La population mondiale a atteint 8 milliards. Voici où vous vous situez.

La population mondiale vient de franchir un cap. Voici où vous vous situez. Avertissement : Ce graphique nécessite JavaScript. Veuillez activer JavaScript pour une meilleure expérience. La population mondiale a atteint un record de 8 milliards de personnes mardi, selon les estimations des Nations unies, un nombre effarant. Cela représente 8 milliards de personnes d’âges, de nationalités et de cultures différents. Mais il y a des caractéristiques unificatrices que vous partagez avec de nombreuses personnes que vous ne connaîtrez jamais. Pour vous aider à découvrir combien de personnes sur la planète ont des attributs comme les vôtres, nous avons créé une expérience interactive utilisant des données démographiques que vous pouvez personnaliser par âge, pays et sexe. Découvrez où vous en êtes en ce moment — et où le monde se dirige ensuite avec le rythme de croissance le plus lent depuis 1950.

La démographie “affecte presque tout”, a déclaré William H. Frey, démographe américain et chercheur principal à la Brookings Institution.

Plus de jeunes auront besoin de plus d’écoles; une population âgée croissante nécessitera un filet de sécurité élargi et une main-d’œuvre jeune pour s’occuper d’eux; les pays vieillissants devront peut-être réévaluer leurs politiques d’immigration.

Bien que sur des calendriers différents, chaque pays évolue finalement dans la même direction – “vers des vies plus longues et des familles plus petites”, a déclaré John Wilmoth, directeur de la division de la population de l’ONU. Collectivement, la population vieillit, vit plus longtemps et a moins d’enfants.

“Les humains sont incroyablement adaptables et peuvent trouver des moyens de le faire fonctionner”, a déclaré Wilmoth. “Le défi est la vitesse du changement.”

La population mondiale devrait culminer à 10,4 milliards en 2086, selon les projections de la Division de la population des Nations Unies.

Même si la croissance ralentit, l’augmentation de la population au cours de ce siècle soulève d’importantes questions sur le nombre de personnes que la planète peut supporter, en particulier au milieu des effets du changement climatique. Alors que les taux de natalité ont chuté de façon spectaculaire dans la plupart des pays riches, ils restent élevés dans de nombreuses régions les plus pauvres du monde, qui sont les moins équipées pour gérer les impacts d’une croissance continue.

Baisse de la croissance et vieillissement de la population

Les populations déclinent partout dans le monde. Des dizaines de pays devraient connaître une baisse d’au moins un pour cent d’ici 2050, selon les projections de l’ONU.

Les analystes s’inquiètent des implications d’une main-d’œuvre en diminution et vieillissante.

Une population plus âgée est “moins dynamique, moins susceptible de créer des entreprises et plus dépendante de l’État”, a déclaré Paul Morland, démographe et auteur de “The Human Tide: How Population Shaped the Modern World”.

Une solution pourrait consister à modifier les politiques d’immigration. Dans le États-Unises et Canadapar exemple, la baisse des taux de natalité a été compensée par un nombre croissant d’immigrants.

D’autres économistes pensent que ce pourrait être le moment de réévaluer ce qui constitue la prospérité.

“Le modèle de croissance auquel nous sommes accros est basé principalement sur la production de choses”, a déclaré Vanessa Pérez-Cirera, directrice du Global Economic Center au World Resources Institute. Elle a noté que davantage de pays pourraient inclure des personnes âgées dans des rôles de service tels que des thérapeutes ou des employés de musée.

Des booms démographiques concentrés

D’ici 2050, la population devrait augmenter de 1,7 milliard. La moitié de cette croissance se produira dans seulement huit pays : la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines, la Tanzanie et l’Inde.

D’ici l’année prochaine, l’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Ces populations croissantes sont un défi pour les gouvernements qui se démènent déjà pour construire suffisamment d’infrastructures. Dans certains de ces pays, la croissance démographique et les taux de fécondité diminuent, mais pas assez rapidement.

Les endroits “où nous constatons une croissance très rapide ont tendance à être beaucoup plus pauvres”, a déclaré Wilmoth, et donc moins résistants au changement climatique. Au Pakistan, plus de 1 000 personnes sont mortes depuis juin après de fortes pluies et des inondations massives qui ont décimé certaines parties du pays. L’Inde a connu cet été une chaleur mortelle et insupportable qui a affecté de manière disproportionnée les millions de personnes qui vivent sans climatisation.

La croissance démographique au cours des 60 prochaines années a renouvelé les questions de longue date sur le nombre de personnes qu’un monde en réchauffement peut supporter.

Répartition inégale des ressources

Le démographe et économiste du XVIIIe siècle Thomas Malthus a prédit que la croissance démographique dépasserait la production alimentaire, entraînant famine, sécheresse et guerre. Les progrès de l’agriculture ont donné tort à Malthus, mais les experts d’aujourd’hui craignent toujours une crise alimentaire : provoquée non pas par les rendements globaux, mais par des inégalités drastiques.

“Il y a suffisamment de ressources pour nourrir la population aujourd’hui”, a déclaré Pérez-Cirera. “Mais ce n’est tout simplement pas réparti uniformément.” Selon le Programme alimentaire mondial, quelque 828 millions de personnes, soit plus de 10 % de la population mondiale, aller au lit faim tous les soirs.

L’expansion continue de l’empreinte humaine pourrait nuire davantage à l’ordre naturel – 75% des terres libres de glace de la planète ont été considérablement modifiées par l’homme, selon un rapport 2020 du Fonds mondial pour la nature. On estime que les deux tiers des mammifères, poissons, reptiles et amphibiens ont disparu au cours des 50 dernières années environ.

Alors que le monde franchit une nouvelle étape démographique et que les effets du changement climatique d’origine humaine deviennent une réalité, Pérez-Cirera a déclaré que cela devrait susciter un “moment de réflexion” collectif.

« C’est un peu comme si nous avions grandi sans réfléchir », dit-elle. “Voulons-nous être l’espèce sur Terre qui l’utilise?”