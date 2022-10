La population de baleines noires a continué de décliner en 2021. La pression continue de maintenir des fermetures de pêche strictes

La population de baleines franches de l’Atlantique Nord en danger critique d’extinction a continué de décliner en 2021, selon la dernière estimation qui évalue la population survivante à 340.

Cela maintiendra la pression pour maintenir des fermetures strictes de la pêche dans le Canada atlantique afin de protéger les baleines, selon des scientifiques canadiens et des groupes de conservation, qui réduisent le risque d’enchevêtrement.

Aucun décès de baleine noire n’a été signalé dans les eaux canadiennes en trois ans.

Le North Atlantic Right Whale Consortium a publié lundi la nouvelle estimation de la population.

La tendance à la baisse est le “plus gros gain à la maison”, a déclaré Heather Pettis, chercheuse au New England Aquarium et directrice exécutive du consortium.

“La nouvelle encourageante, s’il y en a une qui va en sortir, c’est que cela ressemble à un déclin, la tendance à la baisse s’atténue un peu”, a déclaré Pettis lors d’une pause lors de la réunion annuelle du consortium qui s’est tenue à New Bedford. , Masse.

“Ce que nous espérons voir, c’est en quelque sorte le plancher du déclin.”

Heather Pettis est chercheuse scientifique au New England Aquarium. (Radio-Canada)

Le consortium a également révisé lundi son estimation de la population pour 2020.

Il y avait 336 baleines franches et a été ajusté jusqu’à 348 animaux après que des données photographiques supplémentaires de cette année civile aient été entièrement traitées, a déclaré le consortium.

Entre 2017 et 2019, 21 baleines noires sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent alors qu’un grand nombre de baleines se sont déplacées de manière inattendue vers de nouvelles aires d’alimentation.

Le Canada impose désormais des fermetures radicales lorsque des baleines noires sont détectées dans toute la région.

Après une détection visuelle ou acoustique, une zone de 2 000 kilomètres carrés est fermée pendant 15 jours et les engins de pêche fixes sont retirés.

Dans le Golfe, la détection d’une baleine dans une zone fermée au cours des 9 à 15 prochains jours déclenche une fermeture d’une saison.

Pettis n’est pas réconforté par l’absence de décès de baleines signalés dans les eaux canadiennes au cours des dernières années.

Elle a dit que seulement un tiers des décès de baleines franches sont jamais vus.

“Donc, dire qu’il n’y a eu aucune mortalité dans les eaux canadiennes est probablement inexact”, a déclaré Pettis.

“Nous n’en avons détecté aucun. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucune mortalité. Nous savons également qu’il y a eu plusieurs enchevêtrements de baleines.”

Elle a déclaré que le Canada doit maintenir les fermetures de pêche et les autres mesures en place.

“Même lorsque nous voyons cette hausse, c’est un long chemin pour revenir là où ils étaient il y a 15 à 20 ans”, a déclaré Pettis. “Ainsi, les mesures de gestion qui aident à inverser cette tendance doivent rester en place pour que l’espèce puisse réellement se rétablir.”

C’était également le consensus d’un groupe de scientifiques marins canadiens et de groupes de conservation qui ont comparu devant un comité parlementaire chargé d’étudier la question.

Sean Brillant est biologiste principal de la conservation à la Fédération canadienne de la faune. (Radio-Canada)

“Ce n’est pas le moment de freiner”, a déclaré vendredi aux députés Sean Brillant, biologiste principal de la conservation à la Fédération canadienne de la faune.

Le groupe de témoins a universellement loué les mesures canadiennes.

“Les efforts du Canada sur la baleine noire de l’Atlantique Nord sont actuellement un excellent exemple de ce qui peut être fait”, a déclaré Susanna Fuller, vice-présidente des opérations et des projets chez Oceans North.

“Je dirais que le Canada a fait un travail incroyable avec une réponse très rapide à ce qui s’est passé dans le golfe en 2017”, a déclaré Moira Brown, scientifique émérite du New England Aquarium et scientifique principale de l’Institut canadien des baleines.

Les recherches de Brown ont commencé il y a 37 ans et comprennent des efforts de protection comme le déplacement des voies de navigation dans la baie de Fundy.

“Je pense que nos mesures canadiennes dépassent celles des États-Unis”, a-t-elle déclaré.

“Ils ne suffisent peut-être pas encore, mais je suis d’avis, et je ne pense pas que beaucoup seraient en désaccord, que nos mesures offrent une meilleure protection aux baleines noires.”

Moira Brown, scientifique principale de l’Institut canadien des baleines et de l’équipe de sauvetage des baleines de Campobello, a déclaré que le Canada avait fait un « travail incroyable » avec les mesures de protection des baleines franches. (Gabrielle Fahmy/Radio-Canada)

La comparaison avec les protections américaines est faite pour deux raisons.

Le mois dernier, le programme californien Seafood Watch recommandait aux consommateurs d’éviter tout crabe des neiges et homard des États-Unis et du Canada atlantique en raison du risque d’enchevêtrement dans les cordes posé par la pêche.

“Je pense qu’ils ont fait une énorme erreur en regroupant les pêcheries américaines et canadiennes dans une seule mesure de liste rouge. Ce sont des pêcheries très différentes pratiquées à des moments très différents de l’année avec des mesures de protection très différentes pour les baleines noires”, a déclaré Brown.

Kim Elmslie est la directrice de campagne d’Oceana Canada. (Radio-Canada)

L’autre raison de la comparaison est liée au commerce.

En vertu de la loi américaine sur la protection des mammifères marins, les produits de la mer importés doivent être pêchés dans le cadre de régimes offrant des protections comparables à celles des États-Unis.

« Ce serait absolument dévastateur pour la côte Est si nous devions perdre l’accès aux marchés américains. Donc, pour moi, je vois la protection des baleines noires comme une victoire pour l’espèce elle-même, mais aussi pour les pêcheurs du Canada atlantique », a déclaré Kim Elmslie, directeur de campagne d’Oceana Canada.

Recherche de comparabilité

Le Canada et d’autres pays qui exportent des fruits de mer vers les États-Unis ont eu plus de temps pour démontrer que leurs pêcheries sont exploitées avec une protection équivalente pour les mammifères marins.

Le 20 octobre, la National Oceanic and Atmospheric Administration a prolongé la date limite pour que les pays étrangers qui récoltent reçoivent une “constatation de comparabilité” garantissant l’accès aux États-Unis. La date limite a été repoussée d’un an au 31 décembre 2023.

Le retard donne à NOAA Fisheries plus de temps pour évaluer les candidatures de plus de 100 pays avec plus de 2 500 pêcheries individuelles ; et d’informer les nations et l’industrie du commerce des produits de la mer de leurs découvertes.