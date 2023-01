La population de l’Inde devrait dépasser celle de la Chine : les principaux événements et jalons en vue pour 2023

Points clés Une COP tenue au Moyen-Orient, le couronnement d’un roi et une Coupe du monde féminine étaient tous à venir cette année.

Le statut de la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde devrait changer.

Il y aura aussi des élections en Ukraine.

Après une année de guerre tumultueuse, la pandémie de COVID-19 en cours, la mort de la reine et la controversée Coupe du Monde de la FIFA, 2022 est un acte difficile à suivre.

Mais des élections dans les pays déchirés par la guerre au couronnement du nouveau roi au Royaume-Uni, une chose est sûre : 2023 ne sera pas ennuyeuse.

Voici quelques-unes des principales étapes et événements qui nous attendent cette année.

L’Inde deviendra le pays le plus peuplé en 2023

La population de l’Inde devrait dépasser celle de la Chine en 2023, ce qui en fera le pays le plus peuplé du monde. La population de l’Inde est actuellement de 1,39 milliard d’habitants, tandis que celle de la Chine est de 1,41 milliard.

Il y a environ 86 000 bébés nés en Inde chaque jour, alors qu’il y en a 49 000 en Chine, ce qui signifie que l’Inde devrait dépasser la Chine et toucher 1,65 milliard de personnes d’ici 2060.

Le taux de natalité en Chine en 2020 était de 1,7 naissance par femme. Ce chiffre est constamment bas depuis que le Parti communiste chinois (PCC) a imposé la « politique de l’enfant unique » en 1980, qu’il a abolie en 2016.

Le taux de natalité de l’Inde en 2020 était de 2,18 naissances par femme.

Celui-ci est également en déclin depuis les années 1960, mais a connu une baisse moins spectaculaire que celle de la Chine.

Alors que le PIB par habitant de l’Inde a fortement au XXIe siècle, environ 69 % des ménages sont aux prises avec l’insécurité financière.

Couronnement du roi Charles III : 6 mai

Pour la première fois au 21e siècle, un couronnement aura lieu pour un roi britannique le 6 mai. Charles III sera couronné aux côtés de son épouse Camilla en tant que reine consort.

L’événement aura lieu à l’abbaye de Westminster à Londres, sept mois après la mort de la reine Elizabeth II, la mère de Charles.

Queen Consort signifie simplement l’épouse du roi régnant – un rôle défini par le mariage.

Camilla sera la première reine consort à être couronnée à l’abbaye de Westminster en près de 100 ans. La dernière était la reine Elizabeth, la mère de la reine Elizabeth II, lors du couronnement du roi George VI en 1937.

Le couronnement aura lieu le jour du quatrième anniversaire du fils du prince Harry et de Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

La Thaïlande organisera des élections générales : 7 mai

Après presque trois ans de manifestations à l’échelle nationale, la Thaïlande organisera ses élections générales en mai.

Les manifestations ont commencé début 2020 avec des manifestations contre le gouvernement du Premier ministre Prayut Chan-o-cha.

Ils se sont ensuite élargis pour inclure des demandes de réforme de la monarchie thaïlandaise.

Les manifestations ont été initialement déclenchées par la dissolution du Future Forward Party (FFP) fin février 2020, qui critiquait Prayut, et les modifications de la constitution thaïlandaise en 2017.

Le Pheu Thai est actuellement favori pour remporter les élections de 2023.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : 20 juillet – 20 août

L’Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en juillet et août.

Ce sera la neuvième édition du tournoi et la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA à avoir plus d’un pays hôte.

Le match d’ouverture opposera la Nouvelle-Zélande à la Norvège à l’Eden Park d’Auckland le 20 juillet.

L’équipe nationale australienne commence XI avant le match amical international entre l’Australie et la Suède au parc AAMI le 12 novembre 2022 à Melbourne, en Australie. Le crédit: Photo de presse sportive/Sipa USA La finale aura lieu le 20 août au Stadium Australia de Sydney.

Les États-Unis sont les champions en titre, ayant remporté les deux tournois précédents.

Les agences de paris ont l’Australie comme septième favori pour gagner.

L’Inde accueillera le G20 : 9-10 septembre

Le 18e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 aura lieu les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi, en Inde.

Le sommet sera l’aboutissement de tous les processus et réunions du G20 organisés tout au long de l’année entre ministres, hauts fonctionnaires et sociétés civiles.

Un G20 sera adopté à l’issue du sommet de New Delhi, indiquant l’engagement des dirigeants envers les priorités géopolitiques discutées et convenues lors des réunions du groupe de travail.

Le président russe Vladimir Poutine est invité à l’événement, car la Russie fait partie du G20, mais il a sauté l’édition 2022 en Indonésie.

Coupe du monde de rugby 2023 : 8 septembre – 28 octobre

La France accueillera la 10e Coupe du monde de rugby en septembre et octobre sur des sites à travers le pays.

Le match d’ouverture verra la France, pays hôte, affronter la Nouvelle-Zélande, triple vainqueur, le vendredi 8 septembre. La finale aura lieu sept semaines plus tard, le samedi 28 octobre.

L’événement se déroulera dans neuf villes hôtes, la finale se jouera à Sant-Denis, Paris, au Stade de France.

Élections législatives en Ukraine : 29 octobre

L’Ukraine organisera des élections pour la Verkhovna Rada, le parlement monocaméral du pays, le 29 octobre.

L’élection se déroulera sans circonscriptions uninominales et, à la place, les députés ne pourront être élus que sur une liste de parti dans une circonscription nationale avec un seuil électoral de 5 %.

Les partis les plus populaires lors des dernières élections de 2019 étaient Servant of the People, un parti pro-européen qui a recueilli 6,3 millions de voix, suivi de For Life, un parti pro-russe qui a obtenu 1,9 million de voix.

Les prochaines élections présidentielles ukrainiennes auront lieu en 2024.

Les EAU accueilleront la COP 28 : 30 novembre – 12 décembre

Les Émirats arabes unis (EAU) accueilleront la 28e édition de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï.

La COP28 coïncidera avec la fête nationale des Émirats arabes unis, le 2 décembre, avec la participation de plus de 80 000 délégués, dont 140 chefs d’État et de gouvernement, et plus de 5 000 professionnels des médias.

Les Émirats arabes unis sont le 7e plus grand producteur de pétrole au monde, ce qui en fait un contributeur important aux émissions mondiales de gaz à effet de serre – un point de discussion clé à l’ordre du jour de chaque COP.

Les États-Unis sont le plus gros contributeur à la production de pétrole.

L’Australie est le quatrième contributeur à la production de charbon, un autre combustible fossile dont les délégués à la COP visent à éloigner progressivement les pays.