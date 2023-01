La population chrétienne d’Israël augmente alors que le nombre d’églises diminue dans la région

JERUSALEM – Alors que le sort des chrétiens de la région a considérablement diminué, la population de chrétiens israéliens a augmenté de 2 %, selon un rapport publié par le Bureau central des statistiques d’Israël (CBS) en décembre.

La publication des nouvelles données a coïncidé avec Noël et a montré qu’environ 185 000 chrétiens vivent en Israël et représentent 1,9 % de la population du pays. Selon le rapport, la population chrétienne augmenté de 2% en 2021. La population d’Israël est de 9,6 millions d’habitants.

“En Israël, le nombre de chrétiens est stable parce qu’il y a la liberté de religion”, a déclaré le pasteur Petra Heldt, une érudite chrétienne de premier plan qui vit en Israël depuis 40 ans, à Fox News Digital. “Ce n’est pas le cas des pays à majorité musulmane de la région.”

Les communautés chrétiennes à travers le Moyen-Orient élargi ont diminué ou même disparu. Avant l’invasion américaine de l’Irak en 2003, une population chrétienne de 1,5 million vivait dans le pays. L’ancienne communauté chrétienne est maintenant réduite à environ 200 000 à 300 000 sur une population totale de plus de 40 millions.

Fox News Digital a récemment rendu compte d’un rapport du gouvernement britannique disant que “le simple fait d’être chrétien suffit à vous faire arrêter” en République islamique d’Iran.

Le régime iranien a mené une campagne pour persécuter les chrétiens évangéliques et les catholiques.

Heldt a souligné qu’il y a “une liberté de culte absolue” en Israël et que c’est différent de pays comme la Turquie, où les chrétiens sont “persécutés et vivent des moments difficiles. Il en va de même pour l’Irak”, a-t-elle déclaré.

Le tableau n’est pas tout à fait rose en Israël, mais les observateurs affirment qu’il fait pâle figure par rapport aux pays voisins. En janvier, deux adolescents suspects ont vandalisé un cimetière chrétien à Jérusalem. L’attaque a été condamnée par le ministère israélien des Affaires étrangères, qui a qualifié l’attaque d'”acte immoral” et “d’affront à la religion”.

L’archevêque anglican de Jérusalem, Hosam Naoum, l’a qualifié de “crime de haine manifeste”. Le consulat britannique a déclaré qu’il ne s’agissait que de la dernière d’une série d’agressions contre la communauté chrétienne dans la ville sainte de Jérusalem.

Heldt a déclaré que le gouvernement israélien poursuivait les poursuites pénales pour la profanation des pierres tombales.

“Dans les pays à majorité musulmane, cela [prosecution] ne serait pas le cas”, a-t-elle ajouté.

La police israélienne a annoncé lundi que des accusations avaient été portées contre deux adolescents pour avoir vandalisé 28 pierres tombales au cimetière protestant du Mont Sion.

Heldt a déclaré que “le meurtre et la persécution des chrétiens au Nigeria et en Égypte ne se sont jamais produits en Israël”. Les islamistes radicaux ont cherché à anéantir la communauté chrétienne copte en difficulté en Égypte et les chrétiens nigérians dans la région du nord du Nigéria dominée par les musulmans.

Le pasteur Saleem Shalash de la maison de l’église Jésus-Roi à Nazareth, a fait écho au pasteur Heldt sur l’importance de la liberté religieuse en Israël.

“En tant que pasteur arabe, je préférerais vivre en Israël”, a déclaré Shalash. “La liberté que nous avons en Israël, nous ne l’avons pas dans les meilleurs pays arabes.

“Nous pouvons pratiquer notre croyance sans persécution. Et s’il y a persécution, nous pouvons appeler la police et ils nous protégeront.”

Le pasteur Shalash sert une congrégation de 100 personnes à Nazareth, qui est considérée comme la maison d’enfance de Jésus.

Nazareth a la plus grande population chrétienne arabe (21 000), et Haïfa suit avec 16 700. Jérusalem arrive en troisième position avec 12 900 chrétiens arabes.

