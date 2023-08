La popularité en ligne des lionnes grimpe malgré le chagrin lors de la finale de la Coupe du monde féminine | Nouvelles du monde

Les Lionnes n’ont peut-être pas remporté la Coupe du monde féminine après leur défaite contre l’Espagne en finale, mais l’intérêt pour les joueuses vedettes anglaises n’a pas faibli alors que leur audience en ligne continue de croître.

La gardienne de but Mary Earps l’a vue suivre sur la plateforme vidéo TikTok bondir de plus de 175 000 depuis le 3 août.

Pendant ce temps, d’autres joueurs ont vu leur audience augmenter progressivement mais de manière significative depuis la victoire des Lionnes en 2022 à l’Euro.

Le compte Instagram de la défenseure Lucy Bronze a augmenté de près de 300 000 depuis la fin du tournoi Euro 2022 en août de l’année dernière.

Un supporter anglais en Australie regarde la finale de la Coupe du monde





La visibilité croissante de la Lionnes survient alors que l’équipe semble prête à reprendre les négociations avec la FA concernant la rémunération des bonus pour les joueurs participant à la Coupe du monde.

Les discussions – où l’équipe féminine d’Angleterre chercherait à obtenir une compensation supplémentaire de la FA en plus de ce qui est reçu par la FIFA pour leur succès – avaient été interrompues pendant la durée du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’une des performances les plus mémorables de la Coupe du monde féminine de cette année est venue de la gardienne des Lionnes, Mary Earps.

Earps, surnommée « Mary Queen of Stops », a reçu le prix Golden Glove du meilleur gardien de but de la FIFA après n’avoir concédé que quatre buts sur l’ensemble du tournoi.

Le succès du tournoi du joueur de Manchester United a été égalé par un suivi en ligne en montgolfière.

Au moment de la rédaction de cet article, Earps compte plus de 870 000 abonnés sur TikTok – le plus grand nombre d’abonnés de toutes les Lioness sur l’application. Un peu moins de trois semaines auparavant, les abonnés d’Earps sur l’application s’élevaient à 692 000.

Les vidéos de danse figuraient parmi celles postées par les Lionnes pendant le tournoi. Crédit : @maryearps1 via TikTok





Elle compte plus d’un demi-million de followers de plus sur la plateforme qu’en août dernier après l’Euro féminin.

Cette montée en popularité ne surprendra peut-être pas ceux qui connaissent la présence de la Lionne sur l’application. Surnommée la « reine TikTok » par ses coéquipiers, Earps s’est bâtie une réputation pour ses messages ludiques sur elle et les comptes de ses coéquipiers.

Le terme « Mary Earps » a été mentionné sur X (anciennement Twitter), TikTok et YouTube plus de 19 000 fois dimanche au Royaume-Uni, selon les données recueillies par la plateforme d’écoute sociale TalkWalker.

L’expression « Mary Earps » a été recherchée sur X, TikTok et YouTube 47 000 fois au cours des 13 derniers mois – avec un pic dimanche. Crédit : TalkWalker





Il s’agit du plus grand nombre de recherches de son nom en une seule journée au cours des 13 derniers mois – probablement à cause de son arrêt du penalty de l’Espagnole Jennifer Hermanos en finale.

Le pic de popularité du gardien anglais fait suite à la décision controversée de Nike de ne pas fabriquer sa réplique de maillot pour la Coupe du monde féminine, qu’Earps a décrite comme « extrêmement décevante et très blessante ».

Depuis la finale, Nike a publié une nouvelle déclaration indiquant qu’il « travaillait à résoudre le problème pour les futurs tournois ».

La capitaine des Lionnes, Millie Bright, a également reçu un coup de pouce en ligne après la Coupe du monde féminine.

Selon les données de Google Trends, le nom de Bright figurait dans le top 10 des termes les plus recherchés sur Google au Royaume-Uni samedi.

Comme pour son coéquipier Earps, les mentions du nom complet de Bright sur X, TikTok et YouTube étaient à leur plus haut niveau au cours des 13 derniers mois à l’approche du match de dimanche.

Bright – se concentrant probablement sur les fonctions de capitaine – s’est abstenue de publier autant sur les réseaux sociaux que certains de ses coéquipiers pendant le tournoi.

Ce clip montre Mary Earps et Millie Bright faisant un défi TikTok dans lequel ils doivent deviner le film uniquement par les emojis montrés – il a plus de trois millions de vues. Photo : @ maryearps1





Mais elle apparaîtra parfois dans les messages de ses coéquipiers et ses abonnés sur TikTok ont ​​atteint environ 300 000, ce qui en fait l’une des Lionnes les plus populaires de la plateforme.

L’augmentation de la popularité en ligne des joueuses anglaises individuelles correspond à l’intérêt croissant pour les Lionnes ainsi que pour le jeu féminin au sens large à mesure que l’équipe progressait vers la finale.

L’analyse des données Google Trends par le détaillant de mode Boohoo a révélé que les recherches Google pour « Lionesses kit » avant le match de dimanche ont augmenté de plus de 3 617 % au-dessus de la moyenne au cours des 90 derniers jours. Les kits portant le nom de Lauren Hemp, Millie Bright et Mary Earps étaient les plus recherchés, selon l’analyse.

Des données distinctes décrivent comment les ventes de marchandises en Angleterre ont bondi de plus de 700 % au-dessus des niveaux moyens quotidiens après la victoire 3-1 de l’Angleterre contre l’Australie en demi-finale, selon Adobe Analytics.

Ailleurs sur les réseaux sociaux, les chaînes des Lionnes bénéficient d’un coup de pouce après le tournoi.

Le compte England TikTok, qui est le compte partagé par les équipes masculines et féminines d’Angleterre, a vu ses abonnés augmenter de 200 000 au cours de la Coupe du monde.

