés en 2019 – et devrait atteindre 77,2 ans en 2050 alors que les taux de mortalité continuent de baisser. Mais en 2021, a-t-il déclaré, l’espérance de vie dans les pays les plus pauvres du monde était en retard de 7 ans par rapport à la moyenne mondiale.

Quant à l’équilibre entre les sexes, le rapport indique que “Globalement, le monde compte un peu plus d’hommes (50,3%) que de femmes (49,7%) en 2022”. “Ce chiffre devrait s’inverser lentement au cours du siècle”, indique-t-il. “D’ici 2050, on s’attend à ce que le nombre de femmes soit égal au nombre d’hommes”.

La part des personnes en âge de travailler entre 25 et 64 ans a augmenté dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, dans certaines parties de l’Asie et en Amérique latine et dans les Caraïbes “grâce aux récentes réductions de la fécondité”, indique le rapport.

L’ONU a déclaré que ce «dividende démographique» offre une opportunité de croissance économique accélérée pour ces pays.

Dans une autre tendance, selon le rapport, “la population de plus de 65 ans augmente plus rapidement que la population en dessous de cet âge”.

“En conséquence, la part de la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 10% en 2022 à 16% en 2050”, a-t-il déclaré.

Wilmoth a déclaré que l’espérance de vie élevée et les taux de fécondité et de natalité très bas dans les pays européens, le Japon, l’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande alimentent la tendance au vieillissement rapide de la population et, éventuellement, au déclin potentiel de la population.

En conséquence, au cours des prochaines décennies, la migration internationale “sera le seul moteur de la croissance démographique dans les pays à revenu élevé”, indique le rapport.

“En revanche, dans un avenir prévisible, l’augmentation de la population dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur continuera d’être entraînée par un excédent des naissances par rapport aux décès”, a-t-il déclaré.