En réponse à un rapport selon lequel la population chrétienne a augmenté en Israël, Shalash a déclaré : « C’est une bonne nouvelle.

Le défi auquel est confrontée la communauté chrétienne en Israël, a-t-il noté, est un taux de natalité inférieur à celui des autres communautés religieuses.

“Ils [Christians] n’ont pas de grandes familles”, a déclaré Shalash. “Normalement, les chrétiens ont deux ou trois enfants.”

Les Haredi (juifs ultra-orthodoxes) en Israël ont un taux de fécondité de 6,64 enfants par femme, selon les chiffres du gouvernement israélien. Les Israéliennes juives laïques ont un taux de fécondité de 1,96 enfant.

Bien qu’il existe des tendances religieuses radicales chez certains juifs et musulmans, Shalash a déclaré, en Israël, “vous pouvez vivre ensemble. Vous pouvez trouver des juifs, des chrétiens, des musulmans et des druzes et vivre en harmonie sans persécution et pratiquer votre foi”.

Dans un rapport publié mardi par Open Doors, une ONG internationale dédiée au sauvetage des chrétiens persécutés, un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont été répertoriés dans le top 10 des pays “où les chrétiens sont confrontés aux persécutions et discriminations les plus graves”, selon le rapport. .

L’Iran a été classé huitième, tandis que le Yémen a été classé n ° 3. L’État communiste de Corée du Nord a été désigné comme le pire contrevenant et la Somalie a été classée n ° 2.

Les Territoires palestiniens ont été inclus dans la liste d’examen Open Doors de 76 pays où les chrétiens sont persécutés. Les territoires palestiniens étaient classés 57e. Israël ne figurait pas sur la liste.

La diminution du nombre de chrétiens dans les territoires contrôlés par les Palestiniens dans certaines parties de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza a été fréquemment documentée au fil des ans.

En octobre, Edy Cohen, un expert israélien des affaires arabes, a tweeté une séquence vidéo d’une attaque par des Palestiniens contre une église à Bethléem Est en Cisjordanie.

Le journaliste des affaires palestiniennes du Jerusalem Post, Khaled Abu Toameh, a rapporté le mois de mars arrestation du pasteur évangélique Johnny Shahwan par l’Autorité palestinienne (AP) parce qu’il a promu la normalisation avec “l’entité sioniste” (Israël). L’AP a incarcéré Shahwan pendant 40 jours parce qu’il a rencontré un membre de la Knesset (le parlement israélien) et a fermé son ministère, Beit Al-Liqa à Beit Jala.

Fox News Digital a envoyé des questions à la presse à l’Autorité palestinienne mais n’a pas eu de réponse au moment de la presse.

L’histoire religieuse chrétienne dynamique d’Israël a attiré des étudiants chrétiens américains à visiter. Le 9 janvier, Passages, un programme qui amène des étudiants universitaires chrétiens en Israël, a célébré son 10 000 participant.

“Nous sommes à un moment unique de l’histoire, où juifs et chrétiens peuvent se réunir pour la première fois et créer des expériences positives et percutantes”, a déclaré Rivka Kidron, co-fondatrice de Passages.

“Maintenant, plus que jamais, les juifs et les chrétiens doivent se rassembler autour de nos valeurs communes et défendre ce qui est juste dans ce monde. Malheureusement, l’antisémitisme est en hausse, et je pense que nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Je me sens très chanceux d’être ici et de vivre ici en ce moment, et de le partager avec vous.”

Passages a déclaré qu’il “offre aux étudiants chrétiens ayant un potentiel de leadership une approche nouvelle et innovante pour découvrir la Terre Sainte”.

Passages a déclaré qu’il comptait 450 participants d’écoles comme le Hillsdale College, la Florida State University et l’Oklahoma Baptist University.

“Les participants rencontrent les racines de leur foi biblique de première main et se retrouvent face à face avec le miracle des temps modernes qu’est Israël et ont la possibilité de s’appuyer sur leurs expériences de voyage avec une formation supplémentaire en leadership, dans le but de construire leur foi chrétienne et des ponts d’amitié avec la communauté juive », a noté Passages dans un communiqué de presse.

