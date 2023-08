La population du Niger est en difficulté après le coup d’État militaire et les sanctions de la CEDEAO

Hassan a déclaré que son activité, qui consiste à transporter des marchandises en provenance du Bénin voisin, s’est tarie en raison des sanctions imposées au Niger après le coup d’État militaire du 26 juillet qui a renversé le dirigeant élu, le président Mohamed Bazoum. Et comme les habitants de ce pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, Hassan a observé ces dernières semaines l’augmentation du prix des denrées alimentaires sur le marché et la chute de l’approvisionnement en électricité du pays.

« Je veux tout ce qui peut aider à un retour à la normale de la situation », a déclaré Hassan dans une interview à Niamey, la capitale nigérienne, ajoutant que son argent en banque ne durerait plus très longtemps et qu’il s’inquiétait de nourrir sa jeune fille et son fils. .