La population chinoise a de nouveau diminué en 2023 alors que les naissances continuent de baisser

Xi Jinping, le plus haut dirigeant chinois, évoque depuis longtemps la nécessité pour les femmes de revenir à des rôles plus traditionnels au sein du foyer. Il a récemment exhorté les responsables gouvernementaux à promouvoir une « culture du mariage et de la procréation » et à influencer ce que les jeunes pensent de « l’amour et le mariage, la fertilité et la famille ».

Mais les experts ont déclaré que les efforts ne tentaient pas de répondre à une réalité qui a façonné la vision des femmes sur la parentalité : une inégalité profondément ancrée entre les sexes. Les lois censées protéger les femmes et leurs biens, et garantir qu’elles soient traitées sur un pied d’égalité, ont échoué.