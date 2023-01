La population chinoise est en déclin – et rien ne peut changer cela

Il y a plus de 60 ans, quelque chose de rare s’est produit en Chine : plus de personnes sont mortes qu’elles n’en sont nées.

Cette baisse estimée de la population d’un an était due à la Grande Famine, peut-être la pire catastrophe d’origine humaine de l’histoire, entraînant la mort de 45 millions de personnes. Combiné avec une baisse courte mais drastique du taux de natalité, la Chine a diminué d’environ 700 000 personnes entre 1960 et 1961. Une fois que le dirigeant chinois Mao a abandonné les politiques d’industrialisation forcée qui ont conduit à la Grande Famine, le taux de fécondité de la Chine a rapidement rebondi et les décès ont chuté, et aujourd’hui, il y a plus de deux fois plus de Chinois vivants qu’en 1961.

Mais maintenant, pour la première fois depuis cette année-là, la population chinoise diminue à nouveau. Et cette fois, il est peu probable que cela rebondisse – pas bientôt, et peut-être jamais. Mardi, le gouvernement chinois a annoncé que 9,56 millions de personnes étaient nées en Chine l’année dernière, tandis que 10,41 millions de personnes étaient décédées. Vous n’avez pas besoin d’être démographe pour savoir ce que cela signifie – tout ce que vous avez à faire est de soustraire.

La Chine a peut-être déjà perdu sa position de pays le plus peuplé du monde au profit d’une Inde toujours en plein essor. Bien que Covid ait joué un certain rôle dans ces chiffres – bien qu’il soit difficile de dire combien, étant donné le manque de transparence de Pékin sur le bilan total de la pandémie – ce n’est pas comme au début des années 1960. La baisse de la population chinoise n’est pas le résultat d’une seule crise aiguë, mais d’années de décisions politiques et de changements culturels et économiques qui ont conduit cette nation de 1,4 milliard d’habitants là où elle se trouve aujourd’hui : faire face à une population vieillissante et en diminution dans un avenir prévisible .

Cela ne signifie pas que la Chine en tant que pays ou en tant que puissance mondiale est enfermée dans un déclin irréversible. Ce qui se passe en Chine se passe à des vitesses variables dans la plupart des pays, alors que le monde – à l’exception des régions encore jeunes comme l’Afrique subsaharienne – achève la transition d’une fécondité élevée à une fécondité faible, les deux tiers de la planète vivant dans des nations qui n’ont pas assez d’enfants pour remplacer leur population par la seule reproduction.

Bon nombre de ces forces démographiques sont positives, le résultat de la croissance économique qui a donné aux gens, en particulier aux femmes, la liberté de vivre la vie qu’ils veulent, y compris avec moins d’enfants ou même sans enfants. Mais cela signifie – comme Wang Feng, sociologue à l’Université de Californie à Irvine spécialisé dans la démographie chinoise, l’a dit au New York Times – « à long terme, nous allons voir une Chine que le monde n’a jamais vue ».

Même si le vieillissement et le rétrécissement éventuel de la Chine étaient une fatalité démographique à mesure qu’elle devenait plus riche et plus moderne, la vitesse particulière à laquelle cette transition se produit et les défis particuliers que ce rythme présentera sont l’œuvre de Pékin.

Regrets démographiques

En 2015, le gouvernement chinois a fait quelque chose qu’il ne fait presque jamais : il a admis avoir fait une erreur, du moins implicitement.

Le parti communiste au pouvoir annoncé qu’il mettait fin à sa politique historique et coercitive de l’enfant unique, permettant à tous les couples mariés d’avoir jusqu’à deux enfants.

La politique de l’enfant unique avait contribué à aboutir à la mère de tous les dividendes démographiques, le terme désignant le coup de pouce des économistes créé lorsque les taux de natalité et de mortalité d’un pays diminuent tous les deux. Entre 1980 et 2015, la population chinoise en âge de travailler est passé de 594 millions à un peu plus de 1 milliard. Le taux de dépendance de la Chine – la population totale de jeunes et de personnes âgées par rapport à la population en âge de travailler – est passé de plus de 68% en 1980 à moins de 38% en 2015, ce qui signifiait plus de travailleurs pour chaque personne qui ne travaillait pas.

