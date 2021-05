La population californienne diminue pour la PREMIÈRE FOIS ENREGISTRÉ alors que les verrouillages de Covid-19 détruisent l’économie, les prix des maisons continuent d’augmenter – RT USA News

La population californienne a chuté de 182083 personnes en 2020, la première baisse jamais enregistrée dans l’État, les résidents étant de plus en plus incapables de se permettre la hausse des prix des logements au milieu des verrouillages de Covid-19 qui ont torpillé les emplois.

La baisse de 0,5% du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 a été signalée vendredi par le département des finances de la Californie, marquant la première fois dans des données remontant à 1900 que la population de l’État a diminué d’une année sur l’autre. La Californie n’a probablement pas connu de déclin avant 1900 non plus. Avant la fin du mois dernier, l’État n’avait jamais perdu un siège au Congrès – la représentation est répartie sur la base des données démographiques du Bureau du recensement – au cours de ses 170 ans d’histoire.





Ce changement marque un remarquable pas en arrière pour l’État américain le plus peuplé, qui a longtemps été un symbole de croissance et de prospérité. Le Golden State, comme il est surnommé, avait connu une série de périodes d’expansion économique, à commencer par la ruée vers l’or qui a commencé deux ans avant son admission dans l’Union. Mais ces dernières années, la Californie a souffert du taux de pauvreté le plus élevé du pays et d’une crise des sans-abri. Près de 45% de la population parlait une langue autre que l’anglais à la maison en 2019.

«Pendant 170 ans, la population californienne a augmenté», Le représentant de l’État Kevin Kiley (R-Rocklin) a déclaré sur Twitter. «L’année dernière, il a diminué de 182 000 personnes. Félicitations à notre gouverneur pour avoir encore une fois marqué l’histoire. »

Pendant 170 années consécutives, la population de la Californie a augmenté. L’année dernière, il a diminué de 182 000 personnes. Félicitations à notre gouverneur pour avoir encore une fois marqué l’histoire. – Kevin Kiley (@KevinKileyCA) 7 mai 2021

Déjà confronté à une élection de rappel, le gouverneur démocrate Gavin Newsom aurait pu se passer d’un autre point de données sombre qui ne soit pas plaisanté. Son administration a imputé le déclin aux décès de Covid-19, à une baisse du taux de natalité et aux politiques d’immigration de l’ancien président Donald Trump, qui cherchait à réduire le flux d’étrangers illégaux aux États-Unis.

Mais la population américaine globale a augmenté de 1,9 million, ou 0,6%, l’année dernière, et le taux de mortalité de Covid-19 en Californie était relativement insignifiant. Vingt-huit autres États sont mieux classés en ce qui concerne les décès par habitant dus au virus.

Cependant, le Golden State a connu certains des verrouillages Covid-19 les plus stricts du pays, poussant son taux de chômage à 16,4%. L’État a perdu 1,3 million d’emplois au cours des 12 mois jusqu’en novembre 2020, le plus au pays.

Même avant la pandémie, la Californie subissait des pertes nettes de migration intérieure – plus de personnes se déplaçaient vers d’autres États que celles venant d’autres États. Une étude menée par United Van Lines a montré que près de six mouvements sur 10 à travers la frontière étatique se dirigeaient vers le cinquième taux le plus défavorable du pays. Plus de 69% de ceux qui partent gagnent plus de 100 000 $ par année.

Un simple test de l’offre et de la demande montre qu’il en coûterait 4039 $ pour louer un camion U-Haul de 20 pieds pour un déménagement de Los Angeles à Austin, au Texas, le 1er juin, mais la même location dans le sens inverse coûterait 823 $. .

Un rapport de 2019 de l’agence de relations publiques Edelman a montré que 53% des Californiens envisageaient de quitter l’État en raison du coût de la vie élevé, et 62% ont déclaré que les meilleurs jours de la vie dans l’État étaient passés. La Californie a le taux d’imposition sur le revenu le plus élevé des États pour les revenus les plus élevés et le taux de taxe de vente de base le plus élevé.

Ironiquement, Newsom a mis en garde contre de telles hausses dans le passé, affirmant qu’elles pourraient inciter les meilleurs salariés à déménager ailleurs. Depuis qu’il a fait cette déclaration en 2019, le fondateur de Tesla, Elon Musk, le fondateur d’Oracle Larry Ellison et l’animateur de podcast Joe Rogan ont quitté l’État.

« Les chiffres ne mentent pas, » a déclaré l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, qui fait partie de ceux qui défient Newsom lors de l’élection de rappel. «Les gens quittent notre État parce qu’il n’est pas abordable de vivre ici. La règle du parti unique a rendu presque impossible d’élever une famille. »

Les chiffres ne mentent pas. Les gens quittent notre État parce qu’il n’est pas abordable de vivre ici. Une règle de parti a rendu presque impossible d’élever une famille. Il est temps de changer. https://t.co/WiX0wy0bw4 – Kevin Faulconer (@Kevin_Faulconer) 7 mai 2021

