La population de la Terre atteint le cap des 8 milliards, mais cette tendance à la hausse pourrait ne pas durer longtemps

Mardi, les Nations Unies ont officiellement marqué le jour où la population mondiale a atteint huit milliards de personnes.

Ce n’est pas une science exacte. Cela peut s’être produit il y a des semaines ou des mois ou peut-être même ne s’est-il pas encore produit. Mais le fait est que les humains sont abondants sur cette planète et que notre population est sur une tendance à la hausse. Du moins jusqu’à la fin du siècle.

A l’ONU Perspectives de la population mondiale 2022 rapport, l’agence internationale a déclaré qu’elle s’attend à ce que la population atteigne quelque 8,5 milliards d’ici 2030, 9,7 milliards en 2050, 10,4 milliards dans les années 2080 et reste à ce niveau jusqu’en 2100.

Entre 1804 et 1927, la population mondiale est passée d’un milliard à deux milliards. Il a fallu 33 ans après cela pour atteindre trois milliards. Depuis lors, il a fallu environ 12,6 ans pour ajouter un autre milliard de personnes.

Mais au moins un expert en population est sceptique quant à cette projection de l’ONU.

“C’est probablement la dernière fois que nous aurons une conversation sur la possibilité d’atteindre un autre milliard”, a déclaré Darrell Bricker, PDG d’Ipsos Public Affairs et membre de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto.

“Où nous allons finir”

« Quelque part entre huit et neuf milliards, c’est là que nous allons nous retrouver [by the end of the century]”, a déclaré Bricker, qui a co-écrit Planète vide : le choc du déclin de la population mondiale.

“La raison pour laquelle il n’augmentera pas plus que cela, c’est parce que … la Chine enregistre actuellement son taux de natalité le plus bas de son histoire. L’Inde vient de tomber en dessous du taux de remplacement de son taux de natalité. C’est 36% de l’ensemble de la population mondiale qui sont maintenant ne remplaçant pas ou pas au niveau de remplacement des taux de natalité.”

Et une fois qu’il atteindra huit ou neuf milliards de personnes, a-t-il dit, il est probable qu’il chutera encore plus bas.

Patrick Gerland, chef de la section des estimations et projections démographiques de la division de la population de l’ONU, estime que les chiffres de l’agence sont solides, mais convient que la population se stabilisera dans un avenir relativement proche.

“Si vous regardez certains des résultats de certaines des projections alternatives que certains autres groupes de recherche ont produites, le type alternatif de scénarios futurs que différents chercheurs ont produits a tendance à être encore plus conservateur, à s’attendre à ce que ce déclin global se produise un peu plus tôt, et éventuellement un peu plus vite que prévu », a-t-il déclaré.

Gerland a déclaré que la projection de 10,4 milliards est plus une fourchette supérieure qu’une fourchette inférieure.

Pourquoi l’écart entre ce que Bricker anticipe et les projections de l’ONU ?

“L’ONU semble toujours jouer à un jeu de rattrapage. Et je vais vous en donner un bon exemple : ils ont publié leur dernier grand recalcul des taux de fécondité humaine en 2017, donc il y a environ cinq ans. Ils ont depuis révisé à la baisse leur nombre d’habitants de 11,2 milliards de personnes d’ici la fin du siècle à 10,4 milliards”, a déclaré Bricker.

Et cette baisse de 800 millions est importante, a-t-il déclaré.

Bien qu’il y ait certainement des exceptions, il a dit que globalement, c’est la même chose : les gens ont tout simplement moins d’enfants.

“Tu sais ce que je dis quand je vais faire des présentations là-dessus ?” dit Bricker. “Chaque fois que je dis, OK, ce sont beaucoup de gros chiffres. Arrêtez. Pensez à vos grands-parents. Combien de frères et sœurs avaient-ils ? Maintenant, pensez à vos parents ? Combien de frères et sœurs ont-ils ? Pensez à vous. ? Combien de frères et sœurs avez-vous ? Pensez à vos enfants ? Combien de frères et sœurs ont-ils ?

