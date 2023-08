La popularité persistante du chef de Wagner, Prigojine, un défi pour Poutine

Commentez cette histoire Commentaire

Les Russes pleurant la mort présumée du chef de Wagner, Evgueni Prigojine, ont érigé ces derniers jours des monuments commémoratifs de fortune dans près de deux douzaines de villes de Russie et d’Ukraine occupée, signe de la popularité persistante du commandant et d’un défi potentiel pour le président Vladimir Poutine au milieu des divisions au sein de l’élite et de l’Ukraine. l’armée sur la conduite de la guerre.

Prigozhin et d’autres hauts dirigeants de Wagner auraient été tués dans le crash de son avion d’affaires Embraer mercredi soir au nord-ouest de Moscou, deux mois seulement après que Poutine l’ait qualifié de traître pour avoir mené une rébellion de courte durée contre l’armée russe en juin.

Les monuments commémoratifs – bien qu’ils ne soient pas une vague nationale de choc et de chagrin – ont néanmoins montré le soutien de Prigojine à travers la Russie dans les cercles durs pro-guerre, et ont souligné la tâche délicate du Kremlin consistant à gérer la colère potentielle parmi ses partisans, de nombreux membres de l’élite russe étant convaincus de la mort présumée de Prigojine. était un assassinat ordonné par le Kremlin.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a fermement nié les spéculations sur l’implication du Kremlin, les qualifiant de « mensonges ».

L’élite russe tire une leçon de l’avion abattu : traverser Poutine et mourir

L’analyste russe et journaliste indépendant Dmitri Kolezev, qui a quitté la Russie après l’invasion de l’Ukraine, a déclaré que le défi du Kremlin consistait à gérer la colère des partisans de Prigojine et de Wagner, y compris les officiers militaires subalternes et intermédiaires.

«Prigojine, bien qu’il ait déclaré sa loyauté envers Poutine, a mis son régime en danger et a montré sa faiblesse, ce qui lui a valu une punition inévitable. Je pense que les élites ont très bien compris ce signal », a-t-il déclaré.

« Dans le même temps, il existe un public plus large de militants militaires, de partisans du PMC Wagner et d’anciens combattants de Wagner, parmi lesquels il existe un culte de Prigojine », a déclaré Kolezyov. « Poutine doit empêcher ces personnes de devenir ses opposants et les empêcher d’éventuelles actions radicales, en rendant hommage à Prigojine et en proposant une version alternative de sa mort. »

C’est pourquoi Poutine a salué jeudi Prigojine comme une « personne talentueuse » qui « a obtenu les résultats nécessaires » mais « a commis des erreurs », en référence à la mutinerie, a-t-il déclaré.

Les monuments commémoratifs vantant le leader de Wagner ont été érigés malgré une campagne de propagande concertée du Kremlin à la suite de la mutinerie visant à ternir Prigojine en le traitant de criminel cupide et de traître à la Russie, un effort qui a freiné le taux d’approbation de Prigojine, qui a atteint 58 pour cent la semaine précédant la rébellion. selon les sondeurs d’opinion indépendants Centre Levada.

Avant le crash de l’avion de Prigojine, la Russie se préparait à l’après Wagner

Les gens ont déposé des fleurs, des photographies avec les mots « Héros de la Russie », des drapeaux et des insignes de Wagner, des bougies, des images religieuses et même un violon, symbole du groupe de mercenaires qui s’appelait « L’Orchestre » et de ses membres « musiciens ». Beaucoup portaient un camouflage Wagner avec le visage couvert, ou des chemises noires avec le logo du crâne souriant de Wagner.

Prigozhin a inspiré la loyauté de ses hommes parce qu’ils le considéraient comme les défendant contre des bureaucrates militaires intransigeants, malgré les taux de pertes brutalement élevés dans Wagner, en particulier parmi les anciens combattants condamnés, et les allégations répandues selon lesquelles ceux qui ont fui la bataille étaient souvent exécutés.

