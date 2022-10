La population de baleines noires de l’Atlantique Nord continue de décliner – Kelowna Capital News

La population de baleines franches de l’Atlantique Nord, en danger critique d’extinction, ne diminue pas aussi rapidement qu’il y a cinq ans, mais les chercheurs affirment que les derniers chiffres montrent que l’espèce a encore du mal à survivre et à se reproduire.

Le North Atlantic Right Whale Consortium a publié lundi un communiqué indiquant que sa dernière estimation de la population s’élevait à 340 animaux l’année dernière, une baisse par rapport aux 348 enregistrés en 2020.

“Bien qu’il soit certainement bon de voir la pente de la trajectoire ralentir, la triste réalité est que l’espèce continue de baisser”, a déclaré Heather Pettis, chercheuse au New England Aquarium de Boston, dans le communiqué.

Le consortium, qui comprend des dizaines d’organisations de conservation, gouvernementales et industrielles, affirme que seulement 15 veaux sont nés en 2022, bien en deçà de la moyenne de 24 rapportée au début des années 2000. Dix-huit sont nés en 2021.

De plus, le consortium basé à Boston a déterminé qu’il n’y avait pas de mères pour la première fois cette saison, ce qui appuie des recherches antérieures montrant une tendance à la baisse du nombre de baleines femelles capables de se reproduire.

Oceana, un groupe de conservation basé à Washington, a déclaré que les derniers chiffres “confirment la situation désastreuse à laquelle sont confrontées les baleines franches de l’Atlantique Nord”. Le groupe a appelé les responsables canadiens et américains à prendre des mesures immédiates pour protéger l’espèce de l’extinction.

“Nous devons maintenir toutes les mesures en place que nous avons déjà et continuer à travailler pour trouver des moyens d’affiner et de renforcer les mesures de protection des baleines noires”, a déclaré Kim Elmslie, directrice de campagne d’Oceana au Canada.

Pendant ce temps, des recherches récentes ont trouvé des preuves que les baleines franches restantes deviennent plus petites, en partie à cause des enchevêtrements fréquents dans les engins de pêche, les baleines franches femelles plus petites produisant moins de baleineaux.

Cette année, cinq baleines ont été repérées avec des engins de pêche attachés à elles, et au moins cinq autres sont connues pour avoir déjà été empêtrées, montrant des blessures suffisamment importantes pour causer des blessures. Une collision avec un navire a également été détectée en 2022.

En 2017, le gouvernement canadien a introduit une série de mesures pour protéger les baleines après la mort de 12 d’entre elles dans les eaux canadiennes, principalement à la suite de collisions avec des bateaux ou de blessures causées par des engins de pêche.

Ces mesures en cours comprenaient une surveillance aérienne accrue, des restrictions sur les voies de navigation, des limites de vitesse plus lentes pour les navires, des fermetures temporaires de lieux de pêche et une surveillance en temps réel à l’aide d’appareils d’écoute sous-marins.

Elmslie a déclaré que ces mesures avaient contribué à réduire le nombre de collisions avec des navires et d’enchevêtrements, mais elle a déclaré que davantage devait être fait.

“En ce moment, nous utilisons des arrêtés d’urgence et la discrétion ministérielle, qui sont censés être une solution temporaire”, a-t-elle déclaré lors d’une interview. « Cela a fonctionné et nous avons une base solide. Maintenant, nous devons le rendre plus permanent, avec un financement permanent pour maintenir ce programme en place.

Entre 2017 et 2022, les collisions avec des navires et les enchevêtrements d’engins de pêche ont été la principale cause de décès et de blessures graves chez les baleines noires.

Au cours de cette période, 11 baleines dans les eaux canadiennes ou américaines ont été tuées par des collisions avec des navires, et neuf sont mortes après s’être empêtrées dans des engins. Quatorze autres baleines sont mortes de causes inconnues, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration basée aux États-Unis.

Boris Worm, expert en conservation marine à l’Université Dalhousie à Halifax, a déclaré que le faible taux de natalité est très troublant.

“La raison en est que la qualité de la nourriture est mauvaise”, a déclaré Worm dans une interview lundi. « Les mères n’ont tout simplement pas de bébés, ou pas aussi souvent parce que leur corps ne peut pas supporter ça…. Elles ne tombent pas enceintes.

Worm a déclaré que ce n’était pas le cas au début des années 2000, lorsque la population augmentait rapidement. Mais il a ajouté que les baleines avaient modifié leurs schémas de migration estivale à mesure que le changement climatique affectait leur approvisionnement alimentaire, et qu’elles s’aventuraient maintenant plus au nord dans les voies de navigation les plus fréquentées du Canada.

“Ils continuent d’être tués et ne se remplacent pas assez rapidement”, a-t-il déclaré.

Bien que le taux global de déclin de la population ait récemment diminué, le nombre de baleines noires est maintenant à peu près le même qu’en 2001.

Philip Hamilton, scientifique principal au New England Aquarium de Boston, a déclaré que la population avait augmenté de 150 animaux entre 2001 et 2011, mais qu’elle s’était stabilisée, puis qu’un déclin abrupt avait commencé en 2017.

“Cela nous dit que cette espèce peut se rétablir si nous arrêtons de les blesser et de les tuer.” a déclaré Hamilton dans un communiqué.

Jusqu’à présent cette année, aucun décès de baleine franche n’a été détecté, mais les scientifiques restent préoccupés par l’espèce, la grande baleine la plus menacée au monde.

“Bien que nous puissions être prudemment optimistes à ce sujet, nous savons que seulement un tiers des décès de baleines noires sont observés, il est donc probable que certaines baleines soient mortes cette année sans avoir été observées”, a déclaré Scott Kraus, président du consortium, dans un communiqué. déclaration.

On pense que la population de baleines franches a culminé à environ 21 000 avant que la chasse agressive ne réduise considérablement leur nombre. Dans les années 1920, il en restait moins de 100 à cause de la chasse agressive. Après l’interdiction de la chasse à la baleine noire en 1935, la population est passée à 483 en 2010.

EnvironnementBaleines