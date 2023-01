La population chinoise chute pour la première fois depuis des décennies

BEIJING – La population chinoise a diminué en 2022, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques.

La baisse était la première depuis le début des années 1960, selon Yi Fuxian, critique de la politique chinoise de l’enfant unique et auteur du livre “Big Country With an Empty Nest”.

La population de la Chine continentale, hors étrangers, a diminué de 850 000 personnes en 2022 pour atteindre 1,41 milliard, a indiqué le bureau des statistiques. Le pays a signalé 9,56 millions de naissances et 10,41 millions de décès pour 2022.

En 2021, la population chinoise a connu la croissance la plus lente jamais enregistrée. La population de la Chine continentale, hors étrangers, a augmenté de 480 000 pour atteindre 1,41 milliard de personnes fin 2021, selon le Bureau national des statistiques.

Les nouvelles naissances sur le continent ont chuté de 13% en 2021 à 10,62 millions de bébés, selon les données. En 2020, les nouvelles naissances ont chuté de 22%, selon les données.

Séparément au cours du week-end, les autorités sanitaires chinoises ont révélé près de 60 000 décès liés à Covid dans les hôpitaux chinois entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023. La majorité étaient des personnes âgées et l’âge moyen du décès était de 80,3 ans, ont indiqué les autorités. .

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.