Un combattant de Wagner de Saint-Pétersbourg, Pavel Shabrin, a écrit un poème sur Prigojine avec les mots : « Il était avec nous au front : dans les tranchées, dans les abris. Il connaissait nos problèmes et se réjouissait avec nous. Il dormait dans des tentes, mangeait du porridge avec un couteau et mettait des bougies pour les morts devant les icônes.

Prigozhin a refusé de sourire et de flatter la pièce, a-t-il écrit, et « à chaque mot, il coupait l’air comme un fouet ».

Pendant la guerre, Prigozhin a accru sa popularité avec des vidéos salées et brutalement directes enregistrées près des lignes de front – certaines apparemment à Bakhmut – alors que des explosions retentissaient à proximité, rendant visite à ses hommes dans des bunkers souterrains de la zone de guerre. Alors que l’effort de guerre de la Russie échouait, il est apparu aux yeux de beaucoup comme un diseur de vérité fiable, l’une des rares personnalités prêtes à défier les lois russes interdisant le discrédit de l’armée, en révélant les échecs militaires et les lourdes pertes.

Deux jours différents, il a montré des dizaines de cadavres frais d’hommes de Wagner tués au combat à Bakhmut, postés sur des vidéos dans lesquelles il criait des obscénités au ministre de la Défense Sergueï Choïgou et au chef d’état-major Valéri Gerasimov, les accusant de trahison et exigeant plus de munitions.

Les familles des soldats de Wagner ont exprimé leur chagrin et leur loyauté lors des discussions de groupe Telegram ces derniers jours et se sont inquiétées de savoir si elles obtiendraient les paiements et les prestations qui leur étaient dus. Prigozhin était depuis longtemps sous le coup de sanctions américaines et son responsable de la logistique et de la gestion, Valery Chekalov, a été mis sur liste noire par le département du Trésor en juillet. Il était également dans l’avion.

« Etre un guerrier, c’est vivre éternellement ! » » a écrit la sœur d’un combattant de Wagner décédé. « Pour moi personnellement, c’est un Homme avec une majuscule, qui a gagné le combat d’abord contre lui-même, et qui a créé le Wagner PMC, sans doute l’armée la plus prête au combat au monde, qui est devenue une véritable famille pour beaucoup de gars ! Un vrai patriote de Russie, qui aime la patrie, qui déteste les hordes innombrables de la bureaucratie et qui, malheureusement, n’a jamais réussi à s’en sortir ! Elle lui a souhaité un « souvenir lumineux et éternel ».

La mort apparente de Prigojine renforce Poutine et met le groupe Wagner dans le doute

Une autre femme a exprimé ses craintes quant à la survie incertaine des combattants de Wagner sans la protection de Prigojine et à la probabilité qu’ils soient contraints de rejoindre des groupes de mercenaires contrôlés par le ministère de la Défense ou de s’enrôler comme soldats volontaires.

« Sans les qualités de leadership, sans relations, sans l’autorité d’Evgueni Prigojine, qui empêchera les gars de signer des contrats avec le ministère de la Défense ? » elle a écrit. « Et qui assurera leur retour chez eux ?

À Moscou, les gens ont laissé des hommages à l’église Saint Maxime le Bienheureux dans la rue Varvarka, et à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Prigozhin, ils ont laissé des hommages dans son centre d’affaires et dans un café qui lui était associé.

Le député à la Douma d’État Vassili Vlassov, du Parti libéral-démocrate de Russie, a proposé de renommer la rue Zolnaïa à Saint-Pétersbourg, où se trouve son bureau, en l’honneur de Prigojine.

Prigozhin, 62 ans, a rencontré Poutine, un ancien officier du KGB travaillant au bureau du maire, à Saint-Pétersbourg au début des années 1990, peu après la libération de Prigozhin en 1990, où il avait purgé neuf ans d’une peine de 13 ans de prison pour vol et fraude. et vol, selon les médias russes.

D’éminents Russes sont intervenus en faisant des éloges publics, s’inspirant des éloges de Poutine. L’écrivain nationaliste Zakhar Prilepine l’a qualifié de « meilleur des hommes ». Le gouverneur de Toula, Alexei Dyumin, ancien chef de la sécurité de Poutine qui connaissait bien Prigojine, l’a qualifié de « vrai patriote, d’homme déterminé et intrépide », qui n’était pas un traître.

