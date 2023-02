La population de colons juifs en Cisjordanie dépasse le demi-million

Commentez cette histoire Commenter

Plus d’un demi-million de résidents juifs vivent maintenant en Cisjordanie – un nombre record dû à l’expansion continue des colonies israéliennes dans le territoire occupé, qui devrait s’intensifier sous le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien. La population juive de Cisjordanie a atteint près de 503 000, selon un rapport publié jeudi par le groupe pro-colonisation WestBankJewishPopulationStats.com, sur la base des statistiques officielles du ministère de l’Intérieur israélien. Cela représente une augmentation d’environ 16 % sur cinq ans, selon le rapport, alors que le mouvement des colons prend de l’ampleur, anéantissant les perspectives d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

« L’attitude de nos détracteurs, à la fois dans le monde et en Israël, a été d’ignorer la présence de Juifs en Judée-Samarie », a déclaré Baruch Gordon, l’un des auteurs du rapport et habitant de la colonie de Beit El, utilisant un nom biblique de la Cisjordanie. Ils “disent qu’ils finiront par s’en aller avec un accord de paix négocié à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré. Mais “les faits sur le terrain indiquent que nous avons franchi le seuil de 500 000 – un demi-million – et c’est une marque majeure et nous sommes là pour rester”.

Le chiffre d’un demi-million n’inclut pas les quelque 340 000 résidents juifs des quartiers de Jérusalem-Est, qui font techniquement partie de la Cisjordanie. Quelque 3,5 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, selon le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem. La région est sous occupation israélienne depuis 1967. Les Palestiniens considèrent depuis longtemps Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza comme faisant partie d’un futur État.

Les accords d’Oslo dans les années 1990 visaient à préparer le terrain pour la création d’un tel État. Ils ont accordé aux Palestiniens un certain degré d’autonomie dans certaines parties de la Cisjordanie, tandis qu’Israël conservait le contrôle total de la sécurité et de la gestion des terres sur une grande partie du territoire. Au cours des décennies qui ont suivi, avec le soutien explicite ou tacite des autorités israéliennes, Les colonies juives se sont régulièrement étendues, déplaçant les Palestiniens dans le processus. La plupart de la communauté internationale considère les colonies illégales.

Sur la base du taux de croissance des cinq dernières années, le groupe de Gordon prévoit que la population juive de Cisjordanie – en dehors de Jérusalem-Est – dépassera le million d’ici 2047. C’est une estimation prudente, a-t-il dit, notant que le coût élevé du logement à l’intérieur des frontières d’Israël en 1948 est un moteur de mouvement vers les colonies de Cisjordanie, en particulier pour les familles nombreuses et pratiquantes.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits internationaux accusent Israël de maintenir un système d’apartheid, dans lequel les colons juifs de Cisjordanie sont soumis au droit civil israélien tandis que les Palestiniens vivent sous le régime militaire et n’ont pas les mêmes droits. Les autorités israéliennes restreignent les déplacements des Palestiniens, les droits de construction et l’accès aux ressources. Israël rejette les allégations d’apartheid.

Les responsables américains continuent de promouvoir une solution à deux États, le secrétaire d’État Antony Blinken mettant en garde contre les mouvements “vers l’annexion en Cisjordanie” lors d’une visite en Israël et dans les territoires palestiniens la semaine dernière. Mais l’annexion de facto de la région par Israël a rendu inutile toute discussion sur un État palestinien dans un avenir proche, disent les deux parties.

Les gouvernements israéliens précédents ont encouragé la croissance des colonies juives pendant des années, notamment par le biais d’avantages fiscaux. Selon Dror Sadot, porte-parole de B’Tselem, qui s’oppose aux colonies, ces dernières années, les colons ont déployé de nouvelles tactiques pour chasser les Palestiniens de leurs terres, notamment en faisant paître le bétail sur les terres en prélude à leur saisie.

“Nous ne devrions pas isoler ce gouvernement des autres”, a-t-elle déclaré. “D’un autre côté, nous ne devons pas normaliser la situation, car elle peut empirer.”

Les colonies devraient s’étendre davantage sous le nouveau gouvernement israélien, qui s’est engagé à légaliser des dizaines d’avant-postes construits illégalement et à faire progresser l’annexion formelle de la Cisjordanie. La violence des colons, déjà en augmentation, est susceptible d’augmenter, a déclaré Sadot. “Je pense que les colons se sentiront beaucoup plus protégés maintenant que les dirigeants sont assis autour de la table.”

Parmi les hauts responsables figurent Itamar Ben Gvir, un provocateur d’extrême droite du mouvement sioniste religieux qui vit dans la colonie radicale de Kiryat Arba, près d’Hébron, où les habitants harcèlent et agressent les Palestiniens depuis des décennies. Leader du mouvement des colons, Ben Gvir a construit une carrière juridique en défendant des extrémistes juifs accusés de terrorisme et de crimes haineux, et a lui-même été reconnu coupable d’incitation au racisme contre les Arabes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a nommé Ben Gvir ministre de la Sécurité nationale, avec un portefeuille élargi qui comprend le contrôle de la police israélienne et des forces de sécurité qui opèrent en Cisjordanie. Ben Gvir a proposé de donner à la police et aux soldats une plus grande latitude pour utiliser des balles réelles et une plus grande protection légale pour tuer ou blesser des Palestiniens.

La semaine dernière, Netanyahu a accepté de confier le contrôle de l’autorité civile sur la zone C – les 60 % de la Cisjordanie sous l’autorité civile et militaire israélienne – à Bezalel Smotrich, chef du parti du sionisme religieux et nouveau ministre des Finances d’Israël, selon les médias israéliens. . Ce rôle pourrait mettre Smotrich dans la position de fermer les yeux sur les constructions israéliennes illégales en Cisjordanie tout en réprimant les constructions palestiniennes illégales.

Des colons israéliens ont mené des dizaines d’attaques contre des Palestiniens à travers la Cisjordanie samedi, après qu’un homme armé palestinien ait tué sept personnes devant une synagogue à Jérusalem-Est vendredi. Ben Gvir a exigé qu’en échange des sept morts, le gouvernement autorise sept colonies illégales en Cisjordanie, a rapporté la Douzième chaîne israélienne.