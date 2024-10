La population de cerfs de Colombie-Britannique menacée par la maladie « zombie »

La « maladie du cerf zombie » n’est pas une blague, et les chasseurs s’unissent pour freiner sa propagation.

La maladie débilitante chronique, une maladie incurable qui touche les cerfs, les wapitis, les orignaux, les caribous et les rennes, a été détectée dans la province pour la première fois cette année, soulevant des inquiétudes quant à la santé et à la survie de la population de cervidés de la province.

Les chasseurs de toute la province sont invités à remettre des têtes de cerfs et des échantillons tués sur la route dans le cadre d’un effort visant à arrêter la propagation de la « maladie du cerf zombie » en Colombie-Britannique.

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

On pense que la maladie débilitante chronique est causée par une protéine infectieuse appelée prion, semblable à la vache folle ou à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les prions sont expulsés dans l’urine, éliminés dans les fluides corporels et peuvent être consommés dans les herbes par d’autres animaux.

En séquençant l’ADN d’échantillons de la population de cervidés, les chercheurs peuvent suivre des groupes d’animaux apparentés, comprendre les mouvements des troupeaux et aider le ministère de l’Intendance des eaux, des terres et des ressources de la province à concevoir une réponse ciblée.

« C’est une maladie dévastatrice car il n’existe aucun remède. C’est mortel à 100 pour cent », a déclaré Kaylee Byers, professeure adjointe à la faculté de santé de SFU. « Il ne s’agit pas seulement de la santé des cerfs, mais aussi de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et de la culture. »

Des chercheurs de l’Université Simon Fraser travaillent avec des chasseurs, des intendants autochtones et Genome BC pour suivre la maladie, recueillir des informations et élaborer une réponse unifiée.

La maladie neurodégénérative est familièrement connue sous le nom de « maladie du cerf zombie » car elle provoque de l’apathie, des tremblements, de la bave, un chancelage, une désorientation, une perte de poids et un regard lointain.

En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc.

Commencez votre journée avec un tour d’horizon des actualités et opinions axées sur la Colombie-Britannique.

« À notre connaissance, nous n’avons connaissance d’aucun cas de personne infectée en mangeant de la viande infectée par un prion, mais il est préférable de mettre votre viande au congélateur, de soumettre vos échantillons, d’obtenir les résultats de vos tests et de savoir que vous mangez une viande saine. animal. »

Il est demandé aux chasseurs de soumettre leurs têtes de cerf à l’échantillonnage, de faire attention lorsqu’ils déplacent les carcasses et de s’abstenir d’utiliser des produits à base de cervidés comme parfums et leurres qui pourraient contenir des prions de la maladie débilitante chronique.

« Nous n’avons actuellement que deux cas en Colombie-Britannique, et cela peut prendre un certain temps avant de constater des effets au niveau de la population, mais nous essayons d’intensifier la surveillance », a déclaré Byers.

Contenu de l’article

Il est également conseillé aux chasseurs d’éviter de manger le cerveau, la moelle épinière, les yeux, la rate, les amygdales ou les ganglions lymphatiques d’animaux provenant de régions où l’infection a été détectée.

L’ADN sera collecté sur tous les échantillons soumis aux tests.

Tous les chasseurs de la Colombie-Britannique sont encouragés à soumettre leurs têtes d’animaux au Programme de surveillance de la MDC en Colombie-Britannique à l’un des points de dépôt désignés, et il est obligatoire de le faire dans au moins 14 régions de la province.

« Nous devrions tous y prêter attention. Il s’agit de la conservation de notre faune saine. Il ne s’agit pas uniquement d’animaux : la santé humaine, animale et environnementale est toutes liées », a déclaré Byers.

[email protected]

Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : Ne manquez pas les nouvelles que vous devez savoir – ajoutez VancouverSun.com et LaProvince.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici.

Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant abonné numérique : pour seulement 14 $ par mois, vous pouvez obtenir un accès illimité au Vancouver Sun, à The Province, au National Post et à 13 autres sites d’information canadiens. Soutenez-nous en vous abonnant aujourd’hui : Le Soleil de Vancouver | La province.