La population de loups de l’île Royale augmente après avoir failli mourir

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – La population de loups gris du parc national de l’Isle Royale a atteint 28, un retour spectaculaire après que l’espèce a presque disparu de la chaîne d’îles du lac Supérieur, ont annoncé mercredi des chercheurs.

Des problèmes de santé dus à la consanguinité ont causé une mortalité qui n’a laissé que deux loups il y a quelques années, ce qui a conduit les responsables du parc à autoriser un transport aérien des remplaçants du continent. Les loups jouent un rôle crucial dans l’équilibre de l’écosystème de l’île en se nourrissant d’orignaux, qui broutent abondamment le sapin baumier et d’autres plantes.

“Mission accomplie. Les objectifs ont été atteints », a déclaré John Vucetich, un biologiste de la Michigan Technological University qui a longtemps étudié la relation entre les loups et les orignaux de l’île.

Dix-neuf loups ont été amenés dans le parc en 2018 et 2019 depuis le Minnesota, l’Ontario et la péninsule supérieure du Michigan. Certains sont morts et un a retrouvé le chemin du continent. Mais au moins cinq portées de chiots sont nées de ceux qui se sont installés dans leur nouvel environnement.

La population de cette année est la plus élevée depuis 2006, lorsqu’elle s’élevait à 30, a déclaré Sarah Hoy, professeure adjointe de recherche et écologiste animale à Michigan Tech.

Une équipe de scientifiques a étudié les loups et les orignaux depuis les airs l’hiver dernier, reprenant l’une des études de terrain les plus longues au monde sur un prédateur et sa proie. Il a été annulé en 2021 pour protéger l’équipe de recherche de l’exposition au COVID-19.

“Les loups faisaient tout ce que nous attendions d’eux”, a déclaré Hoy. «Nous les avons trouvés en train de tuer des orignaux, de faire la cour et de s’accoupler, de défendre leurs territoires. C’était super à voir.

Ils semblent s’être divisés en deux groupes, l’un occupant la partie ouest de l’île principale et l’autre le côté est.

La population d’orignaux a été estimée à 1 346 – une baisse de 28% par rapport au total précédent de 1 876 en 2020, selon un rapport Hoy, Vucetich et le biologiste Rolf Peterson préparé à partir de l’excursion.

Le nombre d’orignaux a explosé pendant le débarquement des loups, mais a chuté depuis. La prédation a représenté près de 9 % des décès au cours de l’année écoulée. D’autres facteurs étaient les infestations de tiques suceuses de sang et la malnutrition causée par une pénurie de sapin baumier, la principale source de nourriture hivernale de l’orignal.

Parce que leur population moyenne à long terme est d’environ 1 000 habitants, la récente crise ne sera pas préoccupante à moins qu’elle ne se poursuive à un rythme similaire pendant plusieurs années, a déclaré Hoy.

Les scientifiques pensent que le premier orignal de l’île a nagé jusqu’à Isle Royale, qui fait partie du Michigan mais plus proche du Minnesota, au tournant du 20e siècle. Les loups sont arrivés à la fin des années 1940, traversant apparemment des ponts de glace depuis le Minnesota ou l’Ontario.

L’orignal fournit un approvisionnement alimentaire abondant aux loups, ce qui aide à contrôler le nombre d’orignaux.

Les chercheurs pensent que d’autres loups ont parfois migré vers le parc, aidant à rafraîchir le pool génétique. Mais à mesure que les changements climatiques réchauffent la surface du lac Supérieur, les ponts de glace se forment moins souvent.

Cela pourrait créer un besoin futur occasionnel de plus de loups continentaux pour empêcher davantage de baisses de consanguinité, a déclaré Vucetich, bien que la population soit en bonne forme pour le moment.

Une autre question est de savoir si la végétation du parc retrouvera ses niveaux antérieurs à mesure que le nombre d’orignaux chutera, a-t-il déclaré.

“Si ce n’est pas le cas, cela signifie que nous ne pourrons pas avoir autant d’orignaux et à long terme, ce serait un problème pour les loups”, a déclaré Vucetich.

