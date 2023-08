Le surpeuplement dans le cadre de la politique «zéro crime» est devenu un tel problème que des milliers de détenus n’ont même pas de lits appropriés

La France compte plus de personnes en prison que jamais auparavant – 74 513 – selon les statistiques officielles publiées lundi par le ministère de la Justice. Le pays a battu ses propres records de détenus six fois – presque chaque mois – depuis la fin de 2022.

Le chiffre représente une augmentation de 2 446 depuis l’année dernière et de 15 818 depuis l’été 2020, après qu’environ 10 000 prisonniers ont été libérés en raison de l’épidémie de Covid-19 afin d’atténuer la surpopulation notoire du système carcéral. La France a dépassé les 73 000 détenus pour la première fois en avril dernier.

Le taux d’occupation pour l’ensemble du système pénitentiaire est de 122,8 % et monte à 146,3 % pour les établissements accueillant des prévenus et des détenus condamnés à de courtes peines. En conséquence, 2 478 détenus n’ont même pas de lits appropriés pour dormir et doivent utiliser des matelas à même le sol.

Les prisons du pays sont tellement surchargées que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné le système en 2020 pour «de construction” surpeuplement, le condamnant à verser à 32 détenus des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à 25 000 € (27 500 $) pour “violations graves des droits fondamentaux.”















Alors que Paris a répondu en s’engageant à ajouter un total de 15 000 lits de prison supplémentaires d’ici 2027, le tribunal l’a de nouveau réprimandé au début du mois. Quelques semaines plus tard, le parlement français a publié un rapport soulignant la «besoin urgent» pour un mécanisme de régulation des prisons.

La situation n’a fait qu’empirer après que de violentes émeutes ont englouti le pays le mois dernier à la suite de l’assassinat par la police d’un adolescent d’origine nord-africaine lors d’un contrôle routier à Nanterre. La demande du gouvernement pour un «entreprise, » « rapide, » et « systématiqueLa réponse a vu plus de 742 manifestants condamnés à des peines de prison et 600 incarcérés, selon le rapport.

Quelque 45 000 policiers ont été déployés pour réprimer les troubles, qui ont causé 650 millions d’euros (721 millions de dollars) de dégâts, selon l’association d’assurance France Assureurs. Plus de 4 000 personnes ont été arrêtées, dont 1 200 mineurs.

Le groupe de défense des prisonniers Observatoire International des Prisons a averti que la surpopulation empirerait probablement car les autorités ont fait monter les enchères avec un «zéro crime» politique pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

L’année dernière, le groupe a appelé à la dépénalisation de certains délits, notamment la conduite sans permis et la consommation de drogue, ainsi qu’à la réduction du recours à la détention provisoire et à la conception d’alternatives à l’incarcération pour d’autres crimes comme moyens possibles de réduire la surpopulation, insistant sur le fait que simplement construire plus de lits de prison n’a fait qu’exacerber le problème.

Pourtant, la France est allée dans le sens inverse ces dernières années, en criminalisant «cyber-harcèlement» et même l’intimidation dans la cour d’école.