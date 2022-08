La population de Hong Kong diminue pour la deuxième année sous la lutte contre les virus

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La population à la mi-2022 a diminué de 1,6% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 7 291 600, a annoncé jeudi le Département du recensement et des statistiques. Il a indiqué qu’il y avait une sortie nette de 113 200 résidents alors que seulement 18 300 nouveaux résidents sont arrivés.

HONG KONG – Le gouvernement de Hong Kong affirme que sa population a diminué pour une deuxième année alors que les contrôles antivirus ont entravé l’afflux de nouveaux travailleurs et que les naissances ont diminué, mais il n’a fait aucune mention d’un exode de résidents à la suite d’une répression contre un mouvement pro-démocratie.

L’annonce n’a donné aucune indication sur le nombre de milliers de personnes qui auraient pu partir en raison de la répression et d’une loi sur la sécurité nationale qui a refroidi la liberté d’expression et laissé les avocats et les consultants en affaires mal à l’aise quant à ce qu’ils étaient autorisés à dire aux clients.