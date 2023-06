La population du Canada atteindra 40 millions vendredi, selon StatCan

Selon Statistique Canada, le pays atteindra une nouvelle étape vendredi alors que la population atteindra un record de 40 millions de personnes.

L’horloge démographique de l’agence – un outil qui modélise la croissance en temps réel à l’aide de facteurs tels que les naissances, les décès et la migration – atteindra la barre des 40 millions juste avant 15 h HAE, a déclaré StatCan dans un communiqué de presse.

« Il s’agit d’une étape passionnante pour le Canada », a déclaré le statisticien en chef Anil Arora. « C’est un signal fort que le Canada demeure un pays dynamique et accueillant, plein de potentiel. Alors que nous nous dirigeons vers la fête du Canada, c’est certainement un motif de célébration.

Le Canada continue de dominer le G7 en matière de croissance démographique, selon StatCan, le pays ajoutant plus d’un million de personnes entre janvier 2021 et 2022, un record jamais atteint en une seule année.

Le taux de croissance démographique annuel de 2,7 % enregistré l’an dernier est le plus élevé jamais enregistré depuis 1957, alors qu’il était de 3,3 %. À cette époque, un nombre élevé de naissances a eu lieu pendant le baby-boom d’après-guerre.

Sur la base des projections actuelles, StatCan indique que la population du Canada pourrait atteindre 50 millions d’ici 2043, plus tôt que prévu.

La migration permanente et temporaire est en grande partie à l’origine de cette dernière tendance – les deux représentaient 96% de toute la croissance en 2022.

Toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest, ont vu leur population augmenter l’an dernier.

La population autochtone du pays a également augmenté de 9,4 % entre 2016 et 2021, beaucoup plus rapidement que les 5,3 % des Canadiens non autochtones au cours de la même période.

Les peuples autochtones du Canada représentaient 5 % de la population du pays en 2021.