La population âgée de l’Inde doublera et dépassera celle des enfants d’ici 2050

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la population âgée de l’Inde devrait doubler d’ici 2050 et dépasser le nombre d’enfants dans le pays.

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passera de 149 millions en 2022 à 347 millions en 2050, a indiqué le FNUAP dans un communiqué. rapport plus tôt cette semaine.

L’étude a également montré que d’ici 2046, le nombre de personnes âgées en Inde dépassera celui des enfants âgés de 0 à 14 ans, et que le nombre de personnes âgées de 15 à 59 ans diminuera.

La nation sud-asiatique est la le pays le plus peuplé du monde et possède actuellement le la plus grande population de jeunes avec 65% d’Indiens de moins de 35 ans.

Cependant, les prévisions de l’agence des Nations Unies montrent que même si la population globale de l’Inde augmentera de 18 % entre 2022 et 2050, sa population âgée augmentera de 134 % et celle de 80 ans et plus de 279 % au cours de la même période.

« D’ici 2050, une personne sur cinq sera une personne âgée en Inde », a déclaré l’UNFPA.

L’Inde n’est pas seule et le reste du monde sera confronté aux mêmes problèmes.

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde devrait doubler et atteindre 2,1 milliards d’ici 2050, a indiqué l’UNFPA.

« Cette augmentation du nombre et de la part des personnes âgées sera visible dans toutes les régions du monde », indique le rapport, soulignant que les régions les moins développées connaîtront une augmentation légèrement plus élevée de leur population âgée.