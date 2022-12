La population d’étoiles de mer de tournesol décline jusqu’au «point d’extinction»: des scientifiques américains – National

Les scientifiques de la côte ouest appellent à l’action pour aider les étoiles de mer tournesol, parmi les plus grandes étoiles de mer du monde, à se remettre d’un déclin catastrophique de la population.

Les experts disent qu’une épidémie de maladie du dépérissement des étoiles de mer qui a commencé en 2013 a décimé environ 95% de la population des îles Aléoutiennes de l’Alaska à la péninsule mexicaine de Basse-Californie, a rapporté The Astorian.

Le déclin a incité l’ Union internationale pour la conservation de la nature à classer l’espèce comme en danger critique d’extinction en 2020. Une pétition pour inscrire l’espèce en vertu de la loi fédérale sur les espèces en voie de disparition a été déposée en 2021.

Steven Rumrill, responsable du programme sur les coquillages au Département de la pêche et de la faune de l’Oregon, a déclaré qu’au cours de ses plus de 40 ans en tant que scientifique marin, il n’avait pas constaté de déclin généralisé d’une espèce à la même échelle que l’étoile de mer tournesol.

Les étoiles de mer, qui sont parmi les plus grandes au monde et peuvent s’étendre sur plus de 3 pieds (91 centimètres), sont des prédateurs de l’oursin mangeur de varech. Sans eux, les populations d’oursins ont explosé, provoquant un déclin inquiétant des forêts de varech qui fournissent nourriture et abri à de nombreuses espèces aquatiques le long de la côte ouest.

Rumrill a contribué à une feuille de route récemment publiée pour le rétablissement de l’étoile de mer en tant que guide pour les scientifiques et les défenseurs de l’environnement.

“Cela vous brise le cœur de voir une espèce décliner si rapidement au point de disparaître”, a déclaré Rumrill. « À l’échelle mondiale, nous reconnaissons que les impacts de l’homme ont eu des impacts majeurs sur les populations et de nombreuses extinctions dans le monde. En voici un qui se passe sous nos yeux.

La feuille de route a été réalisée en collaboration avec The Nature Conservancy, le National Marine Fisheries Service et des agences d’État de Californie, d’Oregon, de Washington et d’Alaska.

On estime que la maladie du dépérissement des étoiles de mer a tué plus de 5,75 milliards d’étoiles de mer tournesol, selon le document.

La source de l’épidémie n’a pas été identifiée de manière concluante, mais le document indique que le réchauffement des eaux océaniques dû au changement climatique d’origine humaine augmente la gravité de la maladie et pourrait avoir déclenché l’épidémie.

Rumrill a déclaré que l’inscription par le biais de la Loi sur les espèces en voie de disparition pourrait entraîner un financement fédéral pour poursuivre la recherche.

Matthew Burks, un porte-parole du National Marine Fisheries Service, a déclaré que si l’agence recommandait que l’étoile de mer soit inscrite en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition, elle serait publiée au Federal Register au début de l’année prochaine.

Alors que les étoiles de mer du tournesol semblent être les plus touchées par la maladie du dépérissement des étoiles de mer, elles font partie d’environ 20 espèces documentées d’étoiles de mer en danger le long de la côte ouest.