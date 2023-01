La population chinoise chute pour la première fois en 60 ans alors que le taux de natalité plonge | Nouvelles du monde

La Chine a enregistré son premier déclin démographique en six décennies, alors que son taux de natalité a plongé selon les chiffres.

Le pays le plus peuplé du monde comptait 850 000 habitants de moins fin 2022 par rapport à l’année précédente, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques de Chine.

La population totale était de 1,41 milliard de personnes, a indiqué le bureau lors d’un briefing, ajoutant qu’il y avait 9,56 millions de naissances et 10,41 millions de décès.

Le décompte ne comprend que la population de la Chine continentale, à l’exclusion de Hong Kong et de Macao ainsi que des résidents étrangers.

La baisse, la première depuis 1961 au cours de la dernière année de la grande famine chinoise, devrait avoir de profondes implications pour l’économie du pays et le monde.

L’année dernière, le taux de natalité en Chine était de 6,77 naissances pour 1 000 habitants, contre 7,52 naissances en 2021, soit le taux de natalité le plus bas jamais enregistré.

Une grande partie du déclin démographique est largement liée à la politique chinoise de l’enfant unique, qui a duré 35 ans, et aux coûts élevés de l’éducation des enfants.

Cela confirme également les estimations selon lesquelles l’Inde pourrait devenir le pays le plus peuplé du monde.

Perspectives “plus sombres que prévu”

Le démographe Yi Fuxian a déclaré que la diminution de la main-d’œuvre du pays et le ralentissement de la production manufacturière exacerberaient davantage les prix élevés et la forte inflation aux États-Unis et en Europe.

“Les perspectives démographiques et économiques de la Chine sont beaucoup plus sombres que prévu. La Chine devra ajuster ses politiques sociales, économiques, de défense et étrangères”, a-t-il ajouté.

Mais le chef du Bureau national des statistiques de Chine, Kang Yi, a déclaré que l’offre globale de main-d’œuvre du pays dépasse toujours la demande.

Image:

Photo : AP



La Chine devrait bientôt être dépassée par l’Inde en tant que pays le plus peuplé du monde, si ce n’est déjà fait.

Les estimations évaluent la population indienne à plus de 1,4 milliard d’habitants, soit la population totale de l’Afrique en 2022, selon Statista.

Les Nations Unies ont estimé l’année dernière que l’Inde remplacerait la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde en 2023.

Les États-Unis ont une population de plus de 333 millions selon les estimations du US Census Bureau, tandis que la population britannique était estimée à 67,1 millions en 2020, selon l’Office for National Statistics.

Impact de la politique de l’enfant unique

Le gouvernement chinois a mis en œuvre la politique de l’enfant unique de 1980 à 2015 suite à des inquiétudes concernant la croissance rapide de la population.

Elle limitait les familles à un enfant et était strictement appliquée – les femmes étaient souvent forcées de se faire avorter, dont beaucoup étaient sélectives selon le sexe en raison d’une préférence historique et culturelle pour les familles d’avoir des garçons.

Mais depuis 2021, les gouvernements locaux ont mis en place des incitations pour encourager davantage de naissances, notamment des déductions fiscales et un congé de maternité plus long.

La dernière fois que la Chine aurait enregistré un déclin démographique, c’était à la fin des années 1950, sous la poussée de Mao Zedong pour l’agriculture collective et l’industrialisation qui a produit une famine massive tuant des dizaines de millions de personnes.