La population de baleines grises au large de l’ouest des États-Unis continue de décliner – Kelowna Capital News

Des chercheurs américains affirment que le nombre de baleines grises au large de l’ouest de l’Amérique du Nord a continué de baisser au cours des deux dernières années, une baisse qui ressemble aux fluctuations démographiques précédentes au cours des dernières décennies.

Selon une évaluation de la National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries publiée vendredi, le décompte le plus récent évalue la population à 16 650 baleines, soit une baisse de 38 % par rapport à son pic de 2015-2016. Les baleines ont également produit le moins de baleineaux depuis que les scientifiques ont commencé à compter les naissances en 1994.

Une augmentation du nombre de baleines échouées sur les plages de la côte ouest a incité l’agence des pêches à déclarer un “événement de mortalité inhabituel” en 2019. Les chercheurs enquêtent toujours sur la mortalité, mais ils disent que le changement climatique et ses effets sur la glace de mer et les proies la disponibilité et l’emplacement sont des facteurs probables. Beaucoup de baleines qui se sont échouées, mais pas toutes, semblaient mal nourries.

La population s’est remise de l’époque de la chasse commerciale à la baleine avant qu’une baisse de population similaire de 40 % ne se produise à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Les baleines grises ont été retirées de la liste des espèces menacées en 1994.

La population a rebondi avant qu’un pic d’échouage de baleines sur les plages n’entraîne la déclaration d’un autre “événement de mortalité inhabituel” en 1999 et 2000, lorsque le nombre de baleines a chuté d’un quart.

Les scientifiques disent que bien que l’évolution actuelle de la population corresponde jusqu’à présent aux modèles historiques, elle est néanmoins préoccupante.

“Nous devons surveiller de près la population pour aider à comprendre ce qui peut être à l’origine de la tendance”, a déclaré David Weller, directeur de la Division des mammifères marins et des tortues au Southwest Fisheries Science Center à San Diego.

Les chercheurs comptent les baleines à leur retour de leurs aires d’alimentation estivales dans l’Arctique vers les lagons de la péninsule de Baja où elles allaitent leurs petits en hiver. En règle générale, les comptages sont effectués sur une période de deux ans, mais pour mieux surveiller la population, la NOAA Fisheries ajoute une troisième année à l’enquête actuelle, en comptant les baleines lorsqu’elles passent la côte centrale de la Californie de fin décembre à mi-février 2023. .

Les baleineaux sont comptés au fur et à mesure que les baleines se dirigent vers le nord vers l’Arctique. Il y avait 217 veaux dans le décompte qui s’est terminé en mai, contre 383 l’année précédente.

—Gene Johnson, l’Associated Press

Baleines grises