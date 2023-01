La population chinoise chute, annonçant une crise démographique

« Ce ne sera plus la population jeune, dynamique et croissante. Nous commencerons à apprécier la Chine, en termes de population, en tant que population âgée et en déclin.

Le gouvernement chinois a mis de côté sa politique restrictive «zéro Covid», qui avait déclenché des manifestations de masse qui constituaient un défi rare pour la direction du Parti communiste.

La nouvelle arrive à un moment difficile pour le gouvernement de Pékin, qui fait face aux retombées du renversement soudain le mois dernier de sa politique de tolérance zéro envers Covid.

Au cours des quatre dernières décennies, la Chine est devenue une puissance économique et l’usine mondiale. Cette transformation a entraîné une augmentation de l’espérance de vie qui a contribué à sa situation actuelle – plus de personnes vieillissent alors que moins de bébés naissent. D’ici 2035, 400 millions de personnes en Chine devraient avoir plus de 60 ans, soit près d’un tiers de sa population.

Cette tendance précipite un autre événement inquiétant : le jour où la Chine n’aura plus assez de personnes en âge de travailler pour alimenter la croissance à grande vitesse qui en a fait un moteur de l’économie mondiale. Les pénuries de main-d’œuvre réduiront également les recettes fiscales et les cotisations à un système de retraite déjà soumis à d’énormes pressions.

Selon certains experts, le résultat pourrait avoir des implications pour l’ordre mondial, la population indienne étant sur le point de dépasser celle de la Chine plus tard cette année, selon une récente estimation des Nations Unies.