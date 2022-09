La population autochtone atteint 1,8 million, augmentant deux fois plus vite que les Canadiens non autochtones : recensement de 2021

La population autochtone a augmenté presque deux fois plus vite que la population non autochtone et s’élève maintenant à 1,8 million, soit environ 5 % de la population dans son ensemble, selon les données du recensement récemment publiées.

De 2016 à 2021, la population autochtone du Canada a augmenté de 9,4 %, comparativement à la population non autochtone, qui n’a augmenté que de 5,3 % au cours de la même période.

Bien que ce taux de croissance soit élevé, il représente près de la moitié du taux de croissance de la population autochtone entre 2011 et 2016, qui était de 18,9 %.

Faits saillants du recensement de 2021 sur la population autochtone au Canada :

Il y avait 624 220 Métis vivant au Canada, en hausse de 6,3 % par rapport à 2016.

Il y avait 70 545 Inuits vivant au Canada.

Il y avait 1 048 405 Premières Nations vivant au Canada.

Il y avait 801 045 Autochtones vivant dans les grands centres urbains, en hausse de 12,5 % de 2016 à 2021.

La population autochtone était de 8,2 ans plus jeune que la population non autochtone dans son ensemble.

Les Autochtones étaient plus susceptibles que la population non autochtone de vivre dans un logement nécessitant des réparations majeures (16,4 % contre 5,7 %) ou de vivre dans un logement surpeuplé (17,1 % contre 9,4).

Près d’un Autochtone sur cinq au Canada (18,8 %) vivait dans un ménage à faible revenu. Il s’agit d’une baisse de près de 10 points de pourcentage par rapport à 2016, mais la baisse est probablement attribuable aux transferts gouvernementaux en réponse à la pandémie de COVID-19, selon Statistique Canada.

Plus à venir.