L’ensemble de la population de Gaza est “déshumanisé”, a déclaré le chef de la principale agence de l’ONU en activité dans ce pays. » a déclaré lundi le Conseil de sécurité de l’ONU, alors que la pression s’intensifiait sur la bande assiégée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu excluant un cessez-le-feu, déclarant «c’est le moment de la guerre.»

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), a déclaré au Conseil de sécurité que les milliers d’enfants tués lors des frappes aériennes israéliennes à Gaza au cours des trois dernières semaines « ne peuvent pas constituer des dommages collatéraux ».

Les principales agences de l’ONU appellent à un cessez-le-feu humanitaire pour permettre l’acheminement de l’aide pour plus de 2 millions de civils coincés avec de maigres réserves de nourriture, d’eau et de matériel médical, et pour la libération en toute sécurité de 240 otages qui, selon Israël, sont détenus par le Hamas, le groupe militant qui contrôle l’enclave.

« Un cessez-le-feu humanitaire immédiat est devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes », a déclaré Lazzarini. La directrice du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Lisa Doughten, a déclaré au Conseil de sécurité que « l’ampleur de l’horreur » vécue par les habitants de Gaza est « difficile à exprimer ».

« Nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment de fournitures essentielles pour assurer la survie des personnes déplacées à une telle échelle », a déclaré Doughten.

Abed Khaled/AP Des Palestiniens quittent leurs maisons suite aux bombardements israéliens sur Gaza, le 30 octobre 2023.

Cependant, le Premier ministre israélien Netanyahu a clairement indiqué lundi qu’Israël n’accepterait pas un cessez-le-feu, car il répond avec une force implacable aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, qui ont tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et pris des centaines d’otages.

Faisant un parallèle avec la position des États-Unis après Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11 septembre 2001, Netanyahu a déclaré que même si la Bible dit qu’il y a un temps pour la paix, « c’est un temps pour la guerre ».

“Des appels à un cessez-le-feu ou des appels à Israël pour qu’il se rende au Hamas, aux terroristes, à la barbarie, cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré.

Voici la dernière :

Les habitants de Gaza ont dû faire face à une autre nuit de frappes intenses mardi, avec des tirs d’artillerie et de mortiers de Tsahal et des frappes aériennes. Les équipes de CNN ont vu de nombreuses explosions importantes dans le nord de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré avoir attaqué des centaines de cibles du Hamas dans la nuit. Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mardi que « grâce aux attaques combinées et coordonnées des forces terrestres et aériennes, les terroristes ont été éliminés ».

Lundi, Israël a promis que son offensive terrestre à Gaza sera “intensifier,” comme Analyse CNN suggérée les troupes avaient avancé de plus de 2 milles (environ 3 kilomètres) dans l’enclave.

Des vidéos publiées par Tsahal mardi matin montrent des soldats israéliens sur le terrain à Gaza, progressant à pied et dans des chars à travers les zones rurales ainsi que dans ce qui semble être un district urbain considérablement endommagé par la guerre.

Les forces de Tsahal ont frappé « environ 300 cibles » au cours de la dernière journée, y compris des complexes militaires situés à l’intérieur de tunnels souterrains qui, selon elles, appartenaient au Hamas.

Malgré l’intensification des opérations terrestres de Tsahal, le Hamas a continué de tirer des roquettes depuis Gaza. Des alarmes indiquant des tirs imminents ont été activées dans un certain nombre de zones autour du périmètre de Gaza dans la nuit et tôt mardi.

Abed Khaled/AP Des fusées éclairantes de l’armée israélienne illuminent le ciel nocturne du nord de Gaza, le 30 octobre 2023.

L’armée israélienne a déclaré lundi que ses troupes avaient été tuées quatre membres éminents du Hamas dans le cadre de son opérations terrestres élargies à Gaza.

Pendant ce temps, un porte-parole du Hamas a déclaré qu’Israël n’avait pas réussi à entrer dans Gaza « sauf dans certaines zones limitées » et a qualifié la situation humanitaire dans l’enclave de « désastreuse ».

Au moins 13 personnes, dont des enfants, ont été tuées pendant la nuit lorsqu’une frappe aérienne israélienne a frappé une maison à al-Zawaida, à Deir al Balah, dans le centre de Gaza, a déclaré Khalil Al Dikran, chef des soins infirmiers à l’hôpital des martyrs d’Al Aqsa, à un journaliste travaillant pour CNN sur Mardi.

