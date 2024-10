Les opérations militaires israéliennes en cours dans la région méprisent l’humanité fondamentale et les lois de la guerre, a déclaré un haut responsable humanitaire

Ce que font les forces israéliennes dans la bande de Gaza assiégée pendant leur guerre en cours contre le Hamas ne peut pas être autorisé à continuer, a déclaré le plus haut responsable humanitaire des Nations Unies.

« Toute la population du nord de Gaza risque de mourir. » Joyce Msuya, Secrétaire générale adjointe par intérim aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours d’urgence des Nations Unies, averti samedi, dans un post sur X (anciennement Twitter).

Selon le responsable, des hôpitaux de la région ont été touchés, des agents de santé arrêtés et les premiers intervenants empêchés de secourir les personnes coincées sous les décombres au milieu des opérations militaires israéliennes en cours.

« Les abris ont été vidés et incendiés… les familles ont été séparées et les hommes et les garçons emmenés par camions. » dit-elle, ajoutant que « Un tel mépris flagrant de l’humanité fondamentale et des lois de la guerre doit cesser. »

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait écho à cet avertissement, après avoir exprimé ses profondes inquiétudes face à la situation. « catastrophique » situation à Gaza. Il a également souligné les graves conséquences des hostilités en cours sur les soins de santé dans la région.

« Les opérations militaires intensives qui se déroulent autour et au sein des établissements de santé et la pénurie critique de fournitures médicales, aggravées par un accès très limité, privent les populations de soins vitaux. » Ghebreyésus a écrit le X samedi.

Le Directeur général de l’OMS a ajouté que l’hôpital Kamal Adwan de la ville de Jabalia, l’un des rares établissements médicaux fonctionnels dans le nord de Gaza, a été gravement touché, avec seulement un nombre limité de personnel restant pour soigner près de 200 patients après la détention de 44 hommes.

Plus tôt cette semaine, le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne a affirmé que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient pris d’assaut l’hôpital, arrêtant des centaines de membres du personnel, de patients et de personnes déplacées.

L’armée israélienne a insisté sur le fait qu’elle opérait dans et autour de l’installation sur la base de « informations de renseignement concernant la présence de terroristes et d’infrastructures terroristes dans la zone ».

« Dans les semaines précédant l’opération, Tsahal a facilité l’évacuation des patients de la zone tout en maintenant les services d’urgence. » a-t-il ajouté vendredi dans un article sur les réseaux sociaux.

Jérusalem-Ouest a été accusée à plusieurs reprises de cibler sans discernement les civils de Gaza. Selon les responsables de la santé de l’enclave, plus de 42 000 Palestiniens ont été tués et près de 97 000 blessés depuis le début des combats entre le Hamas et Israël en octobre 2023. L’armée israélienne a rejeté les allégations de crimes de guerre, arguant que le Hamas utilise des civils palestiniens comme boucliers humains.

Plus d’un an après le début du conflit, environ 90 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés, la plupart à plusieurs reprises, selon les estimations de l’ONU.