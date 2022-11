La population mondiale a mis “12 ans” pour passer de 7 milliards à 8 milliards – et le prochain milliard pourrait prendre plus de temps

Il y a maintenant officiellement au moins 8 milliards de personnes sur Terre.

Selon Stats SA et le Fonds des Nations Unies pour la population, il a fallu 12 ans pour passer de 7 milliards à 8 milliards.

On s’attend à ce que le prochain milliard soit atteint dans 14 ans et demi.

Huit milliards de personnes habitent aujourd’hui la Terre.

Mardi, Statistics SA (Stats SA) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont marqué la croissance de la population mondiale à 8 milliards.

Le Dr Bannet Ndyanabangi de l’UNFPA a déclaré qu’il était “remarquable” qu’un milliard de personnes supplémentaires aient été enregistrées entre 2010 et 2022.

“C’est une croissance de 1 milliard depuis 2010, il nous a donc fallu 12 ans pour ajouter un autre milliard. Nous pensons que c’est un marathon remarquable, étant donné que la population humaine était inférieure à un milliard pendant des millénaires, jusqu’en 1800. Il a ensuite a mis plus de 100 ans pour passer d’un milliard à deux milliards.

“Ainsi, la population mondiale continue de croître, mais le rythme de croissance ralentit. Il a fallu environ 12 ans pour que la population mondiale passe de sept à huit milliards. Mais, le prochain milliard devrait prendre 14 ans et demi , et ce sera d’ici 2037.”

Ndyanabangi a déclaré que la population mondiale devrait atteindre un pic d’environ 10 milliards entre 2080 et 2100.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une réussite et non d’un scénario catastrophique. Notre monde, malgré ses défis, est celui où une plus grande proportion de personnes sont éduquées et vivent en meilleure santé. Si nous regardons le continent africain, par exemple, la mort de les nourrissons ont diminué de 81 % et les décès maternels de 37 % entre 2000 et 2020. »

Qualité de vie

Il a déclaré qu’il était important pour le monde de poursuivre l’éducation aux droits sexuels et reproductifs.

“Alors que nous célébrons 8 milliards, près d’un cinquième de la population mondiale vit sur le continent africain. Nous devons autonomiser cette population et l’aider à investir dans l’éducation, la santé, l’égalité des sexes et l’accès à un travail décent.”

“Au lieu de craindre des augmentations ou des déclins démographiques, le monde doit assurer une qualité de vie à chacun des 8 milliards d’individus vivant aujourd’hui sur terre dans toute leur diversité.”

L’Afrique du Sud compte environ 60,8 millions d’habitants, ce qui en fait le 25e pays le plus peuplé du monde.

Ndyanabangi a déclaré que c’était “un endroit idéal”.

“Cela signifie que l’Afrique du Sud a un profil de répartition par âge très favorable avec une importante population jeune en âge de travailler et proportionnellement moins d’enfants très âgés et très jeunes.”

Diego Iturralde, directeur en chef de la démographie et des statistiques démographiques chez Stats SA, a déclaré que la croissance à huit milliards ne signifiait pas un effondrement démographique.

“[The] la population continuera de croître pendant encore quelques années. Il y a des taux de croissance en baisse à travers le monde… il y a cependant des différences régionales. Nous voyons qu’au sein du prochain milliard, la majeure partie de la croissance proviendra de huit pays – cinq de ces pays sont en Afrique, trois d’entre eux en Asie.”