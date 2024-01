La population chinoise diminue pour la deuxième année malgré les efforts du gouvernement pour davantage de bébés

HONG KONG — La population chinoise a diminué l’année dernière pour la deuxième année consécutive, ont annoncé mercredi des responsables, stimulée par un taux de natalité record et une vague de décès dus au Covid-19 qui ont aggravé les inquiétudes démographiques dans la deuxième économie mondiale.

La population totale de la Chine continentale s’élevait à 1,409 milliard à la fin de l’année dernière, a indiqué le Bureau national des statistiques, soit une baisse de plus de 2 millions par rapport à 2022. Cela se compare à une baisse de 850 000 entre 2021 et 2022, soit le premier déclin démographique de la Chine en six décennies.

Il y a eu environ 9 millions de nouveau-nés l’année dernière, soit un taux de natalité de 6,39 pour mille, soit plus d’un demi-million de moins que l’année précédente et le plus bas depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949.

C’est la deuxième année consécutive que la Chine enregistre moins de 10 millions de naissances, les jeunes citant le manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le coût de la vie élevé et la persistance des rôles traditionnels de genre comme raisons de leur réticence à fonder une famille.

Les autorités ont déclaré qu’il y avait eu plus de 11 millions de morts, un record depuis 1974, lorsque la Chine était en proie à la Révolution culturelle. Une étude américaine a révélé l’année dernière que la Chine avait enregistré près de 2 millions de décès supplémentaires au début de 2023 après que les autorités ont brusquement levé trois ans de restrictions « zéro Covid », déchaînant le coronavirus sur une population qui y avait à peine été exposée.

Le déclin de la population était « conforme aux attentes » compte tenu des effets attendus de Covid, a déclaré à NBC News Su Yue, économiste principal à l’Economist Intelligence Unit de Shanghai. Un « rebond » des nouveau-nés est attendu en 2024, a-t-elle ajouté.

« Environ un tiers des enfants nés en 2023 ont été conçus en 2022, alors que beaucoup n’ont pas pu retrouver leur famille en raison des politiques mises en place pendant la pandémie », a-t-elle déclaré. « Tout cela s’est réellement produit en 2022, mais l’impact s’est reflété en 2023. »

La population déclinante et vieillissante de la Chine – l’année dernière, elle a été dépassée par l’Inde en tant que pays le plus peuplé du monde – a soulevé la question de savoir si elle peut dépasser les États-Unis en tant que plus grande économie mondiale.

Les responsables ont déclaré mercredi que l’économie avait connu une croissance de 5,2% l’année dernière, ce qui est conforme à l’objectif du gouvernement pour l’année mais inférieur au taux de croissance d’avant la pandémie.

“La situation de l’économie nationale se redresse et s’améliore”, a déclaré Kang Yi, directeur du Bureau national des statistiques, lors d’une conférence de presse à Pékin, ajoutant que le développement économique continuera à être confronté à des défis dans un contexte de complexité et d’incertitude croissantes. l’environnement mondial.

L’augmentation du taux de natalité a été une priorité absolue pour le gouvernement, qui a assoupli ces dernières années les politiques strictes de planification familiale qui limitaient la plupart des couples à un seul enfant entre la fin des années 1970 et jusqu’en 2015 pour empêcher la population de croître trop rapidement. Les couples sont désormais autorisés à avoir jusqu’à trois enfants.

Le président Xi Jinping a déclaré l’année dernière que la Chine devait « cultiver activement une nouvelle culture du mariage et de la procréation » et que les femmes avaient un rôle essentiel à jouer dans l’établissement d’une « nouvelle tendance familiale ».

Les gouvernements locaux ont réagi en introduisant des allègements fiscaux, des subventions pour la garde d’enfants et d’autres incitations à avoir des enfants, facilitant même dans certains cas aux femmes d’avoir des enfants sans être mariées, un tabou culturel longtemps. Dans la ville centrale de Wuhan, une statue représentant une famille de trois personnes a été modifiée à la fin de l’année dernière pour ajouter deux enfants supplémentaires, ont rapporté les médias d’État.

Des enfants d’un jardin d’enfants à Fuyang l’année dernière. CFOTO / Future Publishing via le fichier Getty Images

La réponse du public a été loin d’être enthousiaste. Selon le bureau des statistiques, le nombre de nouveau-nés a culminé en 2016 à 17,86 millions et a diminué chaque année depuis lors. Les taux de mariage sont également à un niveau historiquement bas.

Les jeunes Chinois citent le stress de la vie comme l’une des principales raisons pour lesquelles ils hésitent à avoir des enfants, nombre d’entre eux ayant grandi comme enfants uniques et désormais seuls responsables de leurs parents vieillissants.

« Pourquoi devons-nous donner naissance à des bébés ? » » J’ai lu un commentaire ce mois-ci sur Weibo, une plateforme de médias sociaux chinoise populaire. « Face à tant de stress, nous devons encore prendre soin des personnes âgées et des bébés. Mais sans bébés, la pression serait réduite de moitié. »

Ils ont également des préoccupations économiques, car les millions de diplômés qui quittent les universités peinent chaque année à trouver un emploi correspondant à leurs compétences.

Mercredi, les autorités chinoises ont recommencé à communiquer le taux de chômage des personnes âgées de 16 à 24 ans, affirmant qu’il était de 14,9 % en décembre, sans compter ceux qui sont scolarisés. Les autorités avaient cessé de partager les données l’été dernier alors que le chômage des jeunes atteignait un niveau record de plus de 20 %, invoquant la nécessité de réévaluer les méthodes de calcul.

« Dans la tradition chinoise, on commence une carrière, puis on fonde une famille », explique Su, l’économiste. « Le taux de chômage des jeunes a un réel impact sur la famille. Cela a retardé le processus permettant aux gens d’avoir des enfants.

Les acheteurs et les piétons à Shanghai en 2021. Qilai Shen / Bloomberg via le fichier Getty Images

La baisse du taux de natalité a accru les inquiétudes des experts concernant le vieillissement de la population chinoise et les pénuries de main-d’œuvre qui pourraient en résulter, certains appelant à relever l’âge de la retraite pour augmenter la main-d’œuvre.

En 2023, la proportion de personnes de plus de 65 ans en Chine était de 15,4 %, selon les données officielles, ce qui correspond à la définition des Nations Unies d’une « société âgée ». (Aux États-Unis, ce chiffre était d’environ 17,3 % en 2022.)

Lundi, le Conseil d’État chinois a annoncé son intention de renforcer la « silver économie » du pays, en encourageant les entreprises publiques et privées à développer des biens et des services adaptés aux besoins des personnes âgées afin qu’elles puissent « profiter d’une vieillesse heureuse ».

La « silver économie » représente environ 7 000 milliards de yuans (980 milliards de dollars) du produit intérieur brut de la Chine, soit 6 %, et d’ici 2035, elle pourrait atteindre 30 000 milliards de yuans (4 200 milliards de dollars), soit environ 10 %, selon les médias d’État.

Certains commentateurs des médias sociaux se sont félicités du rétrécissement de la Chine.

« Sans autant de monde dans le pays, la concurrence sera de moins en moins féroce », a écrit mercredi un utilisateur de Weibo après la publication des données. “C’est une bonne chose pour nos concitoyens ordinaires.”