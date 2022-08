La population de visiteurs n’est pas prise en compte dans les taux de criminalité élevés : GRC de Kelowna

Selon la GRC, une partie du blâme pour le taux de criminalité élevé de Kelowna l’an dernier peut être attribuée au tourisme et à la croissance rapide de la ville.

Statistique Canada rapporte que la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kelowna, qui s’étend de Lake Country à Peachland, avait le taux de criminalité le plus élevé pour 100 000 habitants l’an dernier au Canada.

Lors d’une conférence de presse de la GRC le 3 août, le surint. Kara Triance a fait remarquer que non seulement le centre de l’Okanagan est une plus petite RMR, mais que Kelowna est également une destination touristique populaire.

« Les rapports statistiques canadiens sont très clairs », a-t-elle déclaré. “La population de visiteurs n’est pas prise en compte lors de l’examen de la population et des incidents criminels signalés.”

Kelowna accueille environ 2,2 millions de visiteurs chaque année.

“Vous devez prendre en compte la population de visiteurs… 2,2 millions de visiteurs vont faire grimper ces chiffres.”

Triance n’a pas été en mesure de dire immédiatement quel pourcentage d’incidents criminels pourraient être commis par les visiteurs, mais a souligné qu’il était important d’examiner les statistiques sur la criminalité de la ville dans leur contexte.

« Vancouver est six fois plus grande que Kelowna. Lorsque vous comparez Vancouver sur l’indice de gravité du crime (CSI), une infraction grave avec violence à Kelowna va nous faire augmenter de plusieurs pour cent dans notre CSI. Cependant, un dossier sérieux à Vancouver sera une fraction de pourcentage plus élevé dans leur CSI. »

Triance a déclaré que les chiffres de Kelowna sont préoccupants, mais que la criminalité supplémentaire dans la ville est comparable à celle de Penticton, Vernon et Kamloops.

« Nous sommes tous très étroitement liés », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle croyait que c’était le résultat d’autres problèmes complexes qui affectent la criminalité, notamment la santé, les facteurs sociaux, le logement et la toxicomanie.

“Je ne suis pas ici pour vous dire que nous n’avons pas de problème auquel il faut répondre”, a-t-elle déclaré. “Je suis ici pour vous dire que ces statistiques préoccupantes sont celles sur lesquelles nous travaillons activement.”

Triance a ajouté que la GRC de Kelowna continue de travailler avec la ville, les partenaires communautaires et d’autres organismes gouvernementaux pour lutter contre le crime. Cela comprend un accent sur le centre-ville et Rutland.

«Chaque municipalité de cette région qui contribue à cette CMA a augmenté ses ressources policières cette année, et nous en sommes reconnaissants», a-t-elle déclaré..

Bien que tous les postes disponibles de la GRC dans la région métropolitaine de Kelowna ne soient pas pourvus, 29 nouvelles ressources ont été recrutées depuis janvier de cette année, a ajouté Triance.

