La population de colons israéliens en Cisjordanie dépasse les 500 000

JÉRUSALEM – La population de colons israéliens en Cisjordanie représente désormais plus d’un demi-million de personnes, a déclaré jeudi un groupe pro-colons, franchissant un seuil majeur. Les dirigeants des colons ont prédit une croissance démographique encore plus rapide sous le nouveau gouvernement ultranationaliste d’Israël. Le rapport, de WestBankJewishPopulationStats.com et basé sur des chiffres officiels, a montré que la population de colons était passée à 502 991 au 1er janvier, augmentant de plus de 2,5 % en 12 mois et de près de 16 % au cours des cinq dernières années.

« Nous avons atteint un énorme objectif », a déclaré Baruch Gordon, le directeur du groupe et un habitant de la colonie de Beit El. “Nous sommes ici pour rester.”

Cette étape intervient alors que le nouveau gouvernement israélien, composé de partis ultranationalistes qui s’opposent à un État palestinien, a placé l’expansion des colonies en tête de sa liste de priorités. Le gouvernement s’est déjà engagé à légaliser les avant-postes sauvages qui bénéficient depuis longtemps d’un soutien tacite du gouvernement et à accélérer l’approbation et la construction de maisons de colons autour de la Cisjordanie.

“Je pense que dans les années à venir de ce gouvernement, il y aura plus de constructions qu’il n’y en a eu au cours des 20 dernières années de gouvernements”, a déclaré Gordon.

Les colonies ont prospéré sous tous les gouvernements israéliens, y compris au plus fort du processus de paix dans les années 1990. Même l’éphémère gouvernement précédent d’Israël, qui comprenait des partis favorables à la création d’un État palestinien ainsi que ceux qui s’y opposaient, a continué à construire des colonies.

Le rapport intervient également alors qu’un nouveau spasme de violence secoue la région et quelques jours après une visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui s’est engagé à soutenir un État palestinien indépendant. La population de colons a continué de croître sous l’administration Biden, malgré les appels renouvelés des Américains à freiner la construction après des années d’approche non interventionniste du président Donald Trump.

Le rapport sur la population de colons n’inclut pas Jérusalem-Est annexée, qui abrite plus de 200 000 colons. La Cisjordanie et Jérusalem-Est abritent ensemble quelque 3 millions de Palestiniens.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens cherchent ces territoires pour un État indépendant.

Bien qu’Israël ait retiré ses troupes et plusieurs milliers de colons de Gaza en 2005, il a poursuivi la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Des dizaines de colonies parsèment le territoire, certaines aussi petites que quelques maisons mobiles et d’autres des villes tentaculaires, avec leurs propres centres commerciaux et transports en commun.

Une grande partie de la communauté internationale considère les colonies comme illégitimes et comme un obstacle à la paix. Les Palestiniens les voient comme une accaparement de terres qui sape leurs chances d’établir un État viable et contigu.

« Toutes les colonies sont illégales. Il n’y a aucune légitimité pour les colonies ou la présence de colons dans les territoires palestiniens », a déclaré Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas. « L’augmentation du nombre de colons est le résultat de la politique du gouvernement israélien qui ne croit pas à la solution à deux États », qui créerait un État palestinien indépendant à côté d’Israël.

Israël affirme que la Cisjordanie est un territoire contesté, plutôt qu’occupé, affirmant que la terminologie nie la présence historique du peuple juif dans le pays. Il soutient que le sort des colonies devrait faire partie des négociations pour mettre fin au conflit.

Les efforts de paix sont moribonds depuis près de 15 ans, tandis qu’Israël a continué d’établir des faits sur le terrain avec davantage de constructions de colonies et une rivalité politique palestinienne compliqué le rétablissement de la paix.

Les colons et leurs nombreux partisans au sein du gouvernement considèrent la Cisjordanie comme le cœur biblique et historique du peuple juif et s’opposent à toute partition.

Les Palestiniens et les Israéliens de Cisjordanie vivent sous un système juridique à deux niveaux qui accorde aux colons un statut spécial et leur applique une grande partie de la loi israélienne, y compris le droit de voter aux élections israéliennes et la possibilité d’accéder à certains services publics. Les Palestiniens vivent sous le régime militaire israélien et ne bénéficient pas des droits légaux et des protections accordés aux colons.

L’occupation militaire illimitée a conduit trois groupes de défense des droits de l’homme bien connus à conclure qu’Israël commet le crime international d’apartheid en refusant systématiquement aux Palestiniens l’égalité des droits. Israël rejette ces accusations comme une attaque contre son existence même en tant qu’État à majorité juive et souligne les réalisations de ses citoyens d’origine palestinienne pour contrer l’argument.