La population croissante d’ours du parc national de Macédoine du Nord constitue une menace pour les résidents

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) — Une population croissante d’ours constitue une menace pour les habitants d’une région de l’ouest de la Macédoine du Nord, où les effractions par des ours sont de plus en plus courantes.

Cette année, une douzaine de cas d’ours tentant de s’introduire dans des maisons à la recherche de nourriture ont été signalés par des villageois craintifs vivant dans la zone montagneuse du parc national de Mavrovo, le plus grand du pays. Certains villageois ont demandé aux autorités de prendre des mesures urgentes pour leur protection.

Le chef du Centre national de gestion des crises, Stojance Anguelov, a déclaré samedi à l’Associated Press qu’au cours des cinq dernières années, la population d’ours bruns dans le parc national a doublé.

« Il y a entre 160 et 180 ours bruns dans le parc national de Mavrovo », a déclaré Angelov. « Les experts estiment qu’il devrait y avoir jusqu’à 70 ours dans cette région, et leur nombre a maintenant doublé. »

Angelov a déclaré que, selon les habitants du village de Zirovnica, environ 30 ours se nourrissent dans la région et entrent souvent dans le village. Ils représentent un danger pour la vie et la santé des villageois, notamment parce qu’il y a beaucoup d’enfants, a-t-il expliqué.

Les ours bruns sont protégés en Macédoine du Nord depuis 1996.

Angelov a expliqué que les ours se reproduisent à un rythme accéléré et qu’en raison du réchauffement climatique, ils n’hibernent plus.

« Les ours sont désormais actifs pendant l’hiver, et cela seul les pousse à rechercher de la nourriture pour survivre toute l’année. Il est de plus en plus courant que les ours aient trois oursons chacun, ce qui était rare auparavant », a-t-il déclaré.

Angelov a déclaré que les habitants du village de Zirovnica ont signalé une douzaine de cas d’ours tentant d’entrer dans leurs maisons. Ils ont également signalé de nombreuses attaques contre des ruches et des massacres de bétail.

« Cette année, il n’y a pas assez de nourriture et de fruits et les ours entrent plus fréquemment dans le village », a-t-il déclaré. « Tous les villageois portent des pétards pour les effrayer et les chasser. Il n’y a eu aucune attaque contre des personnes pour l’instant, mais ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise.

Sanie Kukoli, villageois de Zirovnica, affirme que les attaques d’ours contre le bétail ont augmenté récemment. « Plusieurs veaux ont été mangés ; quatre à cinq vaches ont été tuées et mangées par des ours. La situation est alarmante», a-t-il déclaré.

Son voisin, l’apiculteur Ahmet Ahmeti, a déclaré que les ours ont commencé à entrer dans sa propriété en 2018, mais que cette année surtout, leurs arrivées ont augmenté.

« Un ours est entré dans ma maison et a détruit la cuisine. Il est déjà normal de se retrouver nez à nez avec un ours ici à Zirovnica », a déclaré Ahmeti. « Nous avons des pétards dans nos poches lorsque nous sortons la nuit et c’est comme ça que nous nous défendons. Nous, les villageois, avons remarqué 10 ours entrant dans le village, mais je pense qu’autour du village vivent environ 40 ours.

Un autre apiculteur, Xhevat Kukoli, a déclaré qu’il possédait auparavant 80 essaims d’abeilles, mais que cette année, il n’en a plus.

« Un ours a pris la ruche, l’a écrasée et a mangé le contenu », a-t-il déclaré. « J’ai des chiens, ils ne l’ont pas chassée et seuls les pétards m’aident, les plus forts. Les enfants ne peuvent pas sortir la nuit à cause des ours, nous avons peur de les laisser sortir dans la cour et certainement pas plus loin.

Brandissant une marmite et son couvercle, Azire Neziri, une femme âgée, a expliqué comment elle s’est défendue face à un ours qui tentait d’enfoncer la porte et d’entrer dans sa maison.

«Je faisais la vaisselle (et) l’ours a essayé d’entrer par la porte. … Le verre avait été brisé. J’ai secoué la marmite et le couvercle et je suis monté sur le balcon. Après m’avoir vue, l’ours est parti », a-t-elle déclaré.

« Je ne dors pas la nuit », a déclaré Azire. « Je vis seul. Je suis allé chez le médecin et il m’a donné des médicaments contre le stress.

Angelov, le chef du centre de crise, a déclaré que les habitants exigent que les autorités déclarent l’état d’urgence dans la municipalité et éliminent le danger que représentent les ours. « Nous n’avons pas connu une telle situation jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Anguelov a déclaré qu’il avait convoqué lundi une réunion urgente d’un groupe d’évaluation composé de membres du centre de gestion de crise et de responsables extérieurs pour évaluer si les conditions pour déclarer l’état d’urgence étaient remplies.

Il a expliqué que le Ministère de l’Agriculture et de l’Écologie peut autoriser le tir sur les ours bruns même s’ils sont protégés dans le cas où ils deviennent trop agressifs.

« Selon les villageois, il y a plusieurs ours assez agressifs. Les tirs sont la chose la plus indésirable et la plus ignoble et nous voulons l’éviter, mais la vie et la santé des citoyens sont toujours notre première priorité », a-t-il déclaré.

Angelov a déclaré que la Roumanie est confrontée à une situation similaire et que l’abattage des ours est devenu une question politique. Au cours des cinq dernières années, 14 personnes ont été tuées et 154 blessées lors de rencontres avec des ours en Roumanie, a-t-il déclaré.

« Nous ne devrions pas attendre qu’une telle chose se produise dans notre pays, que quelqu’un meure ou soit blessé », a-t-il déclaré. « Nous inclurons également les militants de la protection des animaux dans les décisions. Nous aimons les ours mais nous aimons davantage les gens.

Konstantin Testorides, Associated Press