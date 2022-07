La population de rorquals communs de l’Antarctique est en train de rebondir. Voici pourquoi c’est un gros problème

Au plus fort de la chasse industrielle au début du XXe siècle, les rorquals communs semblaient condamnés. Les statistiques sont sombres : plus de 700 000 rorquals communs ont été tués entre 1904 et 1976, l’année où un quota de capture de « zéro » a été instauré. Même si le massacre a ralenti (les nations baleinières telles que le Japon attrapaient encore des nageoires à des “fins de recherche”), des enquêtes menées après 1978 ont montré que le massacre avait chassé les baleines de leurs aires d’alimentation dans l’Antarctique – essentiellement, le rorqual commun a disparu.

C’était évidemment une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est qu’une nouvelle série de données d’enquête, recueillies au cours de deux expéditions en 2018 et 2019, montre que les populations se rétablissent et retournent dans leurs aires d’alimentation ancestrales. La nouvelle recherche, publié jeudi dans la revue Scientific Reportsa également enregistré des agrégations de jusqu’à 150 baleines individuelles se nourrissant juste au large des côtes de l’Antarctique – un phénomène qui n’avait pas été capturé sur vidéo auparavant.

“Je n’avais jamais vu autant de baleines au même endroit auparavant et j’étais absolument fascinée de voir ces groupes massifs se nourrir”, a déclaré Bettina Meyer, biologiste à l’Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine et auteur de l’étude.

Bbc



Les rorquals communs sont la deuxième plus grande espèce de baleine sur Terre, juste derrière le mammouth bleu. Les adultes peuvent atteindre jusqu’à 90 pieds de long, un peu plus gros que deux autobus scolaires.

L’équipe de recherche est allée vers le sud sur le brise-glace allemand Polarstern en 2018 et le Pelagic Australis en 2019. Depuis les navires, ils ont effectué des relevés depuis le pont et par voie aérienne, effectuant 22 vols en hélicoptère autour de la péninsule antarctique. L’équipe a souvent repéré de plus petits groupes de baleines, entre un et quatre individus. Mais au large de l’île Éléphant, dans la mer de Weddell, ils ont heurté une riche veine d’or de baleine.

Leurs enquêtes ont identifié d’énormes groupes de baleines se nourrissant de krill, l’une des espèces les plus importantes de la région, avec deux observations estimant qu’environ 150 baleines individuelles se rendaient toutes en ville sur un essaim de krill. Ceci, notent-ils, est la plus grande agrégation de baleines à fanons dans la littérature (et figure dans le documentaire “Seven Worlds, One Planet” de David Attenborough). La frénésie alimentaire ne dure que quelques minutes avant que les baleines ne se dispersent à nouveau.

En utilisant les observations, l’équipe a pu estimer le nombre de rorquals communs dans la région, mais ils notent que ces chiffres ne sont pas parfaits – il y a beaucoup d’inconnues en ce qui concerne le nombre de baleines car il est difficile d’accéder à cette partie du monde. et les documenter adéquatement, année après année.

“Même si nous ne connaissons toujours pas le nombre total de rorquals communs dans l’Antarctique, faute d’observations simultanées, cela pourrait être un bon signe que, près de 50 ans après l’interdiction de la chasse commerciale, la population de rorquals communs dans l’Antarctique rebondit”, a déclaré Meyer.

Le retour des baleines dans les aires d’alimentation ancestrales est une histoire de bien-être pour les baleines et c’est une histoire qui met en évidence les avantages du moratoire sur la chasse à la baleine entré en vigueur en 1985. Cependant, leur retour a également des effets d’entraînement sur les baleines. environnement local. Les baleines sont particulièrement utiles pour faire circuler les nutriments dans la chaîne alimentaire. Ils engloutissent le krill puis font caca des excréments riches en fer, donnant à leur tour au krill de quoi se nourrir.

Les chercheurs expliquent que cela pourrait augmenter la “productivité” de l’océan Austral. Le krill est mangé, les excréments sont excrétés, les populations d’algues (phytoplancton) explosent, les populations de krill explosent, les populations de baleines explosent… c’est un cycle. Et le phytoplancton capte le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Les grandes baleines comme la nageoire agissent comme des “puits de carbone” car elles aspirent tout le carbone du phytoplancton (et du krill qui s’en nourrit) et le stockent dans leur corps. Lorsque les baleines meurent, elles coulent, emportant leur carbone avec elles au fond de l’océan.

Lorsque nous les avons chassés jusqu’à leur quasi-extinction, nous avons involontairement perturbé le cycle du carbone dans l’océan Austral ; nous actionnions un autre levier qui accélère le changement climatique. Le rebond des populations de baleines ne profitera pas seulement à l’écosystème de l’océan Austral – il profite activement à un monde qui fonce tête baissée dans la crise climatique.