Avoir plus de jeunes travailleurs qui avaient moins de jeunes ou de personnes âgées à charge était le carburant dans le moteur de fusée économique de la Chine. Mais aucun carburant ne brûle éternellement, et au cours de la dernière décennie, des centaines de millions de chinois avoir atteint l’âge de la retraite, avec un nombre décroissant de jeunes pour les remplacer. Alors le les slogans sont allés de “Avoir un seul enfant, c’est bien” à “Un, c’est trop peu, alors que deux, c’est juste.”

Comment le peuple chinois a-t-il réagi ? Pas en ayant plus d’enfants. D’ici 2021, le taux de fécondité total de la Chine (c’est-à-dire le nombre de naissances attendues par femme au cours de sa vie reproductive) était tombé à seulement 1,15, près d’un enfant plein en dessous du taux de remplacement de 2,1. (C’est deux pour remplacer chaque parent, plus un léger supplément pour compenser les enfants qui pourraient mourir avant d’atteindre l’âge adulte – la démographie est une science lamentable.) Pour le peuple chinois, sinon le gouvernement, il semble que deux étaient ne pas juste à droite.

Le nombre total de naissances en Chine a maintenant chuté pendant six années consécutives, et les projections intermédiaires des Nations Unies révèlent que d’ici la fin du siècle, la population totale du pays sera tombée en dessous de 800 millions de personnes, un niveau qu’il n’a pas pas depuis la fin des années 1960. Contrairement à l’époque où le Chinois médian était au début de la vingtaine très productif, cette petite Chine sera beaucoup plus âgée.

Ce n’est pas, à première vue, une mauvaise chose – le vieillissement de la population est le résultat non seulement d’une diminution du nombre de bébés, mais aussi du fait que les personnes survivent à la petite enfance et à l’enfance à des taux plus élevés et vivent plus longtemps. (L’espérance de vie en Chine a augmenté d’un niveau choquant 33 anss en 1960 à 78 aujourd’hui – plus élevé, en fait, que les États-Unis beaucoup plus riches.) Mais avec moins de jeunes travailleurs et plus de personnes âgées dépendantes, il sera beaucoup plus difficile de faire tourner le moteur économique de la Chine. La croissance économique chinoise au cours des trois derniers mois de l’année est tombée à seulement 2,9 %, son niveau record le plus bas depuis la mort de Mao en 1976. C’était en grande partie le résultat du double coup dur de mois de verrouillages de Covid suivis d’épidémies généralisées lorsque ces restrictions ont été soudainement levé, mais il présage également un ralentissement plus large et à plus long terme.

Pourquoi le défi du vieillissement de la Chine est si grave

Presque tous les pays développés, y compris les États-Unis, devront faire face aux effets du vieillissement de la population, mais la Chine est confrontée à des défis particuliers.

Malgré toute sa puissance et sa richesse globale – c’est selon la plupart des comptes la deuxième économie mondiale – sur une base par habitant, c’est toujours au mieux un pays à revenu intermédiaire. Pour atteindre quelque chose comme une parité par habitant avec un pays comme le Royaume-Uni, sans parler des États-Unis, il faudrait des années supplémentaires de croissance économique de grande puissance qui seront de plus en plus difficiles à réaliser dans une nation vieillissante. En fin de compte, la Chine pourrait vieillir avant de s’enrichir.

Et si la Chine ne peut pas se développer plus rapidement, les personnes âgées en supporteront le poids. Une étude de 2013 a estimé que près d’un quart des personnes âgées en Chine vivaient en dessous du seuil de pauvreté, et le pays – comme beaucoup d’autres en Asie de l’Est, y compris des pays plus riches comme le Japon et la Corée du Sud – a peu de soutien aux personnes âgées. C’était moins un problème lorsque les personnes âgées pouvaient compter sur la prise en charge de leurs enfants, mais des décennies de politique de l’enfant unique ont laissé une pyramide inversée connue sous le nom de “4-2-1”, avec quatre grands-parents et deux parents dépendants. sur un enfant.