Sergueï Mironov, chef du parti politique Une Russie juste pour la vérité, a déclaré que Prigojine avait bouleversé de nombreuses personnes, mais a averti que « les ennemis de la Russie paieraient cher la mort des héros ».

Selon les analystes, de nombreux membres de l’élite russe sont convaincus que la mort de Prigojine était un assassinat ordonné par Poutine. Tatiana Stanovaya, analyste russe basée à Paris, a déclaré que les commentaires publics de personnalités éminentes suivaient l’exemple de Poutine – mais indiquaient également leur malaise face à l’incident.

« Tout cela est bien sûr très subjectif. Mais les sentiments de gens comme Dyumin peuvent désormais être compris : ils pensent que des personnalités comme Prigojine, malgré leurs erreurs, ne méritent pas une telle mort », a-t-elle écrit sur Telegram.

Kolezyov, l’analyste, a déclaré que les commentaires de Dyumin révélaient des divisions au sein des élites sur la « punition » de Prigojine. Il a déclaré que Dyumin, se positionnant apparemment comme futur ministre de la Défense, devait s’assurer la loyauté des officiers subalternes et intermédiaires, « et ils sont susceptibles de percevoir le meurtre de Prigojine de manière négative ».

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé sa conviction que Poutine avait ordonné l’assassinat de Prigojine, dans une chronique du Daily Mail, la déclaration la plus directe sur l’incident de la part d’un homme politique occidental jusqu’à présent.

« Alors que nous regardons les images effrayantes de cet avion en spirale vers la Terre, nous assistons à quelque chose d’historique. Il s’agit de la liquidation violente – à la télévision – de ses ennemis par un chef d’État en exercice. Je ne peux pas penser à un autre exemple d’une sauvagerie aussi ostentatoire et décomplexée de la part d’un leader mondial – pas de notre vivant », a écrit Johnson, un fervent partisan de l’Ukraine en tant que Premier ministre. Il a déclaré que le monde était « destiné à savoir » que Poutine était responsable.

Les analystes occidentaux soutiennent que la véritable cause de l’accident ne sera peut-être jamais connue, étant donné le système d’enquête politisé de la Russie. Les médias d’État russes et pro-Kremlin se sont concentrés sur l’enquête officielle sur l’accident, spéculant que l’avion avait été détruit par des saboteurs ukrainiens ou des agents des renseignements étrangers.

Le tabloïd pro-Kremlin Moskovsky Komsomolets a rapporté que l’avion de Prigojine se trouvait à l’air libre et avait été réparé peu de temps avant le vol mortel. Il a été rapporté que deux acheteurs potentiels pour l’avion de Prigozhin étaient à bord depuis une heure peu avant son départ.

La Russie a réalisé peu de progrès dans la guerre depuis que Wagner a conquis Bakhmut en mai, et les récentes frappes de drones sur la capitale, Moscou, ont ramené la guerre chez les Moscovites. Tôt samedi, les défenses aériennes russes ont abattu un drone près de la capitale, selon le maire de Moscou Sergueï Sobianine. Les aéroports de Sheremetyevo, Vnukovo et Domodyedovo ont tous été fermés pendant plusieurs heures dans la nuit.

Le groupe paramilitaire russe d’extrême droite Rusich, qui combat également en Ukraine, a annoncé vendredi soir qu’il retirait ses combattants de la guerre en Ukraine, après l’arrestation d’un membre éminent, Yan Petrovsky, en Finlande, où il pourrait être extradé vers l’Ukraine. pour être jugé pour participation à un groupe terroriste. Rusich a affirmé que les responsables russes n’avaient pas fait grand-chose pour aider Petrovsky.

« Si un pays ne peut pas protéger ses citoyens, alors pourquoi les citoyens devraient-ils le protéger ? » le groupe a posté sur Telegram.

Mary Ilyushina de Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.