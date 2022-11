La population de la Terre devrait atteindre 8 milliards de personnes aujourd’hui

Nous sommes chacun un sur huit milliards – du moins, c’est selon les Nations Unies, qui ont prévu que la population mondiale dépassera les huit milliards de personnes mardi (15 novembre).

Qualifiée de « jalon du développement humain », les Nations Unies appellent également à une action collective pour protéger les personnes et la planète.

Alors qu’il a fallu 12 ans à la population mondiale pour passer de sept à huit milliards, il faudra environ 15 ans – jusqu’en 2037 – pour qu’elle atteigne neuf milliards, signe que le taux de croissance global de la population mondiale ralentit dans les pays plus développés. .

“La croissance de la population mondiale est devenue de plus en plus concentrée parmi les plus pauvres du monde

pays, exacerbant des inégalités déjà enracinées », lit-on dans un communiqué de l’ONU.

“D’ici à 2050, la quasi-totalité de l’augmentation mondiale du nombre d’enfants et de jeunes et d’adultes de moins de 65 ans se produira dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.”

La population mondiale devrait atteindre 8 milliards de personnes mardi. Et bien qu’il s’agisse d’une « étape importante dans le développement humain », @ONU prévoit les pics de population les plus importants dans les pays à revenu faible et intermédiaire (2e diapositive), exacerbant des inégalités déjà bien ancrées. #cdnpoli pic.twitter.com/hsrf9ZyUsG — Ashley Wadhwani-Smith (WAHD-WAH-NEE) (@ashwadhwani) 15 novembre 2022

Dans les pays où les taux de consommation et d’émissions sont les plus élevés, comme la Chine, les États-Unis et la Russie, la population ralentit et même diminue.

Pendant ce temps, l’Afrique subsaharienne fait face à une croissance de deux à trois pour cent par an. À Madagascar, près de 80 % de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté, selon un rapport de la police des Nations Unies.

On estime à 821 millions le nombre de personnes sous-alimentées, dont beaucoup sont à faible revenu, les femmes et les enfants étant particulièrement vulnérables.

“Les pays riches et la communauté internationale devraient soutenir le développement durable dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en fournissant l’assistance technique et financière nécessaire pour que leurs économies puissent croître rapidement en utilisant des technologies qui minimisent les dommages environnementaux”, poursuit le mémoire.

Les Nations Unies renouvellent leur appel à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, qui a été adopté en 2015 pour lutter contre le changement climatique, a appelé à une augmentation maximale des températures mondiales de 2 C d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle, et comme près que possible de 1,5 C.

@ashwadhwani

ashley.wadhwani@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.