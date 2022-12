La population américaine augmente, mais le taux de croissance reste proche des creux historiques

Le Texas a gagné 471 000 habitants pour mener le pays en termes de croissance démographique, suivi de la Floride (417 000), de la Caroline du Nord (133 000) et de la Géorgie (125 000). Alors que la Floride a connu la plus forte variation en pourcentage, une croissance de 1,9 %, des États plus petits comme l’Idaho (1,8 %) et la Caroline du Sud (1,7 %) se sont classés parmi les leaders de la croissance.

New York, qui a perdu 180 000 habitants, la Californie (114 000) et l’Illinois (104 000) sont les États qui ont perdu le plus de monde. Ces États ont généralement dépendu de l’immigration pour croissance, mais l’augmentation du nombre de nouveaux résidents nés à l’étranger cette année n’a pas suffi à compenser le nombre de résidents partant vers d’autres régions.

La croissance dans le pays était fortement concentrée. Le Texas et la Floride, qui représentent 16% de la population du pays, ont représenté 71% de la croissance démographique l’année dernière, ces États étant en tête du pays en attirant à la fois des immigrants et des résidents d’autres États.

La Californie a gagné le plus de personnes grâce à l’immigration, mais a également perdu le plus de résidents qui se sont déplacés vers d’autres États.

Les modèles régionaux qui se déroulent en 2022 sont à bien des égards une continuation des tendances nationales à long terme. Depuis 1990, la population a augmenté de près de 50 % dans le sud et l’ouest des États-Unis, mais n’a augmenté que de 12 % dans le nord-est et de 15 % dans le Midwest.

La pandémie a contribué à accélérer un changement dans la façon dont les changements démographiques se déroulent.

Jusqu’à récemment, le changement naturel – les naissances moins les décès – avait toujours été le principal moteur de la croissance aux États-Unis. Mais avant même que la pandémie ne frappe, la nation vieillissante connaissait déjà une baisse de la fécondité et une augmentation des décès.

La pandémie a tué plus d’un million d’Américains et fait de l’immigration un facteur de plus en plus important de la croissance démographique, même si l’immigration elle-même a diminué dans la dernière partie de la dernière décennie et au début de la pandémie. Aujourd’hui, alors que le Census Bureau estime une forte augmentation du nombre de résidents nés à l’étranger, le rôle de l’immigration dans la croissance démographique est remarquable.

Dans 24 États, le nombre de décès a dépassé les naissances, un nombre “étonnamment élevé”, selon Kenneth Johnson, sociologue à l’Université du New Hampshire. “C’est très inhabituel historiquement”, a-t-il ajouté, notant qu’avant la pandémie, il était typique que seulement un ou deux États démontrent une telle tendance chaque année.