La population de fourmis pourrait être éliminée avec la hausse de la température : rapport

Le changement climatique et la hausse de la température de la planète Terre posent un problème aux fourmis. Le comportement des fourmis ne change pas en réponse à la hausse des températures, ce qui suggère qu’elles pourraient avoir du mal à s’adapter à la crise climatique, selon une étude rapportée par Indépendant. La recherche a été effectuée à l’Université d’État de Caroline du Nord et démontre que “les fourmis sont restées dans des microhabitats sous-optimaux” même lorsque des microhabitats optimaux étaient disponibles.

Les fourmis étant des ectothermes, leur température corporelle fluctue en fonction de leur environnement. Malgré le fait que ces animaux sont quotidiennement exposés à des températures variées, la majorité des ectothermes préfèrent les habitats un peu plus froids que la température dite de fonctionnement optimal, où ils sont le plus à même d’accomplir toutes les fonctions de la vie. , selon l’étude.

The Independent, citant l’étude, a déclaré que si un ectotherme est exposé à une température supérieure à son point optimal, il mourra. Cependant, on ne sait rien sur la façon dont ou même si les insectes ectothermes modifieraient leur comportement pour éviter des plages de températures plus chaudes mais toujours sûres, qui deviennent plus probables en raison du changement climatique mondial.

Les chercheurs de la North Carolina State University ont étudié cinq espèces de fourmis différentes pour savoir comment elles réagissent à des températures sublétales plus chaudes. La température des fourmis variait en fonction de leur couleur et de leur taille et les chercheurs ont utilisé un thermomètre à fourmis spécial pour détecter la même chose. De plus, les scientifiques ont rassemblé des fourmis pour le laboratoire et les ont placées dans une chambre rectangulaire avec un gradient de température régulé pour déterminer la température idéale de chaque espèce.

“Les chercheurs ont découvert que les fourmis du laboratoire avaient des préférences thermiques distinctes, mais les fourmis sur le terrain n’étaient actives dans leurs climats préférés qu’un peu plus souvent que ce à quoi on s’attendrait par hasard”, a déclaré l’indépendant.

Elsa Youngsteadt, professeur d’écologie appliquée à l’université et co-auteur de l’étude, a déclaré à The Independent : “Les temps et les endroits plus chauds rendent les fourmis plus chaudes, et elles n’ajustent pas leur activité en fonction de leurs conditions préférées”. Elle a également ajouté que “les taux métaboliques des fourmis augmentent tous à mesure que le climat change”.