La population chinoise en âge de travailler diminue

La population totale de la Chine a chuté de plus de 2 millions d’habitants pour atteindre 1,41 milliard en 2023 par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’une baisse bien plus importante que la baisse de 850 000 personnes en 2022 par rapport à l’année précédente – la première fois que la population du pays a diminué depuis les années 1960.

La diminution du taux d’âge actif signifie que moins de personnes doivent subvenir aux besoins d’une part plus importante de la population, même si le nombre global de personnes en Chine diminue.

Le pays vieillit rapidement car moins de personnes ont des enfants et la durée de vie augmente. Les naissances ont chuté malgré les efforts de Pékin au cours de la dernière décennie pour commencer à assouplir les restrictions imposées aux ménages à un enfant chacun.

La population chinoise en âge de travailler a diminué après avoir atteint un pic en 2011, ont indiqué les analystes d’UBS dans un rapport publié le mois dernier.

“La diminution de la population en âge de travailler ainsi que les changements structurels dans la dynamique de l’offre de main-d’œuvre accélèrent l’adoption de technologies – de l’automatisation et de la robotique à la numérisation et à l’IA – pour 1) répondre aux besoins de main-d’œuvre et 2) augmenter la productivité tout en réduisant les coûts”, ont déclaré les analystes. .

Ils ont noté qu’il existe encore des opportunités pour la Chine d’augmenter la productivité de sa main-d’œuvre en renforçant l’enseignement professionnel, en exploitant l’offre excédentaire de main-d’œuvre rurale et en augmentant l’âge de la retraite.