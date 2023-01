La population chinoise chute pour la première fois en plus de 60 ans

La population chinoise a chuté l’année dernière pour la première fois depuis 1961, un tournant historique qui devrait marquer le début d’une longue période de déclin démographique.

Le pays comptait 1,41175 milliard d’habitants fin 2022, contre 1,41260 milliard un an plus tôt, a indiqué le Bureau national des statistiques de Chine.

Le taux de natalité de l’année dernière était de 6,77 naissances pour 1 000 personnes, en baisse par rapport à un taux de 7,52 naissances en 2021 et marquant le taux de natalité le plus bas jamais enregistré.

La Chine a également enregistré son taux de mortalité le plus élevé depuis 1976, enregistrant 7,37 décès pour 1 000 habitants contre un taux de 7,18 décès en 2021.

Une grande partie du ralentissement démographique est le résultat de la politique chinoise de l’enfant unique qu’elle a imposée entre 1980 et 2015 ainsi que des coûts d’éducation exorbitants qui ont dissuadé de nombreux Chinois d’avoir plus d’un enfant ou même d’en avoir aucun.

Les politiques strictes de la Chine en matière de zéro Covid, qui étaient en place depuis trois ans avant un renversement brutal qui a submergé les installations médicales, ont causé de nouveaux dommages aux sombres perspectives démographiques du pays, ont déclaré des experts en population.

Bien que depuis 2021 les gouvernements locaux aient mis en place des mesures pour encourager les gens à avoir plus de bébés, notamment des déductions fiscales, des congés de maternité plus longs et des subventions au logement, ces mesures ne devraient pas arrêter la tendance à long terme.