Les taux de natalité sont en baisse presque partout

Vous n’avez pas besoin de regarder loin de chez vous pour constater une baisse de la croissance démographique. Au Canada, le taux de croissance annuel est passé d’environ 3 % à la fin des années 1950 à environ 0,7 % en 2020. Aux États-Unis, il est passé d’un peu plus de 2 % à la fin des années 1950 à environ 0,2 % en 2020. 2020.

L’Afrique, qui a connu des taux de natalité élevés, connaît également un déclin. Entre Entre 1950 et 1980, le continent comptait environ 6,5 naissances vivantes par femme.

Cependant, il s’agit maintenant d’environ 4,4 naissances vivantes par femme. Cela ne ressemble peut-être pas à une forte baisse, mais c’est parce que toutes les régions du continent ne connaissent pas le même taux de baisse des naissances.

Cependant, deux des plus grands exemples se trouvent dans deux des pays les plus peuplés : la Chine et l’Inde.

La Chine a une population de environ 1,4 milliard de personnes ; Inde, légèrement plus bas . Mais les deux pays ont connu une baisse des taux de fécondité.

“Le facteur le plus important [for population levelling off] baisse des taux de fécondité », a déclaré Bricker. « Si vous revenez à des endroits comme l’Inde, leur reproduction a culminé quelque part vers les années 1970 . Et ça baisse depuis.”

Quant à la Chine, son politique de l’enfant unique – une tentative du gouvernement chinois dans les années 1970 pour freiner la croissance démographique – a été abandonnée en 2016, mais le taux de croissance annuel stagne à zéro pour cent, un contraste frappant avec près de 3,5 pour cent en 1963 .

“La Chine d’aujourd’hui est très différente de ce qu’elle était il y a une génération”, a déclaré Gerland.

“Ces types de changements transformationnels se sont produits en une génération. Donc, l’histoire est fondamentalement que de très nombreux pays et régions sont confrontés à un certain type de problème qui commence déjà à devenir plus grave. [challenging because] du vieillissement de la population.”

Défis à venir

Le rapport de l’ONU a également révélé qu’en 2021, le taux de fécondité moyen dans le monde était de 2,3 naissances par femme, contre cinq naissances par femme en 1950. Ce taux devrait encore baisser pour atteindre 2,1 d’ici 2050. Il a également noté que le taux de croissance mondial a chuté à moins de 1 % pour la première fois depuis 1950.

Dans le même temps, l’espérance de vie s’allonge. En 2019, il a atteint 72,8 ans dans le monde, soit une augmentation de près de neuf ans depuis 1990. L’ONU s’attend à ce qu’il atteigne environ 77,2 ans en 2050.

Bricker a déclaré que ces deux choses – une baisse des naissances et une population vieillissante – présenteront des défis que nous n’avons pas encore vus, en particulier sur le plan économique.

“Lorsque vous avez affaire à une population vieillissante, vous avez essentiellement affaire à des personnes qui ont traversé la partie consommatrice de leur vie”, a-t-il déclaré.

“La seule chose qu’ils vont consommer maintenant – plus – ce sont probablement les services de santé et les services de loisirs. Vont-ils acheter beaucoup de voitures neuves ? ​​Non. Vont-ils acheter cette nouvelle grande maison familiale où ils vont avoir toutes sortes de berceaux et de marchettes pour bébés et toutes sortes d’autres choses à acheter ? La réponse est non.

Et c’est quelque chose qu’il pense que les gouvernements devraient garder à l’esprit lorsqu’ils envisagent le déclin de la population.

“Je pense que nous sommes en quelque sorte somnambules dans un avenir qui va être très difficile à gérer”, a déclaré Bricker. “Et qu’il va y avoir toutes sortes de défis auxquels nous devons commencer à réfléchir aujourd’hui.”