Le journaliste, qui se trouvait à l’hôpital mardi matin, a dénombré 44 corps dans la tente de la morgue en préparation pour l’inhumation.

Les autres victimes ont été tuées lors de frappes aériennes lundi après-midi sur deux maisons et une salle de mariage abritant des résidents déplacés du nord de Gaza, selon Al Dikran.

Le bombardement israélien de Gaza a fait au moins 8 260 morts personnes, pour la plupart des civils, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, qui tire les informations de l’enclave contrôlée par le Hamas. Plus de 70 % des personnes tuées appartiennent à des populations vulnérables, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, a indiqué lundi le ministère.

Parmi les morts figurent 64 travailleurs humanitaires de l’ONU, soit le plus grand nombre de travailleurs humanitaires de l’ONU tués dans un conflit dans le monde en si peu de temps, selon Lazzarini de l’UNRWA.

Le décès le plus récent est celui d’un homme appelé Samir, qui a été tué aux côtés de sa femme et de ses huit enfants, a déclaré Lazzarini au Conseil de sécurité de l’ONU.

« Ceux qui sont en vie ont, pour la plupart, perdu des parents, des amis, des voisins et sont déplacés comme la majorité des Gazaouis », a-t-il déclaré, ajoutant que malgré la menace qui pèse sur leur vie, ils continuent de « travailler sans relâche ».

Mohammed Salem/Reuters De jeunes Palestiniens marchent devant une maison endommagée à la suite des frappes israéliennes à Khan Younis, à Gaza, le 30 octobre 2023.

Le conflit a également été la « période la plus meurtrière » pour les journalistes couvrant Israël et Gaza depuis le début des enregistrements en 1992, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Au moins 31 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre, dont 26 Palestiniens, quatre Israéliens et un Libanais, a indiqué le CPJ, ajoutant qu’il enquêtait sur « de nombreuses informations non confirmées » faisant état de journalistes portés disparus et d’autres personnes qui pourraient avoir été tuées, détenues, blessées. ou menacé.

S’exprimant lundi devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Riyad Al-Maliki, a déclaré que « 2,3 millions de Palestiniens à Gaza risquent la mort chaque jour et chaque nuit » et a imploré le Conseil de « les sauver ».

« Considérez-les comme des êtres humains. Vous ne pouvez pas regarder d’un seul côté et ignorer complètement cette humanité tragique », a déclaré Al-Maliki.

De nombreux hôpitaux de Gaza ont subi le plus gros des frappes aériennes et des bombardements, selon des groupes humanitaires et des agents de santé.

Dans une publication sur les réseaux sociaux tôt mardi matin, la Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que le quartier Tal Al Hawa de la ville de Gaza, dans lequel se trouve l’hôpital Al-Quds, était soumis à de lourdes « frappes d’artillerie et aériennes ».

« Le bâtiment tremble » et les personnes qui s’abritent à l’intérieur de l’hôpital « ressentent la peur et la panique », a déclaré le PRCS.

L’organisation a déclaré ce week-end que les frappes aériennes israéliennes avaient « causé d’importants dégâts aux services hospitaliers et exposé les résidents et les patients à l’étouffement » à Al-Quds et a accusé Israël d’avoir « délibérément » lancé des frappes aériennes « directement à côté » de l’établissement afin de forcer une opération. évacuation de l’hôpital, le deuxième plus grand de la ville de Gaza.

L’établissement traite des centaines de patients, tandis que quelque 12 000 civils déplacés internes y trouvent également refuge, a indiqué l’agence.

Le principal hôpital de cancérologie de Gaza a également été endommagé lors d’une attaque israélienne, a déclaré lundi à CNN le directeur de l’hôpital, Sobhi Skaik, dont le troisième étage a subi un coup direct, causant des dommages aux réserves d’oxygène et d’eau. Il a précisé que personne n’avait été blessé lors de l’attaque.

CNN a demandé ses commentaires à l’armée israélienne. Israël a accusé à plusieurs reprises le Hamas d’opérer à partir de bunkers et de tunnels situés sous les hôpitaux et de stocker des armes à proximité d’installations médicales.





Le Hamas a publié lundi une courte vidéo montrant trois femmes on pense qu’ils sont captifs détenu par le groupe militant palestinien depuis sa