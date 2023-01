La population chinoise diminue. L’impact se fera sentir dans le monde entier

Hong Kong

La Chine est peut-être sur le point de perdre sa place de pays le plus peuplé du monde au profit de l’Inde après que sa population a diminué pour la première fois depuis les années 1960.

La population du pays est tombée en 2022 à 1,411 milliard, soit quelque 850 000 personnes de moins que l’année précédente, a annoncé le Bureau national chinois des statistiques (NBS) lors d’un briefing mardi sur les données annuelles.

La dernière fois que la population chinoise a diminué, c’était en 1961, lors d’une famine qui a tué des dizaines de millions de personnes à travers le pays.

Cette fois, une combinaison de facteurs est à l’origine de la baisse : les conséquences profondes de la politique de l’enfant unique introduite par la Chine dans les années 1980 (mais abandonnée depuis) ​​; changer les attitudes envers le mariage et la famille chez les jeunes chinois; l’inégalité entre les sexes enracinée et les défis d’élever des enfants dans les villes chères de Chine.

Les experts préviennent que, si elle se maintient, la tendance pourrait également poser un problème au reste du monde, la Chine jouant un rôle clé dans la croissance mondiale en tant que deuxième économie.

Une baisse de la population est susceptible d’exacerber les problèmes de la Chine avec une main-d’œuvre vieillissante et de freiner la croissance, ajoutant à ses malheurs alors qu’elle lutte pour se remettre de la pandémie.

Le déclin de la population est en partie le résultat de la politique chinoise de l’enfant unique, qui, pendant plus de 35 ans, a limité les couples à n’avoir qu’un seul enfant. Les femmes surprises en train de contrevenir à la politique étaient souvent soumises à des avortements forcés, à de lourdes amendes et à l’expulsion.

Alarmé par la chute du taux de natalité ces dernières années, le gouvernement a abrogé la règle. En 2015, il a permis aux couples d’avoir deux enfants et en 2021, il a porté ce nombre à trois. Mais le changement de politique et d’autres efforts du gouvernement, tels que l’offre d’incitations financières, ont eu peu d’effet – pour diverses raisons.

Le coût élevé de la vie et de l’éducation et la flambée des prix de l’immobilier sont des facteurs majeurs. De nombreuses personnes – en particulier dans les villes – sont confrontées à des salaires stagnants, à des opportunités d’emploi réduites et à des heures de travail exténuantes qui rendent à la fois difficile et coûteux l’éducation d’un enfant, sans parler de trois.

Ces problèmes sont exacerbés par des rôles de genre enracinés qui confient souvent l’essentiel des tâches ménagères et de la garde des enfants aux femmes – qui, plus instruites et financièrement indépendantes que jamais, sont de moins en moins disposées à supporter ce fardeau inégal. Les femmes ont également signalé être victimes de discrimination au travail en raison de leur statut matrimonial ou parental, les employeurs étant souvent réticents à payer un congé de maternité.

Certaines villes et provinces ont commencé à introduire des mesures telles que le congé de paternité et l’élargissement des services de garde d’enfants. Mais de nombreuses militantes et femmes disent que c’est loin d’être suffisant.

Et les frustrations n’ont fait que croître pendant la pandémie, avec une jeune génération désenchantée dont les moyens de subsistance et le bien-être ont été déraillés par la politique sans compromis du zéro Covid de la Chine.

Écoutez les parents en Chine réagir à la nouvelle politique des trois enfants

Une baisse de la population est susceptible d’aggraver les problèmes démographiques auxquels la Chine est déjà confrontée. La population du pays vieillit déjà et sa main-d’œuvre diminue, ce qui exerce une pression énorme sur la jeune génération.

Les personnes âgées chinoises représentent désormais près d’un cinquième de sa population, ont annoncé mardi des responsables. Certains experts préviennent que le pays pourrait emprunter une voie similaire à celle du Japon, qui est entré dans trois décennies de stagnation économique au début des années 1990 qui ont coïncidé avec sa démographie vieillissante.

“L’économie chinoise entre dans une phase de transition critique, ne pouvant plus compter sur une main-d’œuvre abondante et compétitive pour stimuler l’industrialisation et la croissance”, a déclaré Frederic Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC.

“Alors que l’offre de travailleurs commence à diminuer, la croissance de la productivité devra s’accélérer pour soutenir le rythme effréné d’expansion de l’économie.”

L’économie chinoise est déjà en difficulté, avec une croissance de seulement 3 % en 2022 – l’une des pires performances en près d’un demi-siècle, grâce à des mois de fermetures de Covid et à un ralentissement historique du marché immobilier.

