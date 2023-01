La popularité du prince William chute au Royaume-Uni alors que Harry devient le favori royal aux États-Unis – National

Le prince William fait face à une baisse substantielle de popularité au Royaume-Uni après que son frère, le prince Harry, a partagé des révélations pas si flatteuses sur l’héritier du trône dans ses nouveaux mémoires, De rechange.

Le Prince de Galles la popularité auprès du public britannique a chuté depuis la publication du livre la semaine dernière, selon un sondage réalisé par Ipsos et partagé par The Telegraph.

Selon Le Télégraphe, Les notes de Guillaume ont chuté de huit points de pourcentage, faisant de sa note actuelle l’un des chiffres les plus bas jamais enregistrés pour le prince.

Dans ses mémoires, Harry se souvient d’une agression physique par William en 2020 alors que les deux se disputaient au sujet de la femme de Harry, Meghan Markle.

Harry allègue que William l’a jeté au sol de sa maison du palais de Kensington après avoir qualifié Markle de “difficile”, “abrasif” et “grossier”.

La confrontation s’est intensifiée jusqu’à ce que William “m’attrape par le col, déchire mon collier et… me jette au sol”, lit-on dans le livre.

Ailleurs dans le livre, il détaille la rivalité fraternelle entre le couple et ses sentiments de ressentiment envers son frère.





Malgré la baisse des notes, cependant, le prince William et sa femme, Kate Middleton, restent les membres seniors les plus populaires de la famille royale au Royaume-Uni, selon le sondage Ipsos, avec des notes de 61% et 60%, respectivement. Près de 70% pensent que William sera un bon roi.

On ne peut pas en dire autant de l’autre côté de l’étang, cependant, où le public américain semblent plus sympathiques au sort de Harry et Markle.

Un sondage supplémentaire publié jeudi par Ipsos a révélé qu’un quart des Américains a choisi Harry comme leur royal préféré et que ceux qui aiment le duc et la duchesse de Sussex sont plus favorables à abolir la monarchie.

Sans obliger les personnes interrogées à choisir entre les membres, presque le même nombre d’Américains ont une opinion favorable du prince Harry et du prince William (41 et 40%, respectivement), et plus d’Américains ont une opinion plus favorable de Middleton (47%) que Markle (35 %).

De rechange s’est envolé des étagères depuis sa publication, battant des records dans le monde entier. Il s’est vendu à 1,4 million d’exemplaires en anglais le premier jour de sa publication et est maintenant le mémoire le plus vendu au Royaume-Uni dans les ventes de la première semaine.

Guinness World Records a confirmé qu’il s’agit du livre de non-fiction le plus vendu et du sixième livre le plus vendu de tous les temps.

Félicitations au prince Harry dont les mémoires “Spare” sont devenus le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps https://t.co/UWIQIcB0cA – Records du monde Guinness (@GWR) 13 janvier 2023

Harry a dit qu’il avait assez de matériel pour deux mémoires, mais qu’il s’est retenu parce qu’il ne pensait pas que son père et son frère lui “pardonneraient jamais”.

Dans une interview accordée au Telegraph le week-end dernier, il a également déclaré que la publication de ses mémoires n’était pas une tentative « d’effondrement de la monarchie. Il s’agit d’essayer de les sauver d’eux-mêmes.

“Et je sais que je serai crucifié par de nombreuses personnes pour avoir dit cela”, a-t-il déclaré.

“Cela aurait pu être deux livres, en d’autres termes”, a déclaré Harry dans l’interview. «Mais il y a des choses qui se sont produites, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu’ils me pardonneraient un jour.

De gauche à droite, le roi Charles III de Grande-Bretagne, le prince Harry de Grande-Bretagne, le prince Andrew de Grande-Bretagne et le prince William de Grande-Bretagne se joignent à la procession après le cercueil de la reine Elizabeth II, à bord du corbillard d’État, avant le service d’engagement de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, dans le Quadrangle à l’intérieur du château de Windsor, le 19 septembre 2022.

Glyn Kirk / Photo de piscine via l’Associated Press



Harry a également déclaré dans l’interview qu’il s’inquiétait pour les enfants de William, affirmant qu’il se sentait “une responsabilité sachant que sur ces trois enfants, au moins un finira comme moi, celui de réserve. Et ça fait mal, ça m’inquiète.

Il a dit qu’il ressentait cela malgré le fait que William lui ait clairement dit que “ses enfants ne sont pas de ma responsabilité”.

Buckingham Palace et Kensington Palace n’ont pas commenté le livre de Harry ou sa série d’interviews dans les médias pour le faire connaître, et on s’attend généralement à ce qu’ils ne le fassent jamais.

— Avec des fichiers de l’Associated Press