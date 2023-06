La population du Canada devrait atteindre 40 millions aujourd’hui

La population du Canada devrait dépasser les 40 millions de personnes aujourd’hui, selon Statistique Canada.

L’agence fédérale des statistiques « horloge démographique » utilise la modélisation pour estimer la population du Canada en temps réel. Le compteur devrait atteindre la barre des 40 millions juste avant 15 h HE vendredi, selon un communiqué de presse de Statistique Canada.

« Il s’agit d’une étape passionnante pour le Canada », a déclaré le statisticien en chef Anil Arora dans un communiqué de presse. « C’est un signal fort que le Canada demeure un pays dynamique et accueillant, plein de potentiel. »

Le taux de croissance démographique du Canada est actuellement de 2,7 %. Il s’agit du taux de croissance annuel le plus élevé depuis 1957, lorsque le Canada était au milieu de son baby-boom d’après-guerre, selon Statistique Canada.

Matti Siemiatycki, directeur de l’Infrastructure Institute et professeur au département de géographie et de planification de l’Université de Toronto, a déclaré que l’étape démographique présente des opportunités et des défis pour le Canada.

« C’est une reconnaissance que nous sommes un pays en croissance depuis un certain temps, que nous sommes un pays qui continue d’attirer des gens et un endroit attrayant pour les nouveaux arrivants », a-t-il déclaré.

La population a augmenté de plus d’un million l’an dernier

La population du Canada a augmenté d’un record de 1,05 million l’an dernier et environ 96% de cette augmentation est due à la migration internationale, a indiqué l’agence.

Siemiatycki a déclaré que le Canada doit attirer de nouveaux arrivants pour combler les postes laissés vacants par les baby-boomers qui prennent leur retraite.

« D’un point de vue économique, les nouveaux arrivants ont été très importants à la fois pour pourvoir les emplois qui existent ici et pour nous connecter avec les économies du reste du monde », a-t-il déclaré.

Mais une population croissante présente également des défis, en particulier en matière de logement, a déclaré Siemiatycki.

Le prix moyen d’une maison en revente au Canada a augmenté quatre mois de suite cette année, selon l’Association canadienne de l’immeuble. Le prix de vente moyen d’une maison en avril – le mois pour lequel les données les plus récentes sont disponibles – était de 716 000 $.

Siemiatycki a déclaré que le Canada a un besoin urgent de construire plus de logements pour accueillir la population croissante du Canada.

« Nous sommes en crise. Nous n’avons pas construit suffisamment d’unités à travers le pays, en particulier à des niveaux abordables », a-t-il déclaré.

Mais Siemiatycki a déclaré qu’attirer plus de main-d’œuvre qualifiée peut également renforcer la main-d’œuvre nécessaire pour construire plus de logements.

La population du Canada a dépassé les 30 millions en 1997 et pourrait atteindre 50 millions dès 2043 si les tendances actuelles se maintiennent, a déclaré Statistique Canada.