La diminution de la main-d’œuvre pourrait rendre la reprise encore plus difficile alors que la Chine reprend ses voyages à l’étranger et abandonne bon nombre des restrictions strictes qu’elle a maintenues ces dernières années.

Il y a aussi des implications sociales. Le système de sécurité sociale chinois sera probablement mis à rude épreuve car il y aura moins de travailleurs pour financer des choses comme les retraites et les soins de santé – alors que la demande pour ces services augmente en raison du vieillissement de la population.

Il y aura également moins de personnes pour s’occuper des personnes âgées, de nombreux jeunes travaillant déjà pour subvenir aux besoins de leurs parents et de deux groupes de grands-parents.

Les seniors chinois risquent d’être laissés pour compte

Compte tenu de son rôle moteur dans l’économie mondiale, les défis de la Chine pourraient avoir des implications pour le reste du monde.

La pandémie a illustré comment les problèmes intérieurs de la Chine peuvent affecter les flux commerciaux et d’investissement, ses fermetures et ses contrôles aux frontières perturbant les chaînes d’approvisionnement.

Non seulement un ralentissement de l’économie chinoise freinerait la croissance mondiale, mais cela pourrait menacer les ambitions de la Chine de dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale.

“La capacité limitée de la Chine à réagir à ce changement démographique entraînera probablement un ralentissement de la croissance au cours des vingt à trente prochaines années et aura un impact sur sa capacité à rivaliser avec les États-Unis sur la scène mondiale”, a déclaré le Center for Strategic and International Studies, basé aux États-Unis. a déclaré dans un article sur son site Web en août dernier.

La Chine semble également susceptible de perdre cette année sa place de nation la plus peuplée du monde au profit de l’Inde, dont la population et l’économie sont en plein essor.

“L’Inde est le grand gagnant”, a tweeté Yi Fuxian, qui étudie la démographie chinoise à l’Université du Wisconsin-Madison.

Cependant, bien que Yi ait déclaré que l’économie indienne pourrait un jour surpasser celle des États-Unis, elle a encore du chemin à faire. L’Inde est la cinquième économie mondiale, après avoir dépassé le Royaume-Uni l’année dernière, et certains experts ont exprimé leur inquiétude que le pays ne crée pas suffisamment d’opportunités d’emploi pour suivre le rythme de sa main-d’œuvre en expansion.

Pourtant, certains chercheurs disent qu’il pourrait y avoir une doublure argentée dans les nouvelles en provenance de Chine.

“Pour le changement climatique et l’environnement, une population plus petite est un avantage et non une malédiction”, tweeté Mary Gallagher, directrice de l’Institut international de l’Université du Michigan.

Peter Kalmus, climatologue à la NASA, a fait valoir que le déclin de la population ne devrait pas être considéré comme “une chose terrible”, soulignant plutôt “l’accélération exponentielle du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité”.

Les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour encourager les familles plus nombreuses, notamment par le biais d’un plan multi-agences publié l’année dernière pour renforcer le congé de maternité et offrir des déductions fiscales et d’autres avantages aux familles.

Le dirigeant chinois Xi Jinping s’est engagé en octobre pour « améliorer la stratégie de développement de la population » et alléger la pression économique sur les familles.

“[We will] établir un système politique pour augmenter les taux de natalité et réduire les coûts de la grossesse et de l’accouchement, de l’éducation des enfants et de la scolarisation », a déclaré Xi. « Nous poursuivrons une stratégie nationale proactive en réponse au vieillissement de la population, développerons des programmes et des services de soins aux personnes âgées et fournirons de meilleurs services aux personnes âgées qui vivent seules.

Certains endroits offrent même des incitations en espèces pour encourager davantage de naissances. Un village du sud de la province du Guangdong a annoncé en 2021 qu’il paierait aux résidents permanents avec des bébés de moins de 2 ans et demi jusqu’à 510 dollars par mois, ce qui pourrait représenter plus de 15 000 dollars au total par enfant. D’autres endroits ont offert des subventions immobilières pour les couples avec plusieurs enfants.

Mais ces efforts n’ont pas encore vu de résultats, de nombreux experts et résidents affirmant que des réformes nationales beaucoup plus radicales sont nécessaires. Après l’annonce de la nouvelle de mardi, un hashtag est devenu viral sur Weibo, la plateforme chinoise de type Twitter : “Pour encourager l’accouchement, il faut d’abord résoudre les soucis des jeunes”.

« Nos salaires sont si bas, tandis que les loyers sont si élevés et la pression financière si lourde. Mon futur mari fera des heures supplémentaires jusqu’à 3 heures du matin tous les jours jusqu’à la fin de l’année », a écrit un utilisateur de Weibo. “Ma survie et ma santé sont déjà des problèmes, sans parler d’avoir des enfants.”