Alors que de plus en plus de jeunes Chinois choisissent de se passer complètement d’enfants – poursuivant le style de vie “double revenu, pas d’enfants” – de plus en plus de Chinois âgés n’auront aucun soutien familial, une enquête prévoyant 79 millions d’adultes âgés sans enfant en Chine d’ici 2050. Et ces tendances se renforceront mutuellement – ​​les jeunes Chinois citent déjà le fardeau de s’occuper de parents âgés comme l’une des raisons d’avoir moins ou pas d’enfants.

Il vaut la peine de répéter que cet état de fait était, pour l’essentiel, inévitable. La transition de la fécondité – la baisse drastique de la fécondité à mesure que les pays s’enrichissent – est aussi proche d’une loi d’airain que la démographie. Il n’y a pas de situation prévisible où la Chine aurait pu se développer comme elle l’a fait si ses taux de fécondité de six à sept enfants par femme au milieu des années 1960 s’étaient maintenus, et une grande partie de cette baisse était due à l’amélioration de la mortalité infantile qui a donné aux parents l’assurance que leurs enfants vivraient à l’âge adulte.

Mais alors que la destination ultime d’une transition démographique peut être en grande partie fixée, la vitesse à laquelle vous y arriverez compte beaucoup – et des années de politique de l’enfant unique, bien au-delà du moment où elle avait un sens économique ou démographique, ont nui à la capacité de la Chine à gérer cette transition.

Plus avec moins

Au-delà de la fin de la politique de l’enfant unique, le gouvernement chinois a commencé à offrir des incitations financières aux couples pour qu’ils aient plus d’enfants, suivant les traces d’autres pays confrontés à des déficits démographiques.

Shanghai accordera aux mères 60 jours de congé parental supplémentaire, tandis que Shenzhen s’est jointe à d’autres villes chinoises pour accorder des subventions – 1 476 dollars dans son cas – aux couples qui ont un troisième enfant. Mais ne vous attendez pas à ces mouvements faire une grande différence dans les taux de natalité. Bien que de telles incitations financières puissent inciter les couples à avoir un enfant plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu, il y a peu de preuves que les programmes peuvent convaincre un couple sans enfant d’avoir un enfant ou d’augmenter durablement les taux de natalité.

Au lieu de cela, la Chine devra se concentrer sur l’augmentation de la productivité des travailleurs et les avantages de l’automatisation, tout en améliorant son filet de sécurité sociale, afin de gérer au mieux sa transition démographique. Ce ne sera pas facile – bien qu’elle progresse rapidement dans le domaine de l’IA et que son savoir-faire en matière de fabrication soit de premier ordre, l’un des principaux avantages de la Chine reste son vaste bassin de jeunes travailleurs. Ce bassin s’assèche, cependant, alors que le pays manque des ressources de voisins déjà anciens comme le Japon qui pourraient aider à soutenir sa population âgée croissante.

Mais un pire résultat pourrait être si le gouvernement autoritaire de la Chine essaie de contraindre ses citoyens d’avoir plus d’enfants avec la même main lourde qu’il utilisait autrefois pour les empêcher de faire exactement cela. Déjà, la discrimination croissante à l’encontre des citoyens LGBTQ chinois est présentée comme une réponse à la prétendue crise démographique.

Un avenir meilleur serait celui où Pékin ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les choix démographiques que ses citoyens veulent faire – et, ce faisant, fournirait une base plus solide aux Chinois qui souhaitent activement avoir plus d’enfants. Cela demandera beaucoup de travail. L’augmentation des coûts d’avoir une famille, la concurrence darwinienne pour les ressources éducatives et les emplois, et les effets persistants d’années de dures répressions de Covid ont laissé les jeunes chinois dans un état de crise existentielle. Comme l’a dit un jeune manifestant de Shanghai aux travailleurs du coronavirus dans une vidéo devenue virale l’année dernière, “nous sommes la dernière génération”. C’est au gouvernement chinois de s’assurer que ce n’est pas le cas.