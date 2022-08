La population de Hong Kong diminue pour la deuxième année sous la lutte contre les virus

HONG KONG (AP) – Le gouvernement de Hong Kong affirme que sa population a diminué pour une deuxième année alors que les contrôles antivirus ont entravé l’afflux de nouveaux travailleurs et que les naissances ont diminué, mais il n’a fait aucune mention d’un exode de résidents à la suite d’une répression contre un pro- mouvement démocratique.

La population à la mi-2022 a diminué de 1,6% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 7 291 600, a annoncé jeudi le Département du recensement et des statistiques. Il a indiqué qu’il y avait une sortie nette de 113 200 résidents alors que seulement 18 300 nouveaux résidents sont arrivés.

L’annonce n’a donné aucune indication sur le nombre de milliers de personnes qui auraient pu partir en raison de la répression et d’une loi sur la sécurité nationale qui a refroidi la liberté d’expression et laissé les avocats et les consultants en affaires mal à l’aise quant à ce qu’ils étaient autorisés à dire aux clients.

Hong Kong a passé deux ans sous certains des contrôles de voyage les plus stricts au monde, imitant la Chine continentale.

“On pense que la pandémie et les exigences de quarantaine connexes auraient eu un impact sur l’afflux de talents”, indique le communiqué. “Le problème pourrait être résolu lorsque les mesures de quarantaine et de distanciation sociale se seront assouplies.”

Beaucoup de ceux qui partent sont de jeunes couples et de récents diplômés universitaires qui constituent une «partie très critique» de la main-d’œuvre, a déclaré Paul Yip, expert en population à l’Université de Hong Kong, à la chaîne de télévision gouvernementale RTHK.

“L’ampleur de l’exode a augmenté au cours des deux dernières années”, a déclaré Yip. Cela “pourrait avoir un impact sur le développement économique de Hong Kong”.

Il y a eu 35 100 naissances au cours des six premiers mois de 2022, a indiqué le gouvernement, contre 38 500 signalés à la même période un an plus tôt.

Le taux de natalité de Hong Kong était déjà parmi les plus bas d’Asie et a diminué régulièrement au cours des cinq dernières années, a déclaré le gouvernement. Il a déclaré que cela aurait pu être aggravé depuis le début de 2020 par la pandémie de coronavirus.

Il a indiqué que le taux de mortalité a également augmenté progressivement en raison du vieillissement de la population.

